Angličané předvedli poločas zmaru. Hvězdný výběr se klepal o bod proti Dánům

Angličtí fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství Evropy v Německu remizovali s Dánskem 1:1 a nevyužili šanci zajistit si s předstihem první příčku ve skupině C. Čtyři body by jim však na postup do osmifinále měly stačit.

Skóre otevřel v 18. minutě kanonýr Harry Kane, ještě v prvním poločase vyrovnal Morten Hjulmand. Kane se jako třetí anglický hráč střelecky prosadil na čtvrtém velkém mezinárodním turnaji. Odpoledne Slovinsko remizovalo se Srbskem také 1:1, ve hře o postup tak zůstávají všechny čtyři týmy. Anglie se v úterý na závěr utká se Slovinskem a Dánsko se Srbskem. Kouč Southgate dal důvěru stejné základní jedenáctce jako v úvodním utkání. V týmu soupeře nastoupil záložník Eriksen k 132. mezistátnímu zápasu a vyrovnal dánský rekord náhradníka Kjaera. Začátek byl opatrný, ale hned první výraznější šance skončila gólem. Po Walkerově akci se trefil Kane. Kapitán obhájců stříbra vstřelil 64. reprezentační gól, pátý na Euru a třináctý na čtvrtém velkém turnaji v součtu s mistrovstvím světa. Nejvíc gólů za Anglii na ME dali Shearer (7) a Rooney (6). Dánové se však nenechali zaskočit a ještě do přestávky vyrovnali. Trenérův jmenovec Hjulmand napřáhl zdálky a s odrazem o tyč překonal Pickforda. Střelec v národním týmu debutoval teprve loni v září, v devátém startu si připsal první branku. Kapitán Sportingu Lisabon navázal na výbornou sezonu v Portugalsku, kde byl jmenován do týmu roku. Střely zdálky jsou na šampionátu účinnou zbraní, Angličan Foden trefil ve druhém poločase levou tyč Schmeichelovy branky. Ani jeden tým už pak nedokázal vstřelit vítězný gól. Anglie má čtyři body, což ji téměř jistě posouvá do osmifinále, kam kromě prvních dvou celků z každé skupiny postoupí také čtyři další mužstva ze třetích příček s nejlepší bilancí. Dánsko se ziskem dvou bodů musí ještě zabrat. Skupina C: Dánsko - Anglie 1:1 (1:1) Branky: 34. M. Hjulmand - 18. Kane. Rozhodčí: Soares Dias - P. Soares, Ribeiro - Martins (video, všichni Portug.). ŽK: Vestergaard, Maehle, Nörgaard - Gallagher. Diváci: 46.177. Dánsko: Schmeichel - Andersen, Christensen, Vestergaard - Maehle, M. Hjulmand (82. Nörgaard), Höjbjerg, Kristiansen (57. Bah) - Eriksen (82. Olsen) - Höjlund (67. Poulsen), Wind (57. Damsgaard). Trenér: K. Hjulmand. Anglie: Pickford - Walker, Stones, Guéhi, Trippier - Alexander-Arnold (54. Gallagher), Rice - Saka (69. Watkins), Bellingham, Foden (69. Bowen) - Kane (69. Watkins). Trenér: Southgate. 1. Anglie 2 1 1 0 2:1 4 2. Dánsko 2 0 2 0 2:2 2 Slovinsko 2 0 2 0 2:2 2 4. Srbsko 2 0 1 1 1:2 1