Americké sestry poprvé spolu za Česko. Jsem nadšená, říká posila ze střední školy

Se dvěma posilami z USA v podobě sester Isabelly a Margaret Keyesových odehrají lakrosové reprezentantky od středy do neděle v Portugalsku kvalifikaci na letošní Světové hry.

Dvanáct týmů usiluje v disciplíně sixes o dvě postupová místa na srpnové Světové hry v Číně a Češky mají na obsazení jednoho z nich reálnou šanci. Rády by zopakovaly účast na této vrcholné akci z roku 2022.

V základní skupině C se v kvalifikaci střetnou postupně s Norskem, Rakouskem a Irskem.

Ze tří čtyřčlenných skupin postoupí osm nejlepších týmů do čtvrtfinále. Pak už se hraje vyřazovacím systémem.

Bojuje se pouze o dvě místa, šest dalších pro turnaj v čínském Čcheng-tu už je obsazených.

"Beru to tak, že pokud chceme jet na Světové hry, musíme porazit každého. Nebo minimálně do fáze, než se dostaneme do finále," říká hlavní trenér reprezentace žen Adam Ondráček.

Podle propočtů by Češky měly v semifinále narazit na Izrael, což bude zřejmě nejtěžší soupeř. Ovšem i Irsko ve skupině bude silný protivník.

"Určitě je lepší, že s ním budeme hrát až poslední zápas, když už o něm budeme něco vědět," přitakává Ondráček.

Jedna důležitá věc ale může hrát ve prospěch českého týmu. Tou je březnový termín turnaje. Jelikož se v USA už rozběhla sezona na univerzitách, nedorazí z nich hráčky, které mají různé evropské kořeny a pro některé země byly na jiných turnajích oporami národních týmů.

"My máme v tomto směru trochu štěstí, že dvě naše posily, sestry Izzy a Maggie Keyesovy, jsou ještě na střední škole a mohou tedy přijet," vysvětluje jedna z hráček Markéta Fišerová a k cílům českého týmu dodává: "Jednoznačně skončit na jednom z těch dvou míst zaručujících postup na Světové hry."

Na kvalifikaci se těší také zmíněné sestry Isabella a Margaret Keyesovy. Vůbec poprvé obléknou dres české reprezentace společně.

"Jsem opravdu nadšená, že si se sestrou zahrajeme na takové úrovni," raduje se mladší Margaret.

Také její sestra neskrývá odhodlání: "Mým cílem je ukázat všem, že jsme silný tým, který dokáže hrát s těmi nejlepšími. Teď se soustředíme na to, abychom se dostaly na Světové hry."

Na této akci se Češky představily před třemi lety v americkém Birminghamu. Nyní chtějí potvrdit příslušnost k evropské špičce.

Vrcholem aktuálního cyklu má být pro český národní tým účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles, kam se lakros vrátí po 120 letech. Také tam se bude hrát v atraktivní šestkové variantě.