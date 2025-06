Američan Jackson překvapil na golfovém turnaji v Brně, nejlepší Čech byl čtvrtý

První ze dvou turnajů serie HotelPlanner Tour, které se odehrávají na českém území, suverénně ovládl Američan Palmer Jackson. Raiffeisenbank Golf Challenge, která se odehrála o uplynulém víkendu na Kaskádě, odehrál se skvělým výsledkem -21. Nejlepším z českých golfistů byl celkově čtvrtý Filip Mrůzek.

Jackson letos před Kaskádou odehrál devět turnajů ve druhé evropské lize a nepředvedl na nich nic, co by nasvědčovalo, že do Brna přijede s oslnivou formou. Jeho nejlepším umístěním bylo dělené 47. místo z únorového turnaje v Jižní Africe. Na posledních dvou akcích navíc ani neprošel cutem.

Jižní Morava mu ale sedla na výbornou a tak do finále na brněnském hřišti vstupoval ve vynikající startovací pozici: dělil se o první místo s anglickým golfistou Joshuou Berrym. Ten ale závěrečný den vůbec nezvládl.

Sedm ran od vítěze nakonec skončil Filip Mrůzek a bere nejlepší umístění ve své kariéře na Challenge Tour. I Mrůzek si ve finále připsal eagle, svůj druhý v turnaji. K tomu zahrál také pět birdie a dvě bogey. Krátce po turnaji byl ale spokojený. "Pro mě to byl ohromný zážitek. Jsem šťastný za to, že hraju už nějaký čas tak dobře. Užil jsem si to náramně. Je to můj nejlepší výsledek na Challenge Tour. Navíc na domácím hřišti, s manželkou na bagu. Krásný zážitek, krásný turnaj!"

S víkendem naopak příliš spokojen být nemůže Tadeáš Teťák. Slovenský hráč zahrál v sobotu v paru a dnes jednu ránu po pěti bogey na druhé devítce ztratil. S celkovým výsledkem -7 dělí jednadvacátou příčku.

Dvě rány nad par i kvůli double-bogey zůstal na Kaskádě Jiří Zuska. Celkově poztrácel během čtyř kol pět ran a musí se spokojit až s dělenou devětašedesátou pozicí. Na posledním místě se ztrátou 17 ran na předposledního hráče skončil držitel divoké karty a bývalý světový rekordman v desetiboji Roman Šebrle. Příští zastávka turné bude ve dnech 10.-13. července v Berouně.