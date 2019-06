Uragán Markéta. Vondroušová soupeřce za 59 minut povolila jen dvě hry

včera

Devatenáctiletá Markéta Vondroušová si poprvé zahraje čtvrtfinále grandslamu. Česká tenistka v dnešním osmifinále Roland Garros smetla dvanáctou nasazenou Lotyšku Anastasiji Sevastovovou 6:2 a 6:0 a vylepšila si své grandslamové maximum, kterým bylo dosud osmifinále z loňského US Open.

Čtvrtfinálovou soupeřkou Vondroušové bude Chorvatka Petra Martičová, přemožitelka Karolíny Plíškové ze 3. kola. Jednatřicátá nasazená hráčka dnes zdolala Estonku Kaiu Kanepiovou 5:7, 6:2, 6:4. Vondroušová s ní zatím prohrála všechny čtyři zápasy.

Letos na Australian Open ji Chorvatka zastavila ve druhém kole, v dubnu ve finále v Istanbulu po třísetové bitvě. "Doufám, že to tady zlomím, protože s ní nechci prohrát popáté. Ale myslím, že se cítí na antuce asi nejlíp ze všech povrchů, hraje fakt dobře," řekla Vondroušová.

Na rozdíl od semifinalistky loňského US Open Sevastovové není na pařížském antukovém grandslamu nasazená, ale letos měla lepší výsledky. Devětadvacetiletá Lotyška, která ve třetím kole udolala až 11:9 v rozhodujícím setu Belgičanku Elise Mertensovou, dnes od začátku hodně chybovala.

Vondroušová rychle odskočila na 3:0. Při posledním míči třetího gamu ale podklouzla a upadla, když startovala na nakonec nepřesný kraťas soupeřky. Odřela si při tom klouby prstů na levé ruce, ve které drží raketu, a musela se nechat ošetřit. Se zalepenými prsty pak pokračovala a v následujících dvou gamech udělala pár chyb, takže je ztratila.

Nakonec se však ukázalo, že to byl jen drobný výpadek. Hned při další přestávce Vondroušová překážející náplasti sundala. "Mám tam strženou kůži, když mi to zamotali, vůbec jsem s tím nemohla hrát. Nesnáším, když mám něco na ruce. Necítím tolik raketu. Říkala jsem to, už když mi to motala, že to sundám, že s tím nemůžu hrát. Ale tekla mi z toho krev, takže to museli udělat. Ty dva gamy jsem musela zvládnout. Pak jsem si to hned sundala a bylo to lepší," uvedla Vondroušová.

Your first quarter-finalist, Marketa

Vondrousova 👏



The Czech blazes through Anastasija Sevastova 6-2 6-0 in 59 minutes.



🎾 https://t.co/EbUXJ9de33#RG19 pic.twitter.com/EcNd55syfp — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2019

Zkušenější Lotyšku pak znovu ve výměnách jasně přehrávala a žádnou další hru už neztratila. Talentovaná Češka, které nyní patří 38. místo ve světovém žebříčku, za 59 minut prolétla do čtvrtfinále a navázala na postup mezi posledních osm z velkých turnajů v Indian Wells, Miami a Římě.

Navzdory zranění Petry Kvitové a vyřazení Plíškové může mít český tenis ve čtvrtfinále Roland Garros dvojnásobné zastoupení. O postup mezi posledních osm bude hrát ještě v pondělí Kateřina Siniaková, přemožitelka světové jedničky Naomi Ósakaové.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 42,7 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo: Nadal (2-Šp.) - Londero (Arg.) 6:2, 6:3, 6:3, Federer (3-Švýc.) - Mayer (Arg.) 6:2, 6:3, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo: Vondroušová (ČR) - Sevastovová (12-Lot.) 6:2, 6:0, Stephensová (7-USA) - Muguruzaová (19-Šp.) 6:4, 6:3, Martičová (31-Chorv.) - Kanepiová (Est.) 5:7, 6:2, 6:4, Kontaová (26-Brit.) - Vekičová (23-Chorv.) 6:2, 6:4.

Čtyřhra - 3. kolo: L. Kičenoková, Ostapenková (Ukr./Lot.) - Strýcová, Sie Šu-wej (3-ČR/Tchaj-wan) 7:5, 6:1.

Junioři:

Dvouhra - 1. kolo: Forejtek (2-ČR) - Spizzirri (USA) 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), Alves (Braz.) - Svrčina (ČR) 7:5, 6:4.

Juniorky:

Dvouhra - 1. kolo: Droguetová (Fr.) - L. Fruhvirtová (ČR) 6:4, 7:5.