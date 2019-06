Federer září. V Paříži neztratil ani set a je nejstarším čtvrtfinalistou od roku 1991

včera

Švýcarský tenista Roger Federer pokračuje při svém návratu na Roland Garros v suverénních výkonech a bez ztráty setu postoupil už do čtvrtfinále. Třetí nasazený hráč porazil ve 4. kole Leonarda Mayera z Argentiny 6:2, 6:3, 6:3 a v sedmatřiceti letech se stal nejstarším čtvrtfinalistou grandslamového turnaje od roku 1991.

Šampion z pařížské antuky z roku 2009 Federer nečelil v duelu s Mayerem ani jednomu brejkbolu a v horkém a větrném počasí soupeře i počtvrté porazil. Na kurtu se zdržel jen hodinu a 42 minut. "Bylo to dobré. Šel mi servis, jsem velmi spokojený se svou hrou," řekl Federer.

Zdůraznil, že se nehrály prakticky žádné vyrovnané výměny od základní čáry, vždy měl někdo převahu. V horkém a větrném počasí byly podmínky na opačných stranách dvorce úplně jiné.

"Na jedné straně máte hodně větru do zad. Je to, jako kdybyste podával ze stromu, z hory. A naopak na druhé straně máte pocit, jako byste hrál do kopce," popisoval dvacetinásobný grandslamový šampion.

Ve čtvrtfinále se stejně jako před čtyřmi lety, kdy na French Open naposledy startoval, utká s krajanem Stanem Wawrinkou, s nímž v roce 2015 čtvrtfinálový duel prohrál. Wawrinka poté v Paříži dokráčel až k titulu.

Wawrinka dnes ve strhující bitvě zdolal světovou šestku Stefana Tsitispase 7:6, 5:7, 6:4, 3:6, 8:6. S řeckým talentem na kurtu Suzanne Lenglenové bojoval pět hodin a devět minut a společně fanouškům nabídli třetí nejdelší zápas na Roland Garros za posledních dvacet let.

Federer je v Paříži ve čtvrtfinále po dvanácté a celkem si na grandslamových turnajích vybojoval už 54. start mezi osmičkou nejlepších. V počtu čtvrtfinálových účastí na grandslamech tak vyrovnal rekord Chris Evertové.

Bez problémů prošel dál i další z favoritů Rafael Nadal. Španělský obhájce titulu porazil Argentince Juana Ignacia Londera 6:2, 6:3, 6:3 a čtvrtfinále Roland Garros si zahraje už po třinácté. Vyrovnal tak pařížskou rekordní bilanci Steffi Graffové a Arantxy Sánchezové-Vicariové.

"Je neuvěřitelné, že jsem tu zase ve čtvrtfinále. Tenhle turnaj je pro mne důležitý a naprosto mimořádný," řekl Nadal, jenž má ve sbírce z Roland Garros rekordních jedenáct trofejí.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 42,7 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo: Nadal (2-Šp.) - Londero (Arg.) 6:2, 6:3, 6:3, Federer (3-Švýc.) - Mayer (Arg.) 6:2, 6:3, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo: Vondroušová (ČR) - Sevastovová (12-Lot.) 6:2, 6:0, Stephensová (7-USA) - Muguruzaová (19-Šp.) 6:4, 6:3, Martičová (31-Chorv.) - Kanepiová (Est.) 5:7, 6:2, 6:4, Kontaová (26-Brit.) - Vekičová (23-Chorv.) 6:2, 6:4.

Čtyřhra - 3. kolo: L. Kičenoková, Ostapenková (Ukr./Lot.) - Strýcová, Sie Šu-wej (3-ČR/Tchaj-wan) 7:5, 6:1.

Junioři:

Dvouhra - 1. kolo: Forejtek (2-ČR) - Spizzirri (USA) 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), Alves (Braz.) - Svrčina (ČR) 7:5, 6:4.

Juniorky:

Dvouhra - 1. kolo: Droguetová (Fr.) - L. Fruhvirtová (ČR) 6:4, 7:5.