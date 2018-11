Ve třetím kole florbalové ligy se dařilo Tatranu a Štírům

před 16 hodinami

V Ostravě se odehrálo třetí kolo florbalové ligy vozíčkářů. Spokojení s výsledkem odjížděly týmy budějovických Štírů a Tatranu Střešovice. Domácí zaskočil zápas s Brnem. Jičínská New Era zapojila nováčky, přesto nedosáhla ani na bod.

Pětka ligových účastníků se sjela do Ostravy, aby odehrála třetí kolo florbalové ligy vozíčkářů. Organizace soutěžního turnaje se zhostil domácí ABAK. "Věřím, že se nám to až na drobné nedostatky povedlo, nemám žádné negativní reakce z ostatních týmů," říká s úsměvem Miroslav Večeřa z domácího týmu.

Ostravu zamrzel především zápas s Brnem, ve kterém domácí hráči zvítězili až po samostatných nájezdech. "Je to škoda. Samozřejmě i dva body jsou dobré, ale z tohoto zápasu jsme určitě chtěli všechny," říká Večeřa po zápase s brněnskými Buldoky, který skončil 3:2.

S týmem New Era si ostravští florbalisté hravě poradili a zvítězili 7:0. Více bodů už ale Ostravané nezískali. "Střešovice hrály v oslabené sestavě, chyběl jim například skvělý Zdeněk Krupička. Věřili jsme si na body a po tlaku jsme se dostali do vedení. Pak jsme ale častokrát chybovali v postavení i v rozehrávce a Tatran zaslouženě zvítězil 5:1," pokračuje hráč ABAKu. S úřadujícím mistrem, budějovickými Štíry, prohráli domácí 2:5.

Štíři naopak opět potvrdili roli favorita a z Ostravy si odvezli ze tří utkání devět bodů. Přestože hráli v oslabené sestavě. Chyběl například Ivan Nestával, Michaela Sýkorová nebo František Šindelář. Největší výprask dostali od Štírů brněnští Buldoci. Při výsledku 9:0 se blýskli hattricky Tomáš David i jeho jmenovec Jelínek. Další dvě branky přidal Zbyněk Sýkora.

České Budějovice porazily i rivala ze Střešovic 5:1. Tatran však další tři zápasy ovládl a kolo hodnotí kladně. "Odjížděli jsme spokojeni. Rádi jsme hlavně za obrat a vítězství s domácí Ostravou. Se Štíry to bylo vyrovnané, ale nakonec jsme jim nestačili. Ještě ve druhé třetině byl stav nadějný, pak jsme ale po chybách dostali góly, na které už jsme nedokázali odpovědět," komentuje za Tatran Zuzana Přibilová. Ta v zápase proti Brnu skórovala čtyřikrát a ještě stihla jednu branku připravit. Skóre na konci zápasu bylo 6:1 ve prospěch Střešovic.

Buldoci z Brna získali čtyři body po výhře s Jičínem a již zmiňované prohře na nájezdy s Ostravou. Za jičínskou New eru nastoupilo několik nováčků, které tým získal na Obchodní akademii Olgy Havlové v Jánských Lázních. Svou premiéru si odbyla Kateřina Senohrábková. Ta se po nástupu do školy dozvěděla o možnosti trénovat a pravidelně se účastnit turnajů. Tuto příležitost využila. "Trenér nás učí nové věci. Snažím se do toho dávat sto procent a doufám, že se ještě zlepším. Mám v plánu trénovat celých pět let, co budu na škole," řekla nadšeně nová hráčka.