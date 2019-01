Wizards v Londýně. Satoranský se proměnil v delegáta a sháněl 30 lístků pro známé

před 1 hodinou

Ačkoli má za sebou velmi náročný program, rád se basketbalista Tomáš Satoranský na chvíli proměnil v turistického delegáta, aby rodině a kamarádům zorganizoval společnou návštěvu Londýna. Do britské metropole dorazil rozehrávač Washingtonu kvůli propagačnímu utkání NBA.

"Kromě rodiny přijede asi třicet kamarádů, takže se cítím spíš jako nějaký organizátor zájezdu do Londýna než jako basketbalista," řekl Satoranský českým novinářům v Londýně. "Moc se na to ale těším. Je pro mě speciální přijet aspoň na tři dny do Evropy, trošku se tak přiblížit domovu," dodal.

Průvodce si z něj chtěli jako udělat i spoluhráči. "Něco tam padlo, ale já v Londýně byl za život jen dvakrát a vždycky jen narychlo s basketem, takže i pro mě je to nové město," uvedl.

Jeho hlavním úkolem bylo zajistit pro známé dostatek vstupenek. "Zařizoval jsem asi 30 lístků. Měli jsme k nim trochu jednodušší přístup, ale nebylo to tak snadné, jak si všichni z Česka představují, že to všechno můžu zařídit hned. Nicméně už před sezonou jsme si o lístky mohli zažádat. Limit na jednoho hráče byl 50 lístků a myslím, že mě v počtu lístků ještě předběhl (francouzský pivot) Ian Mahinmi, který tu má velkou francouzskou grupu kolem 50 lidí," řekl Satoranský.

Překvapilo ho, kolik lidí vyslal do Londýna washingtonský klub. Zatímco v Evropě bývá zvykem, že na výjezdy cestuje jen nejnutnější počet hráčů, realizačního týmu a vedení, Wizards vzali do Evropy dvě stovky zaměstnanců včetně roztleskávaček.

"To je obrovské číslo. Myslím, že jsme vzali opravdu celou organizaci Wizards. V úterý jsme měli slavnostní společnou večeři v Kensingtonském paláci. A já sám byl hodně překvapený, kdo všechno přiletěl, protože jsme odlétali odděleně. My jako tým jsme navíc odlétali nadvakrát, protože v neděli večer nešlo odletět kvůli sněhové vánici," připomněl komplikovanou cestu.

Na ní měl tým vyrazit hned po nedělním utkání s Torontem, které se dvakrát prodlužovalo. "Byl to náročný den. Nejprve se mi střelecky nedařilo. Do toho prodloužení a na letiště jsme vyrazili hned po zápase. Tam jsme zůstali asi pět hodin v letadle a nakonec nás nenechali odletět. Bylo to hodně náročné a trochu nás to vyvedlo z míry. Je na nás cítit, že jsme unavení," připustil před dnešním zápasem s New Yorkem v londýnské O2 Areně.