Skifařka Topinková získala bronz na veslařském ME, Synek bez medaile

Skvělý finiš dopomohl skifařce Miroslavě Topinkové k bronzové medaili na mistrovství Evropy ve veslování v Lucernu. Osmatřicetiletá olympijská vítězka z Londýna se po narození dcery vrátila letos na skif a ve Švýcarsku vybojovala devátou medaili z kontinentálních šampionátů v kariéře. Ve své sbírce má pět titulů a tři stříbrné medaile.

e své sbírce má také pět titulů a tři stříbrné medaile. Skifař Ondřej Synek ambice nenaplnil a ve svém prvním mezinárodním startu v sezoně skončil až šestý. Z vítězství se radoval Oliver Zeidler z Německa.

Topinková se až do mezičasu na 1500 metrů držela na šestém místě, drtivým závěrem se ale posunula na třetí pozici. Z vítězství se radovala úřadující mistryně světa Sanita Puspureová z Irska, za kterou Topinková zaostala o 1,67 sekundy. Stříbro získala Jeannine Gmelinová ze Švýcarska.

"Kde jsem vzala síly na finiš? Ani nevím, asi jsem jich hodně pošetřila během závodu, kde mi všichni ujeli. Pět set metrů před cílem jsem zjistila, že jich mám ještě dostatek, tak jsem si řekla, že by byla škoda toho nevyužít a zafinišovala jsem," usmívala se Topinková. Bezprostředně po projetí cílem ani nevěděla, jak dopadla. "Moc jsem kolem sebe nekoukala. Nevěděla jsem, kdo je přede mnou a kdo za mnou. Jela jsem, co to šlo," řekla ČTK svěřenkyně trenéra Tomáše Kacovského.

Topinkové se v Lucernu dařilo od pátku, v rozjížďce byla druhá a semifinále vyhrála. "Poté, co jsme v rozjížďce poslala Holanďanku Scheenaardovou do oprav, jsem si na finiš věřila. Po Světovém poháru jsme se trochu zaměřili na trénink vyšší frekvence, abych ve finiši měla síly, a jsem ráda, že to takhle dopadlo. Musím se ale přiznat, že jsem ani nedoufala, že se to až tak podaří," uvedla účastnice čtyř olympijských her. "V Lucernu se mi ale obecně jezdí dobře, dobrý finiš se mi zde podařilo udělat již vícekrát," řekla Topinková.

Brněnská rodačka se po narození dcery Adély v říjnu 2017 vrátila k veslování loni, kdy byla členkou reprezentační párové čtyřky. Letos se vrátila na skif a dnes soupeřkám jasně vyslala vzkaz, že s ní v bojích o medaile musí počítat. "Když jsem dojela do cíle a ani jsem nevěděla, kolikátá jsem, protože posledních sto metrů si nepamatuju, tak mi Irka (Puspureová) říkala, že mě vítá zpátky. Asi měla o závodě lepší přehled než já," usmívala se Topinková, která si poté na břehu musela vyslechnout i vtípky, zda ví, že závodí na skifu a ne dvojskifu. Její čas na poslední pětistovce 1:46,76 byl totiž o čtyři sekundy rychlejší než u vítězky.

Pod stupni vítězů skončila dvojka bez kormidelníka Jakub Podrazil, Lukáš Helešic. Veslaři pražské Dukly byli v minulosti na ME již třikrát čtvrtí, dnes dojeli na jezeře Rotsee pátí.

Ve finále B se představily dvě české posádky. Skifařka lehkých vah Kristýna Neuhortová jej vyhrála a celkově obsadila 7. místo. Dvojskif lehkých vah Jiří Šimánek, Miroslav Vraštil byl pátý a o jednu pozici vylepšil svůj loňský výsledek z Glasgow.