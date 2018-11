Charouzův tým vyhrál ve Formuli 2 druhý závod, titul získal Brit Russell

před 18 hodinami

Nejlepším možným způsobem zakončil tým Chaoruz Racing System svoji premiérovou sezonu ve Formuli 2. Antonio Fucoo vyhrál v Abú Zabí závěrečný závod sezony.

Italský pilot si výbornou startovní pozici vytvořil v sobotním hlavním závodě, kde byl sedmý. V neděli se tak postavil do první řady startovního roštu vedle držitele pole position Roberta Merhiho. Fuoco bleskově vystartoval, po první zatáčce už byl v čele a až do cíle před sebe nikoho nepustil.

Jediným drobným zádrhelem tak byl virtuální safety car v průběhu závodu, ale ani to Fuoca nerozhodilo. Jakmile piloti dostali opět zelenou, Ital se svým soupeřům znovu začal vzdalovat. Juniorský pilot Ferrari předvedl ve velkém parnu téměř bezchybný výkon a vybojoval si po Monaku druhý letošní triumf. V obou případech to byl sprint.

"Věděl jsem, že start bude klíčový, protože když se vám povede dostat na první místo, máte čistou stopu. Podařilo se mi dostat přes Roberta, pak jsem se soustředil na to, abych neudělal chybu a udržoval si dostatečný náskok," řekl po závodě spokojený Ital.

Jeho týmový kolega Louis Delétraz sice neměl do sprintu tak skvělý strat, když neudržel třetí místo na roštu. Na vině však byla hlavně vysoká teplota motoru, která ho přibrzdila a Švýcar tak klesl na šesté místo. Měl smůlu, že kvůli problémům s DRS nemohli jezdci aktivovat toto zařízení, které pomáhá v předjíždění. Přes veškerou snahu se ze šesté příčky výše neposunul.

V celkovém pořadí skončil Fuoco sedmý a Delétraz uzavřel první desítku. V hodnocení týmů skončila stáj Charouz Racing System šestá. Příští rok se stane oficiálním partnerským týmem Sauberu a rozšíří své aktivity také do Formule 3.

"Pustili jsme se do velkého projektu a já jsem na celý náš tým hrdý za to, čeho jsme dosáhli. Dvě vítězství a pět dalších umístění na stupních vítězů a jen pár bodů od nejlepší čtyřky v pořadí týmu je něco, co nás moc těší," zhodnotil Charouz debutovou sezonu svého týmu v F2.

Vítězstvím v sobotním hlavním závodě si letošní titul pojistil britský pilot George Russell, který o 68 bodů porazil krajana Landa Norrise. Zatímco prvně jmenovaný pojede příští rok v týmu F1 Williams, druhý Brit získal místo u McLarenu.