"Zápasy rozhodují úplně jiní lidé." Jihlava přišla po baráži s vážným obviněním

před 21 hodinami

Emoce jimi cloumaly. Trenér fotbalové Jihlavy Radim Kučera a kapitán týmu Lukáš Vaculík si po odvetě baráže o účast ve fotbalové Fortuna:Lize nebrali servítky a přišli s vážnými obviněními. Jejich celku po prohře 1:2 v úvodním duelu domácí remíza 1:1 s Karvinou na průnik mezi tuzemskou elitu nestačila.

"Nebudu hodnotit výkon mužstva a jeho chyby. Hráčům musím poděkovat za celé jaro a za 180 minut zbytečné práce proti Karviné a boj proti čtrnácti," postěžoval si kouč Vysočiny, která skončila ve druhé lize na druhém místě a ve dvou zápasech vyzvala k boji o účast mezi elitou Karvinou.

"Nebyli jsme horším týmem, ale řeknu to tak, jak to cítím, na plnou pusu. Nerozhodly fotbalové kvality, ty zápasy rozhodují úplně jiné věci," přidal se k trenérovi kapitán Vysočiny Lukáš Vaculík. "Lidi to vidí, a dokud fotbal budeme dělat tímto způsobem, tak to bude odrazovat lidi, odrazovat sponzory, majitele a fotbal se nikam neposune," přidal jihlavský muž s páskou na rukávu.

"Jako trenérský nýmand říkám, že jsem na kluky hrdý. Jsem zklamaný, cloumají ve mně emoce. Nebyli jsme horším klubem a myslím si, že každý rok to bude stejné. Beru to jako zkušenost, jako špatnou zkušenost," dštil Kučera.

Na výzvu, ať je konkrétní, pak vypočítával: "Posuzování faulů, ofsajdů, dvě neodpískaná vyloučení hráčů hostí. Ano, byli jsme podráždění, existuje nějaký etický kodex, ale tohle je nerespektování jeden druhého. Pak přijdu do šatny a kluci brečí."

Už v první minutě zahrál gólman hostí Pastornický rukou mimo pokutové území, ale viděl za to jen žlutou kartu. "Tady začal bludný kruh českého rozhodcovského fotbalu," prohlásil Vaculík, podle něhož měl být Pastorický vyloučen.

Jihlava už v prvním utkání vyrovnala v Karviné v závěru na 2:2, jenže gól rozhodčí neuznali, což mimochodem ani nepostřehl domácí kouč František Straka. Kdyby trefa Vysočiny platila, stačil by jí dnešní výsledek k postupu…

"Když se někdo kompetentní podívá na tyto barážové zápasy, tak by to měl nějak vyhodnotit. Asi bych se neměl vyjadřovat o rozhodčích. Ale nechápu, jak mohl sudí Matějíček pískat v Karviné to, co pískal," uvedl Vaculík.

"Penalta na nás, otočená, ještě se nám směje. To není o tom, že někdo udělá chybu. Tam cítíte aroganci moci, i sami karvinští hráči pak říkají, co s tím máme dělat," dodal pětatřicetiletý záložník.

"V konečné fázi to je o šancích, ale tendenční řízení je cítit. Ať se to rozhodne na hřišti, ať vyhraje lepší. Karviná dala regulérní gól, to beru, ale dva její hráči neměli dohrát. Nevím, co k tomu mám říct, když se nám v závěru pomezní ještě směje," zlobil se Vaculík.

"Je to bludný kruh rozhodcovskýho fotbalu. Jestli tohle je fotbal, který chceme hrát, tak mně se to nelíbí," zopakoval ostřílený ligový hráč.

Jihlava si minimálně o rok prodlouží pobyt ve druhé lize. "Nemyslím si, že by to mělo mít vliv na zdejší fotbal. My jsme do toho dvojzápasu šli s tím, že nejsme favorit a že se chceme o to porvat. Pocitově si myslím, že jsme byli lepším týmem. Já Karviné gratuluju, ti kluci za to nemůžou, to rozhodují jiní pánové," dodal Vaculík, který ještě není rozhodnutý, zda bude pokračovat v kariéře.

"Mám říkat, že se o to porveme příští rok? Tak jo, porveme To je z mé strany všechno," doplnil rozčarovaný Kučera. Pak však ještě odpověděl na otázku, jestli u mužstva zůstane. "Těžká otázka. Smlouvu mám a záleží na vedení, teď jsem zklamaný," pokrčil rameny.