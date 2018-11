Ligoví hráči si vydělají 187krát méně než v Barceloně. A lépe je i v Kazachstánu

před 3 hodinami

Nejlépe v současném sportovním světě platí katalánská Barcelona, ale soutěží s nejvyššími průměrnými platy je basketbalová NBA. Česká Fortuna:Liga se mezi fotbalovými ligami, co se týče mezd, řadí spíše do průměru. Tvrdí to výroční zpráva webu Sporting Intelligence (SI).

Barcelona podle renomovaných analytiků průměrně svým hráčům za sezonu vyplatí pouze na mzdách přes deset milionů liber, tedy přibližně 305 milionů korun. Katalánský klub tuto hranici překročil jako vůbec první sportovní klub na světě. Žebříček 12 nejlépe platících sportovních klubů současnosti podle Sporting Intelligence Foto: Sporting Intelligence Druhé místo v žebříčku patří rivalům z Realu Madrid (osm milionů liber), třetím nejlépe platícím klubem planety je basketbalová Oklahoma (7,8 milionu). V top 10 je kromě City Thunder ještě dalších pět klubů z NBA. Na páté příčce, za Oklahomou a Golden State, se nachází Washington Wizards, kde působí český basketbalista Tomáš Satoranský. Průměrný plat "kouzelníků" je 7,6 milionu liber (223 milionů korun). Kluby z NBA si mohou dovolit královské mzdy zejména díky lukrativní smlouvě na televizní práva, která začala platit v sezoně 2016-17. I díky ní je NBA vůbec nejlépe platící sportovní soutěží planety, průměrný plat činí 5,9 milionu liber, tedy 173 milionů korun. Až sedmou nejvyšší soutěží je NHL s průměrem 2,1 milionu liber. Ovšem i když La Liga obsadila dvě nejvyšší pozice v žebříčku, při srovnání průměrných platů na tom mezi fotbalovými soutěžemi nejlépe není. Nejvíce si totiž vydělají hráči v Premier League, kde na mzdách inkasují průměrně o více než třetinu víc než ve Španělsku a dvakrát tolik co v italské Serii A. I italská liga má přitom v top 10 také svého zástupce, konkrétně Juventus, jenž průměrně členům svého týmu za rok pošle 6,7 milionu liber. Vůbec nejlépe platícím klubem v anglické nejvyšší soutěži a celkově desátým na světě je Manchester United, kde je průměrný roční plat 6,5 milionu liber, což dělá zhruba 190 milionů korun. Ale třeba i takové Burnley s roční mzdou kolem 1,6 milionu liber (47 milionů korun) má lepší platové podmínky než třeba Monako či Red Bull Lipsko. I česká liga dělá milionáře Studie se také okrajově zabývá fotbalovými platy v Česku. Podle analytiků je průměrná roční mzda v tuzemské soutěži 54,669 libry, tedy necelých 1,6 milionu korun. To je 187,5krát méně než v Barceloně. Sparta je poprvé po dvanácti letech v plusu. Za minulou sezonu vydělala přes 22 milionů číst článek Fotbalisté ve Fortuna:Lize by si tedy měsíčně měli přijít na 133 tisíc korun, ovšem reálně bude medián platů v lize mnohem níže vzhledem k předpokládaným vysokým mzdám v elitních klubech, tedy zejména Spartě, Slavii a Plzni. To už ale analytici v této studii neřeší. Zajímavé je také srovnání české nejvyšší soutěže, která je podle žebříčku mezi fotbalovými soutěžemi na 37. místě, s jinými fotbalovými ligami na světě. Podle SI mzdy v lize dvojnásobně převyšují výplaty na Slovensku (832 tisíc korun ročně) a daleko za Českem jsou třeba ve Finsku (512 tisíc), na Islandu (353 tisíc) či Walesu (140 tisíc). Naopak výrazně lépe jsou na tom například v Norsku (1,9 milionu), Polsku (2,4 milionu), Kazachstánu (3,3 milionu) a překvapivě i Maďarsku (2,1 milionu korun ročně). Možná i proto nyní exkapitán Sparty Josef Šural uvažuje o tom, že by se do této soutěže přesunul a doplnil tak Michaela Rabušice, Tomáše Pilíka a Víta Beneše, kteří zde už působí. Podívejte se na srovnání platů ve vybraných fotbalových ligách podle Sporting Intelligence. První část žebříčku. | Foto: Sporting Intelligence Druhá část žebříčku. | Foto: Sporting Intelligence Celou 114 stran dlouhou studii si můžete prohlédnout zde.

