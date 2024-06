Zvereva v klíčové chvíli okradli, Němec byl shovívavý. Alcaraze nazval "bestií"

Dostal se do druhého grandslamového finále v kariéře, i napodruhé ale padl v pěti setech. Německý tenista Alexander Zverev po pařížském French Open ocenil výkon již trojnásobného šampiona grandslamu Carlose Alcaraze a s grácií se vyrovnal s velkou chybou, kterou ho v jedné z klíčových chvil finálového klání poškodili rozhodčí.

Hrál se pátý set finále French Open, španělský mladík vedl s brejkem 2:1, německý tenista měl ale šanci na okamžitý návrat.

Vypracoval si dva brejkboly, ten první mu ale chybným verdiktem sebral umpirový rozhodčí Renaud Lichtenstein.

Zverev viděl druhý servis Alcaraze dopadnout do těsného autu, sudí ale po kontrole stopy označil míč za dobrý.

Německý hráč protestoval, hádal se, snažil se rozhodčího v takřka hmatatelném zoufalství přesvědčit. Marně.

"To snad není pravda, to snad není pravda," opakoval směrem ke svému týmu.

Měl přitom pravdu, jak ukázaly následné grafické záběry. Míč skutečně dopadl těsně vedle, mezi jeho stopou a čárou byla přibližně dvoumilimetrová mezera.

Alcaraz svůj servis udržel a dostal se do rozhodujícího trháku. V tu chvíli se stal nezastavitelnou mašinou mířící za dalším slavným triumfem, navazujícím na vítězství na US Open 2022 a loňském Wimbledonu.

Zverev už se na obrat nezmohl a po utkání místo oprávněných stížností velebil svého o šest let mladšího soka.

"Podívejte, je samozřejmě velký rozdíl, jestli v pátém setu prohráváte 1:3, nebo jste na stavu 2:2. Je to rozhodující rozdíl," prohlásil čtvrtý hráč světa na tiskové konferenci.

"V takové situaci bych si přál, aby se chyby nestávaly. Je to frustrující, ale tak to prostě je. Sudí dělají chyby. Jsou to také lidé, je to v pořádku," dodal shovívavě.

Finále trvalo čtyři hodiny a devatenáct minut. Alcaraz v něm dokázal v závěrečné fázi ještě zvednout svou úroveň a otočit skóre.

Vyhrál 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 a potvrdil, že je výjimečným talentem a lídrem přicházející generace. V jednadvaceti má na kontě tři vyhraná grandslamová finále ze třech, ještě k tomu na různých površích.

"Oba jsme fyzicky silní, ale on je prostě bestie. Je to zvíře, to je jasné," uznale kýval hlavou Zverev.

"Intenzita, se kterou hraje tenis se nedá srovnat s ostatními lidmi. Umí na kurtu tolik různých věcí, že? V pátém setu výrazně změnil taktiku, začal hrát o dost vyšší míče, hrál do hloubky tak, abych nedokázal vyvinout tolik síly. Hra se zpomalila," vysvětlil závěr zápasu ze svého pohledu.

"Je to fantastický hráč. Musím se podívat na sebe, podívat se na svůj tým a zamyslet se, co můžeme udělat, abych se posunul na stejnou úroveň, na jaké je Carlos," dodal Zverev.

Alcaraz pochopitelně nenadchl jen svého soupeře, ale celý tenisový svět a drtivou většinu expertů. "Z toho, co o něm do téhle chvíle víme, si myslím, že může být novým Djokovičem," uvedl legendární Švéd Mats Wilander.

Podle něj je Alcaraz hvězdou, kterou současný tenis po probíhajícím a neodvratném odchodu "velké trojky" nutně potřebuje.

"Náš sport změní ve spoustě aspektů. Změní způsob, jakým lidé na tenis nahlížejí, protože je jako závan čerstvého vzduchu. Je usměvavý, je pokorný, mluví výborně. Pro náš sport je naprosto skvělý," dodala bývalá světová jednička.

Wilanderova kolegu ze stanice Eurosport Tima Henmana zase nadchlo, jak málo negativity je v Alcarazově výkonu. I v nejvypjatějších chvílích neztrácí fokus, a když, tak jen na nepatrný moment.

"Když prohrával 1:2 na sety, člověk si říká, že tohle bude těžké. Ale způsob, jakým na vývoj reagoval a vzal si zpět dominanci, je naprosto fenomenální. V jednadvaceti letech je na úžasné úrovni, a to nejen fyzicky, ale i mentálně," podotkl Henman.