"Proč jste mi to neřekli?" Premiéra Hamiltona ve Ferrari se změnila v noční můru

Lewis Hamilton vstoupil do nové éry své kariéry ve Ferrari, ale jeho debut v rudé barvě se změnil v noční můru. Zatímco v Mercedesu byl dlouhá léta dominantní silou, v Austrálii čelil frustraci z nevydařené strategie, technických problémů a ztracené příležitosti bojovat o vítězství.

Hamilton měl v průběhu závodu dokonce šanci na vítězství. Když na trať poněkolikáté přišel déšť, Ferrari se rozhodlo nechat ho na trati, zatímco většina soupeřů zamířila do boxů pro přechodné pneumatiky na mokrou vozovku.

Zpočátku se zdálo, že rozhodnutí by mohlo vyjít. Ale jakmile déšť zesílil, bylo jasné, že strategie nefunguje. Když konečně zajel do boxů, propadl se až na chvost bodovaných pozic a závod dokončil na desátém místě.

Frustrace sedminásobného mistra světa se projevila i v komunikaci s týmem. "Proč jste mi neřekli, že jinde na trati prší?" zlobil se Hamilton do týmového rádia.

Později přiznal, že se stále učí pracovat s novým systémem Ferrari. "Bylo to těžké. Auto bylo opravdu složité na řízení, hlavně v mokrých podmínkách. Očekával jsem, že to bude těžké, ale ne až takhle. Jsem rád, že jsem alespoň udržel auto na trati, protože většinu času chtělo spíš do bariéry," řekl po závodě pro Sky Sports.

Během restartu se mu podařilo předjet Pierra Gaslyho v Alpine, ale poté ho předjel týmový kolega ze Scuderie Charles Leclerc. Navíc v posledním kole přišel o další pozici po souboji s Oscarem Piastrim z McLarenu.

Hamiltonova reakce na to, že dojel až desátý, byla všeříkající: "Tohle byla velká ztracená příležitost."

Přitom předsezonní nadšení Hamiltona z Ferrari bylo velké. Sociální sítě byly plné snímků z Maranella, prvních testů na Fioranu a Brita v legendární červené kombinéze.

Po dlouhých letech v Mercedesu měl jeho příchod do Ferrari znamenat novou kapitolu a svěží impuls do jeho kariéry. Spekulovalo se o boji o titul, ale po prvním závodě sezony přišla tvrdá realita.

Už v kvalifikaci se ukázalo, že Ferrari zaostává nejen za McLarenem a Red Bullem, ale i za Williamsem a vozy Racing Bulls. Hamilton byl o dvě desetiny pomalejší než Leclerc, což považoval za pozitivní výsledek.

Přesto se během závodu dlouho trápil za Alexem Albonem a Williams nebyl schopný ho předjet. A zatímco Leclerc si našel cestu dopředu, Hamilton potřeboval chaos v podobě deště a safety car, aby se vůbec posunul vpřed.

To všechno jen proto, aby nakonec přišel o získané pozice.

"Celkově to nebylo to, co jsem očekával," přiznal Hamilton po závodě. "Bylo tu hodně věcí, na které jsem si musel zvykat - nové nastavení motoru, odlišné ovládání na volantu a strategické rozhodování. Ale cítím, že se můžeme zlepšit. Auto má potenciál, jen ho musíme lépe nastavit. Doufám, že v Číně už budeme konkurenceschopnější."

Je sice předčasné dělat závěry po jednom závodě, ale Hamiltonův start u Ferrari nepřipomínal pohádkový příchod, jak si mnozí představovali. Namísto boje o prvenství zažil svůj nejhorší úvod sezony od roku 2014.

Byl to jen první krok na dlouhé cestě. Jenže jestli se něco nezmění příští víkend v Grand Prix Číny, může být tato cesta mnohem složitější, než si Hamilton i Scuderia představovali.