Zraněný Šulc vynechá i zápas ve Vigu. Francouzi napsali, jestli může stihnout baráž

Zraněný český fotbalista Pavel Šulc nenastoupí za fotbalisty Lyonu ani ve večerním úvodním utkání osmifinále Evropské ligy na stadionu Celty Vigo. Francouzský klub o tom informoval na svém webu, kde zveřejnil soupisku pro zápas ve Španělsku.
Podle spekulací L'Équipe by se pětadvacetiletý ofenzivní záložník mohl vrátit do hry za týden v domácí odvetě, tedy pár dní před srazem národního týmu na play off o mistrovství světa.
Šulc 22. února kvůli svalovému zranění nedohrál utkání francouzské ligy ve Štrasburku, kde musel už v 28. minutě střídat. Od té doby vynechal tři soutěžní zápasy Lyonu a chybět bude i dnes večer. S mužstvem neodcestoval do Viga a zůstal v rekonvalescenci ve Francii.
Trenér Olympique Paulo Fonseca v minulých dnech naznačil, že by se Šulc mohl vrátit do hry ještě před reprezentační přestávkou. Deník L'Équipe spekuluje, že aktuálně nejlepší střelec Lyonu vynechá ještě nedělní duel na stadionu Le Havre a pak už bude k dispozici.
Šulc, který po letním přestupu z Plzně dal ve francouzské lize deset branek, je klíčovým hráčem české reprezentace. Vedení národního mužstva věří, že ofenzivního univerzála bude mít k dispozici na nadcházející baráž o mistrovství světa.
Český celek v semifinále play off 26. března v Edenu přivítá Irsko a v případě úspěchu si ve finále rovněž doma na Letné zahraje o postup na šampionát proti lepšímu z dvojice Dánsko - Severní Makedonie. V úterý odpoledne nový trenér Miroslav Koubek oznámí nominaci.
