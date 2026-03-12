Přeskočit na obsah
Zraněný Šulc vynechá i zápas ve Vigu. Francouzi napsali, jestli může stihnout baráž

ČTK

Zraněný český fotbalista Pavel Šulc nenastoupí za fotbalisty Lyonu ani ve večerním úvodním utkání osmifinále Evropské ligy na stadionu Celty Vigo. Francouzský klub o tom informoval na svém webu, kde zveřejnil soupisku pro zápas ve Španělsku.

Pavel Šulc v dresu Lyonu
Pavel Šulc v dresu LyonuFoto: Reuters
Podle spekulací L'Équipe by se pětadvacetiletý ofenzivní záložník mohl vrátit do hry za týden v domácí odvetě, tedy pár dní před srazem národního týmu na play off o mistrovství světa.

Šulc 22. února kvůli svalovému zranění nedohrál utkání francouzské ligy ve Štrasburku, kde musel už v 28. minutě střídat. Od té doby vynechal tři soutěžní zápasy Lyonu a chybět bude i dnes večer. S mužstvem neodcestoval do Viga a zůstal v rekonvalescenci ve Francii.

Trenér Olympique Paulo Fonseca v minulých dnech naznačil, že by se Šulc mohl vrátit do hry ještě před reprezentační přestávkou. Deník L'Équipe spekuluje, že aktuálně nejlepší střelec Lyonu vynechá ještě nedělní duel na stadionu Le Havre a pak už bude k dispozici.

Šulc, který po letním přestupu z Plzně dal ve francouzské lize deset branek, je klíčovým hráčem české reprezentace. Vedení národního mužstva věří, že ofenzivního univerzála bude mít k dispozici na nadcházející baráž o mistrovství světa.

Český celek v semifinále play off 26. března v Edenu přivítá Irsko a v případě úspěchu si ve finále rovněž doma na Letné zahraje o postup na šampionát proti lepšímu z dvojice Dánsko - Severní Makedonie. V úterý odpoledne nový trenér Miroslav Koubek oznámí nominaci.

ŽIVĚ Je rozhodnuto: Sněmovna schválila celý státní rozpočet

Sněmovna schválila státní rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Jde o první rozpočet, který předložila koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů v čele s Andrejem Babišem (ANO). Poslanci během závěrečného schvalování přidali mimo jiné 800 milionů korun na podporu sportu. Koaliční většina odmítla v dílčích hlasováních všech více než 100 opozičních návrhů na přesuny peněz.

Tennis: BNP Paribas Open-Day 9
Tennis: BNP Paribas Open-Day 9
Tennis: BNP Paribas Open-Day 9

Nejlepší výměna, jakou kdy uvidíte. Lidé se chytali za hlavu, vyřízený Djokovič nemohl vstát

Jack Draper a Novak Djokovič odehráli v Indian Wells jeden z nejúžasnějších zápasů poslední doby. Tenisoví odborníci i média referují o nevšední bitvě v kalifornské poušti jako o "instantní klasice". Brzy už devětatřicetiletý Srb nakonec padl nejtěsnějším rozdílem v tie-breaku rozhodující sady, přesto se o jeho hře mluví v superlativech. Zejména nad jednou z výměn se rozplývá celý svět sportu.

Justice, soud, soudní síň, soudní jednání, rozsudek, policejní pouta, spravedlnost, zákon, váhy, ilustrační foto
Justice, soud, soudní síň, soudní jednání, rozsudek, policejní pouta, spravedlnost, zákon, váhy, ilustrační foto
Justice, soud, soudní síň, soudní jednání, rozsudek, policejní pouta, spravedlnost, zákon, váhy, ilustrační foto

Česko a Maďarsko upírají lidem právo na obhájce, míní advokátka soudu EU

Generální advokátka Soudního dvora EU Tamara Ćapetaová doporučila, aby soud konstatoval porušení unijního práva ze strany Česka a Maďarska: podle ní obě země umožňují policejní výslechy podezřelých či obviněných bez přítomnosti advokáta, což odporuje směrnici zajišťující obhájce už při výslechu. Stanovisko není závazné, soud k němu ale často přihlíží.

