Znovuzrozený Kinský. Jsem na něj hrdý, pravil kouč po brankářově famózní chvíli

Skvělým zákrokem v osmé minutě nastavení zachránil brankář Antonín Kinský fotbalistům Tottenhamu v anglické lize vítězství 1:0 na hřišti už jistého sestupujícího Wolverhamptonu.
Přímý kop Joaa Gomese mířící do horního rohu branky vytáhl nad břevno. Spurs se i díky tomu dočkali první ligové výhry od 28. prosince.
"Byl to dobrý moment pro mě i pro nás. Dobrý zákrok ve správnou chvíli a tři body pro nás. Kvůli tomu jsme sem přijeli a odvážíme si je," řekl Kinský BBC.
Český gólman si vysloužil pochvalu od kouče Roberta De Zerbiho, který na konci března nahradil odvolaného Igora Tudora. "Mám z něj velkou radost a jsem na něj hrdý. Po tom zápase Ligy mistrů si toho hodně vytrpěl. Pro nás jsou to klíčové tři body," uvedl italský trenér, který se s týmem dočkal ligové výhry na třetí pokus. Tottenham je ale dál na 18. místě v sestupovém pásmu, na sedmnáctý West Ham ztrácí dva body.
Spurs čekali na ligové vítězství 16 zápasů a 118 dní. "Neřekl bych, že jsme byli v nějaké tenzi. Samozřejmě je to těžké období, které zažívat nechceme. Chceme být pod tlakem, ale kvůli tomu, že budeme hrát o nějakou trofej. Tam, kde se nacházíme, určitě být nechceme," řekl Kinský.
Bývalý gólman pražské Slavie si prožil těžké chvíle v březnovém osmifinále Ligy mistrů na hřišti Atlética Madrid, do kterého ho tehdejší kouč Tudor postavil po téměř čtyřměsíční herní pauze. Kinský po chybách inkasoval rychle tři góly a chorvatský trenér ho v 17. minutě vystřídal. Anglický tým nakonec prohrál 2:5 a navzdory vítězství 3:2 v domácí odvetě ze soutěže vypadl.
Proti Wolverhamptonu dostal šanci potřetí v tomto ligovém ročníku a připsal si první vítězství i první čisté konto. V minulé, premiérové sezoně v barvách Tottenhamu vychytal rovněž jednu výhru a jeden zápas bez inkasované branky.
O vítězství nad Wolverhamptonem, kterému chyběl kvůli poranění krku z minulého zápasu obránce Ladislav Krejčí, rozhodl v 82. minutě Portugalec Palhinha.
Nejméně 14 lidí přišlo o život a dalších 38 utrpělo zranění po sobotním bombovém útoku v departementu Cauca na západě Kolumbie, oznámil v noci na neděli na sociální síti X guvernér regionu Octavio Guzmán. Výbušnina umístěná v autobusu explodovala na silnici v obci Cajibío. Úřady útok přičítají odštěpené frakci bývalé gerilové skupiny Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC), píše agentura Reuters.
Ukrajina čelila v noci na sobotu rozsáhlému útoku 619 ruských dronů a 47 řízených střel a raket, oznámilo ukrajinské letectvo s tím, že 580 donů a 30 střel bylo zneškodněno. Nejvíce obětí měl útok na Dnipro na jihovýchodě země, kde zemřelo pět lidí a dalších 34 bylo zraněno, informoval lídr Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža.
Příměří, které bylo ve čtvrtek o tři týdny prodlouženo, začíná mít vážné trhliny. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu obvinil hnutí Hizballáh operující na jihu Libanonu z jeho porušení. A nařídil provést proti Hizballáhu razantní útoky.
Daniel Vladař neodvrátil v 1. kole play off NHL sedmnácti zákroky prohru hokejistů Philadelphie 2:4 s Pittsburghem. Flyers jsou ale stále ve výhodné pozici, vedou 3:1 na zápasy.