26. 4.
Znovuzrozený Kinský. Jsem na něj hrdý, pravil kouč po brankářově famózní chvíli

Skvělým zákrokem v osmé minutě nastavení zachránil brankář Antonín Kinský fotbalistům Tottenhamu v anglické lize vítězství 1:0 na hřišti už jistého sestupujícího Wolverhamptonu.

Premier League - Tottenham Hotspur v Brighton & Hove Albion
Antonín KinskýFoto: REUTERS
Přímý kop Joaa Gomese mířící do horního rohu branky vytáhl nad břevno. Spurs se i díky tomu dočkali první ligové výhry od 28. prosince.

"Byl to dobrý moment pro mě i pro nás. Dobrý zákrok ve správnou chvíli a tři body pro nás. Kvůli tomu jsme sem přijeli a odvážíme si je," řekl Kinský BBC.

Český gólman si vysloužil pochvalu od kouče Roberta De Zerbiho, který na konci března nahradil odvolaného Igora Tudora. "Mám z něj velkou radost a jsem na něj hrdý. Po tom zápase Ligy mistrů si toho hodně vytrpěl. Pro nás jsou to klíčové tři body," uvedl italský trenér, který se s týmem dočkal ligové výhry na třetí pokus. Tottenham je ale dál na 18. místě v sestupovém pásmu, na sedmnáctý West Ham ztrácí dva body.

Spurs čekali na ligové vítězství 16 zápasů a 118 dní. "Neřekl bych, že jsme byli v nějaké tenzi. Samozřejmě je to těžké období, které zažívat nechceme. Chceme být pod tlakem, ale kvůli tomu, že budeme hrát o nějakou trofej. Tam, kde se nacházíme, určitě být nechceme," řekl Kinský.

Bývalý gólman pražské Slavie si prožil těžké chvíle v březnovém osmifinále Ligy mistrů na hřišti Atlética Madrid, do kterého ho tehdejší kouč Tudor postavil po téměř čtyřměsíční herní pauze. Kinský po chybách inkasoval rychle tři góly a chorvatský trenér ho v 17. minutě vystřídal. Anglický tým nakonec prohrál 2:5 a navzdory vítězství 3:2 v domácí odvetě ze soutěže vypadl.

Proti Wolverhamptonu dostal šanci potřetí v tomto ligovém ročníku a připsal si první vítězství i první čisté konto. V minulé, premiérové sezoně v barvách Tottenhamu vychytal rovněž jednu výhru a jeden zápas bez inkasované branky.

O vítězství nad Wolverhamptonem, kterému chyběl kvůli poranění krku z minulého zápasu obránce Ladislav Krejčí, rozhodl v 82. minutě Portugalec Palhinha.

Výbušnina umístěná v autobusu explodovala v noci na neděli na silnici v obci Cajibío. Úřady útok přičítají odštěpené frakci bývalé gerilové skupiny Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC), píše agentura Reuters.
Výbušnina umístěná v autobusu explodovala v noci na neděli na silnici v obci Cajibío. Úřady útok přičítají odštěpené frakci bývalé gerilové skupiny Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC), píše agentura Reuters.
Výbušnina umístěná v autobusu explodovala v noci na neděli na silnici v obci Cajibío. Úřady útok přičítají odštěpené frakci bývalé gerilové skupiny Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC), píše agentura Reuters.

Pumový útok v Kolumbii si vyžádal 14 mrtvých, úřady viní levicové povstalce

Nejméně 14 lidí přišlo o život a dalších 38 utrpělo zranění po sobotním bombovém útoku v departementu Cauca na západě Kolumbie, oznámil v noci na neděli na sociální síti X guvernér regionu Octavio Guzmán. Výbušnina umístěná v autobusu explodovala na silnici v obci Cajibío. Úřady útok přičítají odštěpené frakci bývalé gerilové skupiny Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC), píše agentura Reuters.

