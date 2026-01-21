Zlatý tým pobouřil "ubohou komedií". Odevzdal zápas, aby se vyhnul Čechům

Koncept karmy, podle kterého se zlé skutky vymstí, na olympijských hrách v Turíně 2006 neplatil. Švédští hokejisté dokráčeli ke zlatu, přestože si na konci skupinové fáze nepočínali zrovna čestně. Úmyslně prohráli, aby měli lehčí čtvrtfinále. Nechvalně proslulý zápas připomíná deník Aktuálně.cz v rámci seriálu o zimních olympiádách s účastí hvězd NHL.
Švédové měli na závěr skupiny B vše ve svých rukách. V případě tříbodové výhry nad Slovenskem by skončili první. Čili čtvrtfinále proti Švýcarsku? Německu?
Ne, protilehlá skupina A se tak zamotala, že před posledním hracím dnem se jako nejpravděpodobnější soupeř pro vítěze „béčka“ jevil jeden z dvojice Kanada, Česko.
„První je cholera, druhý mor,“ komentoval možné soky trenér Tre kronor Bengt-Ake Gustafsson.
To jen přiživilo debaty, jestli Švédové vlastně budou chtít Slováky porazit. Zvlášť když v případě jakékoliv bodové ztráty bylo ve hře čtvrtfinále se Švýcarskem.
Před úvodním buly proti Slovensku už měli Švédové celkem jasno. Protože skupina A se zrovna dohrála, věděli, že tříbodová výhra jim přisoudí Čechy. A že čím více bodů ztratí, tím pravděpodobněji půjdou na Švýcarsko.
V zápase si severský favorit očividně šel za svým. Místo hvězdného Henrika Lundqvista nechal chytat náhradníka Mikaela Tellqvista a po mdlém výkonu prohrál 0:3. Na bránu vyslal pouze 17 střel.
Vysněné čtvrtfinále pak mohl Švédsku překazit už jen zápas Rusko – USA, konkrétně výhra – na turnaji nevýrazných – Američanů v základní hrací době. Nezískali ale ani bod, a tak bylo jasno.
O tom, že Švédové kalkulovali, okolí nepochybovalo. „Ubohá komedie,“ komentoval výkon Gustafssonových svěřenců deník Sportbladet. S výjimkou Tellqvista prý jen předstírali, že hrají hokej.
„Pokud se Švýcarskem padnou, bůh je chraň před hněvem švédského lidu,“ připojil.
Švédové nicméně žádnou senzaci nedopustili a papírově slabšího soupeře smetli 6:2. Čechy, protivníka, kterému se v klíčovém čtvrtfinále chtěli tolik vyhnout a který vyřadil Slovensko, pak překvapivě přejeli podobně suverénně – 7:3. Až došli ke zlaté tečce proti Finsku.
Přát si Švýcarsko místo Česka se dnes může zdát bezpředmětné. Tehdy ale na papíře šlo o úplně jinou ligu. Zatímco Švýcaři měli jen tři hráče z NHL, z toho dva brankáře, u Čechů to byl prakticky celý tým. S velikány jako Jaromír Jágr, Patrik Eliáš nebo Tomáš Kaberle.
Forsbergovo přiznání
Na švédskou „kličku“ proti Slovákům by se časem možná zapomnělo. Po letech se ale rozpovídal jeden z tahounů tehdejšího výběru Peter Forsberg.
„Kdybychom Slovensko porazili, měli bychom těžší play off,“ spustil v roce 2011 v dokumentu, který veřejnoprávní stanice SVT věnovala Švédově impozantní kariéře.
„Neviděl jsem absolutně žádný důvod, proč ten zápas vyhrát. Byla to poslední šance naší generace vyhrát olympiádu. Měli jsme bojovat a možná se zranit? Zkusit vyhrát a dostat pak těžšího soupeře? Neviděl jsem důvod, proč to dělat,“ zopakoval slavný centr.
„Ne že bychom dostali pokyn od trenéra, abychom prohráli, to ne. Možná jsme ale v týmu mluvili o tom, že by asi bylo lepší, kdybychom se moc nepřemáhali,“ dodal.
Další členové zlaté party se pak zdráhali Forsbergova slova potvrdit. Mezi řádky se ale dalo vyčíst leccos.
Třeba defenzivní forvard Per-Johan Axelsson vykládal: „O tom, že bychom ten zápas vypustili, jsme se nebavili, to bylo tabu. Všichni na druhou stranu věděli, jaká je situace.“
Švýcarského gólmana Martina Gerbera, který ve čtvrtfinále nedokázal švédské hvězdy vytrestat, Forsbergova slova nepřekvapila. „Věděl jsem to už dávno, řekli mi to někteří švédští hráči,“ utrousil.
„Moc mě to netrápí. Bylo to jejich rozhodnutí. Když se na to ale člověk podívá zpětně, tak čistě ze sportovního hlediska to možná nebylo nejšťastnější. Alespoň o tom neměli mluvit,“ doplnil.
Hvězdy NHL pod pěti kruhy
1998: Nagano jako noční můra. Bača vypadal, že umře, a hvězdy byly na tribuně za "blbce"
2002: "Zradili svou vlast." Příběh největšího olympijského šoku za účasti NHL
2006: Zlatý tým pobouřil "ubohou komedií". Odevzdal zápas, aby se vyhnul Čechům
2010: vyjde 28. ledna
2014: vyjde 4. února
