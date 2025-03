Zlatá éra Třince končí, Sparta je v semifinále. Zase jí pomohly přesilovky

Hokejisté Sparty porazili v pátém čtvrtfinále play off mistrovský Třinec 3:2, ovládli sérii 4:1 a stali se po Pardubicích druhým semifinalistou. V dnešním zápase otočili skóre z 0:1 dvěma góly v přesilovkách. Hradec Králové porazil Mladou Boleslav 4:2, v sérii hrané na čtyři výhry vede 3:2 a ve středu může na ledě soupeře rovněž slavit postup.

Sparťanští svěřenci trenéra Pavla Grosse ukončili v domácí nejvyšší soutěži kralování Ocelářů, kteří od roku 2019 do loňska ovládli všech pět dohraných ročníků extraligy.

Sparta, jež má jako vítěz základní části po loňském bronzu jistotu obhajoby medaile, v boji o finále narazí na jednoho z trojice Mladá Boleslav, Karlovy Vary a Kometa Brno.

Třinec vedl před nejvyšší návštěvou této sezony extraligy 17 220 diváků od poloviny úvodní třetiny, kdy využil přesilovou hru Martin Růžička a s 63 góly v play off vytvořil nový rekord.

Sparta otočila skóre v početních výhodách ve 27. a 29. minutě, kdy se prosadili Michal Řepík a Filip Chlapík. V čase 45:59 pojistil náskok z trestného střílení kanadský obránce Aaron Irving. V 51. minutě ještě snížil Michal Teplý.

Oceláři prohráli první sérii od finále v roce 2018, kdy podlehli Kometě Brno 1:4 zápasy. Od té doby vyhráli 17 sérii a vyrovnali rekord Vsetína, který v letech 1995 a 1999 dokázal stejně jako Třinec vyhrát extraligu pětkrát za sebou.

Ve čtvrtfinále se Oceláři rozloučili poprvé od roku 2017, kdy vypadli s Chomutovem.

Sparta oplatila Třinci porážky ze sérií v minulých třech letech, kdy mu podlehla postupně ve finále, ve čtvrtfinále a v semifinále.

V Hradci rozhodl Jergl

V Hradci měli první výraznější šanci otevřít skóre domácí v úvodní přesilové hře, Bruslaři se však bez větších problémů ubránili. Hostujícího gólmana Furcha prověřil McCormack, neuspěl však stejně jako později Vukojevic nebo na druhé straně Pyrochta proti Škorvánkovi.

Oba týmy dokázaly soupeře krátkodobě uzavřit v obranném pásmu, ke vstřelení branky jim to nepomohlo. V 15. minutě byl podruhé vyloučen Mazura a Mountfield tentokrát přesilovku odehrál mnohem lépe. Navíc se i gólově prosadil. Pavelka skóroval po střele od modré čáry sekundu po skončení výhody.

Ve druhé třetině byl ale kapitán domácích vyloučený a Středočeši zásluhou prvního Lakatošova gólu v play off vyrovnali. Mladá Boleslav zvýšila důraz u brankoviště a měla více ze hry. Z brejku však mohl posunout do vedení Východočechy Klíma, Furch ale jeho střelu vyrazil.

Hradec Králové poté přežil druhé oslabení a bezprostředně po jeho skončení se po rychlém protiútoku, do kterého se zapojil i z trestné lavice se vracející Šťastný, dostal do vedení. První gól v play off si připsal Pilař. Hosté ale rychle odpověděli, o 43 sekund později se trefil Čech.

Gesto fair play následně předvedl domácí McCormack, jenž odvolal Junttilovo vyloučení. Spoluhráče Klímu totiž zasáhl vysokou hokejkou on.

Ve třetí části hosté přežili třetí Mazurovo vyloučení, za další faul v útočné třetině ale zaplatili inkasovaným gólem. Junttilův trest využil Jergl. Navíc hned vzápětí podobně fauloval Skalický a domácí měli šanci přiblížit se třetí výhře v sérii. Furch je ale podržel. Bruslaři poté nevyužili ke srovnání přesilovou hru a při power play počtvrté inkasovali.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 5. zápasy:

HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 27. Řepík (Sobotka, Kemiläinen), 29. Chlapík (Hyka, Irving), 46. Irving z trestného střílení - 11. M. Růžička (A. Nestrašil, Kundrátek), 51. Teplý (Marcinko). Rozhodčí: Ondráček, Stano - Hynek, Špůr. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:1. Diváci: 17.220 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:1.

Sparta: Jakub Kovář - Irving, Moravčík, Kemiläinen, Kempný, Mikliš, Krejčík, Seppälä - Řepík, Sobotka, Hyka - Chlapík, M. Špaček, R. Horák - P. Kousal, O. Najman, K. Hrabík - M. Forman, J. Lajunen, Salomäki - D. Vitouch. Trenér: Gross.

Třinec: Kacetl - Kundrátek, Marinčin, Marian Adámek, Koch, M. Jandus, Jank, Nedomlel - M. Růžička, Marcinko, Teplý - L. Hudáček, Cienciala, Daňo - Kurovský, A. Nestrašil, O. Kovařčík - Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenér: Moták.

Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 17. T. Pavelka (Miškář, Tamáši), 36. Pilař (Štohanzl, Šťastný), 51. Jergl (Miškář), 60. Mudrák - 25. Lakatoš (Lintuniemi), 37. A. Čech (Suchý, J. Stránský). Rozhodčí: Pražák, Květoň - Hynek, Špůr. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:1. Diváci: 6082. Stav série: 3:2.

Hradec Králové: Škorvánek - Mudrák, Freibergs, McCormack, Vukojevic, Pláněk, Kalina, T. Pavelka - Šťastný, Tamáši, Miškář - Jergl, Kevin Klíma, R. Pavlík - Pour, Bunnaman, Dmowski - Pilař, Štohanzl, A. Novotný. Trenér: T. Martinec.

Mladá Boleslav: Furch - Pyrochta, Jánošík, Lintuniemi, A. Čech, F. Pavlík, Bernad, Havlín - Skalický, Fořt, Junttila - Lakatoš, Hradec, Mazura - Rekonen, Čajka, Moses - J. Stránský, Závora, Suchý. Trenér: Král.