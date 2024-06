Zkrat Baráka, zářez sudího i rvačka v závěru. Češi se v deseti marně hnali za senzací

Čeští fotbalisté prohráli v rozhodujícím utkání o postup do osmifinále Eura s Tureckem 1:2. Od 20. minuty hráli bez vyloučeného Antonína Baráka, i v oslabení ale dokázali vyrovnat díky brance Tomáše Součka a hnali se za vítězstvím. V závěru ale z brejku inkasovali. Rumunský sudí István Kovács odpustil Turkům vyloučení, v závěru po rvačce naopak viděl červenou kartu i Tomáš Chorý.

Čeští fotbalisté v závěrečném třetím utkání skupiny F na mistrovství Evropy v Německu v dlouhém oslabení podlehli Turecku 1:2 a do vyřazovací fáze nepostoupili.

Svěřenci trenéra Ivana Haška hráli v Hamburku v klíčovém duelu na turnaji od 20. minuty bez vyloučeného Antonína Baráka a přesilovku v 51. minutě využil Hakan Calhanoglu. V 66. minutě srovnal Tomáš Souček, ale ve čtvrté minutě nastavení se trefil střídající Cenk Tosun.

Český tým se s mistrovstvím rozloučil s bilancí dvou porážek a remízy a ve skupině obsadil s jediným bodem poslední čtvrté místo. Na úvod turnaje prohrál s Portugalskem 1:2 a poté remizoval s Gruzií 1:1.

Národní celek podlehl Turkům i ve třetím vzájemném duelu na Euru, v letech 2008 a 2016 s nimi neuspěl rovněž v závěrečném rozhodujícím utkání skupiny o postup.

Reprezentanti neobhájili čtvrtfinálovou účast z minulého kontinentálního šampionátu, kde se představili ještě pod vedením trenéra Jaroslava Šilhavého. První velká akce pod koučem Haškem, který převzal mužstvo na začátku roku, skončila neúspěchem.

Český tým vypadl ve skupině na dvou z posledních tří mistrovství Evropy a teprve podruhé od rozdělení federace zakončil základní fázi turnaje bez vítězství. Národní celek účastí na letošním šampionátu vydělal 9,75 milionu eur (243 milionů korun) - 9,25 milionu za účast a 500 tisíc za remízu s Gruzií.

V základní sestavě českého celku podle očekávání scházel útočník Schick, kterého od sobotního utkání s Gruzií trápilo zranění lýtkového svalu. Nejlepší střelec v aktuální nominaci zůstal na lavičce.

Místo něj nastoupil na hrotu útoku Chytil, druhou změnu v zahajovací jedenáctce přichystal kouč Hašek na pozici ofenzivního záložníka, na níž Černého nahradil uzdravený Barák. Mužstvo dorazil do Hamburku osobně povzbudit středopolař Michal Sadílek, jenž přišel o Euro kvůli zranění z jízdy na tříkolce při soustředění v Rakousku.

Haškův výběr čelil na stadionu obrovské turecké převaze v hledišti, do zápasu ale vstoupil aktivně. Ve třetí minutě napřáhl zpoza vápna Provod a brankář Günok, jenž se vrátil mezi tyče po absenci v druhém duelu skupiny, s obtížemi vytáhl balon na roh. V 17. minutě po Coufalovu dlouhém autu v nadějné pozici hlavičkoval Hranáč.

O tři minuty později udělil rumunský sudí Kovács druhou žlutou kartu během chvíle Barákovi a Haškův celek musel brzy do deseti.

Záložník Fiorentiny dal nechtěně vzpomenout na vyloučení Jana Poláka z posledního a rozhodujícího utkání ve skupině rovněž v Hamburku na mistrovství světa v roce 2006, v němž Češi podlehli Itálii 0:2.

Turkům se zpočátku v přesile vůbec nedařilo. V 38. minutě si mladík Yildiz mohl oddychnout, že mu nejistý sudí neukázal druhou žlutou kartu krátce po sobě za faul loktem na Coufala.

A rozladění čeští fanoušci spustili pokřik "UEFA mafia".

Největší šanci úvodního dějství měli paradoxně v oslabení hrající Haškovi svěřenci. Provod potáhl míč přes půl hřiště, připravil vyloženou šanci Davidu Juráskovi, ale ten v 45. minutě jen napálil gólmana.

Turečtí příznivci byli z nepřesvědčivého výkonu svého týmu v přesilovce viditelně nervózní. V poločasové přestávce trojice fanynek v útrobách stadionu rozložila koberec a začala se modlit.

Výběr trenéra Montelly pak začal druhé dějství přece jen lépe a v 51. minutě otevřel skóre.

Yildizovu šanci ještě skvěle zlikvidoval Staněk, ale na následnou přesnou ránu šajtlí k zadní tyči v podání kapitána Calhanoglua už nedosáhl. Český brankář si navíc poranil rameno a mezi tyče se poprvé na turnaji dostal náhradník Kovář.

Hašek prostřídal útok a jeden z čerstvých hráčů na trávníku Chorý měl podíl na vyrovnání. V 66. minutě šel do souboje s brankářem Günokem, vypadnutý balon ještě zakončil do obránce, ale dorážející kapitán Souček už ranou pod břevno napálil balon do sítě. Platnost branky potvrdil videorozhodčí.

Haškovi svěřenci se i v oslabení tlačili za postupovým gólem a chvílemi nebylo patrné, kdo vlastně hraje přesilovku. Turci prováhali několik přečíslení, ve čtvrté minutě nastavení už se ale střelou k tyči prosadil střídající Tosun.

Na konci vběhl na trávník neukázněný turecký fanoušek a už po závěrečném hvizdu po strkanici obou týmů dostal červenou kartu Chorý.

Mistrovství Evropy ve fotbale v Německu:

Skupina F:

Hamburk: Česko - Turecko 1:2 (0:0)

Branky: 66. Souček - 51. Calhanoglu, 90.+4 Tosun. Rozhodčí: Kovács - Marinescu, Artene (všichni Rum.) - Kwiatkowski (video, Pol.). ŽK: Barák, Schick (mimo hřiště), Jaroš (mimo hřiště), Červ (mimo hřiště), Krejčí, Souček - Özcan, Yildiz, Yüksek, Günok, Calhanoglu, Cakir (mimo hřiště), Müldür, Akaydin, Kökcü, Ayhan, Güler (mimo hřiště). ČK: 20. Barák, 90.+8 Chorý (oba Česko). Diváci: 47.683.

Česko: Staněk (55. Kovář) - Holeš, Hranáč, Ladislav Krejčí II - Coufal, Provod (75. Lingr), Souček, D. Jurásek (81. M. Jurásek) - Barák, Hložek (55. Chorý) - Chytil (55. Kuchta). Trenér: Hašek.

Turecko: Günok - Müldür, Akaydin, Demiral, Kadioglu - Yüksek (63. Yokuslu), Özcan (46. Ayhan) - Güler (75. Tosun), Calhanoglu (87. Kökcü), Yildiz (76. Aktürkoglu) - Yilmaz. Trenér: Montella.