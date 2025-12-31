Přeskočit na obsah
31. 12. Silvestr
Sport

Zimní olympiáda, boj o fotbalový a hokejový trůn. I to nabídne sportovní rok 2026

Sport,ČTK

Na jaké události se sportovní fanoušci mohou těšit v novém roce 2026?

ZOH 2026 v Miláně a Cortině d´Ampezzo
ZOH 2026 v Miláně a Cortině d´AmpezzoFoto: REUTERS
Leden 2026

Rallye Dakar 2025, 6. etapa: Martin Macík mladší (Iveco)
Rallye Dakar 2025, 6. etapa: Martin Macík mladší (Iveco)Foto: REUTERS

1.1. Garmisch-Partenkirchen (Německo) - Závody SP a Turné čtyř můstků ve skocích na lyžích.
3.-17.1. Saúdská Arábie - Rallye Dakar.
4.1. Val di Fiemme (Itálie) - Závody SP a závěrečný díl Tour de Ski v běhu na lyžích (10 km volně s hromadným startem).
4.1. Innsbruck (Rakousko) - Závod SP a Turné čtyř můstků ve skocích na lyžích.
6.1. St. Paul (USA) - Mistrovství světa hokejistů do 20 let - finále.
6.1. Bischofshofen (Rakousko) - Závod SP a závěrečný díl Turné čtyř můstků ve skoku na lyžích..
8.1. Praha - Lvi Praha - Berlín, utkání 2. kola skupiny C volejbalové Ligy mistrů
12.-18.1. Sheffield (Británie) - Mistrovství Evropy v krasobruslení.
14.1. Praha - USK Praha - Flammes Carolo (Fr.), utkání skupiny E 3. kola nadstavby Evropské ligy basketbalistek
15.1.-1.2. Dánsko;Norsko;Švédsko - Mistrovství Evropy házenkářů.
18.1.-1.2. Melbourne (Austrálie) - Tenisový grandslamový turnaj Australian Open.
21.1. Praha - Slavia Praha - FC Barcelona, utkání 7. kola fotbalové Ligy mistrů
22.1. Plzeň - Viktoria Plzeň - FC Porto, utkání 7. kola fotbalové Evropské ligy
22.1. Nové Město na Moravě - Závod SP v biatlonu (vytrvalostní závod 15 km muži).
22.1. Istanbul (Turecko) - Galatasaray Istanbul - USK Praha, utkání skupiny E 4. kola nadstavby Evropské ligy basketbalistek
22.1. Las Palmas (Španělsko) - Las Palmas - Lvi Praha, utkání 3. kola skupiny C volejbalové Ligy mistrů
22.-25.1. Monte Carlo (Monako) - Rallye Monte Carlo, úvodní podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích.
22.-25.1. Oberstdorf (Německo) - Mistrovství světa v letech na lyžích.
23.1. Nové Město na Moravě - Závod SP v biatlonu (vytrvalostní závod 12,5 km ženy).
24.1. Špindlerův Mlýn - Závod SP v sjezdovém lyžování (obří slalom ženy).
24.1. Nové Město n.Mor. - Závody SP v biatlonu.
25.1. Špindlerův Mlýn - Závod SP v sjezdovém lyžování (slalom ženy).
25.1. Nové Město n.Mor. - Závody SP v biatlonu.
27.1. Berlín (Německo) - Berlín - Lvi Praha, utkání 4. kola skupiny C volejbalové Ligy mistrů
28.1. Praha - USK Praha - Schio, utkání skupiny E 5. kola nadstavby Evropské ligy basketbalistek
28.1. Limassol (Kypr) - FC Pafos - Slavia Praha, utkání závěrečného 8. kola fotbalové Ligy mistrů
29.1. Basilej (Švýcarsko) - Basilej - Viktoria Plzeň, utkání závěrečného 8. kola fotbalové Evroské ligy

Únor 2026

Zimní olympijské hry 2026
Zimní olympijské hry 2026Foto: REUTERS

30.1.-1.2. Hulst (Nizozemsko) - Mistrovství světa v cyklokrosu.
1.2. Bedřichov - Jizerská padesátka, závod Ski Classics v dálkovém lyžování.
1.-7.2. Ostrava - Tenisový turnaj žen.
3.2. Ostrava - Czech Indoor Gala, halový atletický mítink zlaté kategorie World Indoor Tour.
4.2. Charleville-Mézières (Francie) - Flammes Carolo - USK Praha, utkání skupiny E 6. kola nadstavby Evropské ligy basketbalistek
6.-22.2. Milán a Cortina d'Ampezzo (Itálie) - Zimní olympijské hry.
8.2. Santa Clara (USA) - Super Bowl, finále ligy amerického fotbalu NFL.
12.2. Praha - Lvi Praha - Perugia, utkání 5. kola skupiny C volejbalové Ligy mistrů
12.-15.2. Švédsko - Švédská rallye, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích.
17.-18.2. Evropa - Úvodní utkání 2. kola fotbalové Ligy mistrů.
18.2. Praha - Lvi Praha - Las Palmas, utkání 6. kola skupiny C volejbalové Ligy mistrů
19.2. Evropa - Úvodní utkání 2. kola fotbalové Evropské ligy.
19.2. Evropa - Úvodní utkání 2. kola fotbalové Konferenční ligy.
24.-25.2. Evropa - Odvetná utkání 2. kola fotbalové Ligy mistrů.
26.2. Evropa - Odvetná utkání 2. kola fotbalové Evropské ligy.
26.2. Evropa - Odvetná utkání 2. kola fotbalové Konferenční ligy.

Březen 2026

Praha bude hostit mistrovství světa v krasobruslení
Praha bude hostit mistrovství světa v krasobrusleníFoto: X00471

1.3. Buriram (Thajsko) - Velká cena Thajska, úvodní závod mistrovství světa silničních motocyklů.
5.-8.3. Heerenveen (Nizozemsko) - Mistrovství světa v rychlobruslařském víceboji a sprintu.
7.-8.3. Špindlerův Mlýn - Závody SP ve snowboardingu (paralelní slalom).
8.3. Melbourne (Austrálie) - Velká cena Austrálie, úvodní závod mistrovství světa vozů formule 1.
10.-11.3. Evropa - Úvodní utkání osmifinále fotbalové Ligy mistrů.
11.-17.3. Wu-chan (Čína) - Kvalifikační turnaj o postup na mistrovství světa basketbalistek.
12.3. Evropa - Úvodní utkání osmifinále fotbalové Evropské ligy.
12.3. Evropa - Úvodní utkání osmifinále fotbalové Konferenční ligy.
12.-15.3. Keňa - Safari rallye Keňa, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích.
15.3. Šanghaj (Čína) - Velká cena Číny, závod mistrovství světa vozů formule 1.
17.-18.3. Evropa - Odvetná utkání osmifinále fotbalové Ligy mistrů.
19.3. Evropa - Odvetná utkání osmifinále fotbalové Evropské ligy.
19.3. Evropa - Odvetná utkání osmifinále fotbalové Konferenční ligy.
20.-22.3. Toruň (Polsko) - Halové mistrovství světa v atletice.
22.3. Goiania (Brazílie) - Velká cena Brazílie, závod mistrovství světa silničních motocyklů.
23.-29.3. Praha - Mistrovství světa v krasobruslení.
25.3. Kvitfjell (Norsko) - Finále a závěrečný závod SP v sjezdovém lyžování.
26.3. ČR - Česko - Irsko, semifinále play off evropské části o postup na mistrovství světa ve fotbale
29.3. Suzuka (Japonsko) - Velká cena Japonska, závod mistrovství světa vozů formule 1.
29.3. Austin (USA) - Velká cena Ameriky, závod mistrovství světa silničních motocyklů.
31.3. Evropa - Finále play off evropské části o postup na mistrovství světa ve fotbale.

Duben 2026

Mistrovství Evropy v judu bude probíhat v gruzínském Tbilisi
Mistrovství Evropy v judu bude probíhat v gruzínském Tbilisi Foto: X90040

7.-8.4. Evropa - Úvodní utkání čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů.
9.4. Evropa - Úvodní utkání čtvrtfinále fotbalové Evropské ligy.
9.4. Evropa - Úvodní utkání čtvrtfinále fotbalové Konferenční ligy.
9.-12.4. Chorvatsko - Chorvatská rallye, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích.
12.4. Sáchir (Bahrajn) - Velká cena Bahrajnu, závod mistrovství světa vozů formule 1.
12.4. Losail (Katar) - Velká cena Kataru, závod mistrovství světa silničních motocyklů.
14.-15.4. Evropa - Odvetná utkání čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů.
16.4. Evropa - Odvetná utkání čtvrtfinále fotbalové Evropské ligy.
16.4. Evropa - Odvetná utkání čtvrtfinále fotbalové Konferenční ligy.
16.-19.4. Tbilisi (Gruzie) - Mistrovství Evropy v judu.
19.4. Džidda (S. Arábie) - Velká cena Saúdské Arábie, závod mistrovství světa vozů formule 1.
23.-26.4. Španělsko - Rallye Kanárských ostrovů, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích.
26.4. Jerez (Španělsko) - Velká cena Španělska, závod mistrovství světa silničních motocyklů.
28.-29.4. Evropa - Úvodní utkání semifinále fotbalové Ligy mistrů.
28.4.-10.5. Londýn (Británie) - Mistrovství světa družstev ve stolním tenisu.
30.4. Evropa - Úvodní utkání semifinále fotbalové Evropské ligy.
30.4. Evropa - Úvodní utkání semifinále fotbalové Konferenční ligy.

Květen 2026

Čeští fanoušci vyrazí na hokejové MS do Švýcarska
Čeští fanoušci vyrazí na hokejové MS do ŠvýcarskaFoto: X01548

3.5. Praha - Pražský maraton.
3.5. Miami (USA) - Velká cena Miami, závod mistrovství světa vozů formule 1.
5.-6.5. Evropa - Odvetná utkání semifinále fotbalové Ligy mistrů.
7.5. Evropa - Odvetná utkání semifinále fotbalové Evropské ligy.
7.5. Evropa - Odvetná utkání semifinále fotbalové Konferenční ligy.
7.-10.5. Portugalsko - Portugalská rallye, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích.
8.5. Dauhá (Katar) - Úvodní mítink atletické Diamantové ligy.
9.-31.5. Itálie - Cyklistický etapový závod Giro d'Italia.
10.5. Le Mans (Francie) - Velká cena Francie, závod mistrovství světa silničních motocyklů.
13.5. Hradec Králové - Finále českého fotbalového poháru MOL Cupu
15.-31.5. Curych;Fribourg (Švýcarsko) - Mistrovství světa hokejistů.
16.5. Šanghaj (Čína) - Mítink atletické Diamantové ligy.
17.5. Barcelona (Španělsko) - Velká cena Katalánska, závod mistrovství světa silničních motocyklů.
20.5. Istanbul (Turecko) - Finále fotbalové Evropské ligy.
22.-24.5. Nové Město n.Mor. - Závody SP v cross country horských kol.
23.5. Praha - Grand Prix České republiky, závod MS na ploché dráze.
23.5. Sia-men (Čína) - Mítink atletické Diamantové ligy.
24.5.-7.6. Paříž (Francie) - Tenisový grandslamový turnaj French Open.
24.5. Montreal (Kanada) - Velká cena Kanady, závod mistrovství světa vozů formule 1.
27.5. Lipsko (Německo) - Finále fotbalové Konferenční ligy.
28.-31.5. Japonsko - Japonská rallye, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích.
30.5. Budapešť (Maďarsko) - Finále fotbalové Ligy mistrů.
31.5. Rabat (Maroko) - Mítink atletické Diamantové ligy.
31.5. Mugello (Itálie) - Velká cena Itálie, závod mistrovství světa silničních motocyklů.

Červen 2026

Titul mistrů světa ve fotbalu budou obhajovat Argentinci
Titul mistrů světa ve fotbalu budou obhajovat ArgentinciFoto: Reuters

3.-7.6. Praha - SP v sportovním lezení (bouldering a obtížnost).
4.6. Řím (Itálie) - Mítink atletické Diamantové ligy.
5.-7.6. Praha - Závody SP ve vodním slalomu.
7.6. Stockholm (Švédsko) - Mítink atletické Diamantové ligy.
7.6. Balaton (Maďarsko) - Velká cena Maďarska, závod mistrovství světa silničních motocyklů.
7.6. Monte Carlo (Monako) - Velká cena Monaka, závod mistrovství světa vozů formule 1.
10.-14.6. Montemor-o-Velho (Portugalsko) - Mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice.
10.6. Oslo (Norsko) - Mítink atletické Diamantové ligy.
11.6.-19.7. USA;Mexiko;Kanada - Mistrovství světa ve fotbale.
14.6. Barcelona (Španělsko) - Velká cena Katalánska, závod mistrovství světa vozů formule 1.
16.6. Ostrava - Zlatá tretra, atletický mítink kategorie Continental Tour - Gold.
16.-21.6. Tallinn (Estonsko) - Mistrovství Evropy v šermu.
21.6. Brno - Velká cena České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů.
25.-28.6. Řecko - Rallye Akropolis, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích.
26.6. Paříž (Francie) - Mítink atletické Diamantové ligy.
28.6. Assen (Nizozemsko) - Velká cena Nizozemska, závod mistrovství světa silničních motocyklů.
28.6. Spielberg (Rakousko) - Velká cena Rakouska, závod mistrovství světa vozů formule 1.

Červenec 2026

Centrální kurt na Wimbledonu
Centrální kurt na WimbledonuFoto: X90073

29.6.-12.7. Londýn (Británie) - Tenisový grandslamový turnaj Wimbledon.
4.7. Eugene (USA) - Mítink atletické Diamantové ligy.
4.-26.7. Francie - Cyklistický etapový závod Tour de France.
5.7. Silverstone (Británie) - Velká cena Británie, závod mistrovství světa vozů formule 1.
10.7. Monako (Monako) - Mítink atletické Diamantové ligy.
12.7. Sachsenring (Německo) - Velká cena Německa, závod mistrovství světa silničních motocyklů.
16.-19.7. Estonsko - Estonská rallye, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích.
18.7. Londýn (Británie) - Mítink atletické Diamantové ligy.
19.7. Spa-Francorchamps (Belgie) - Velká cena Belgie, závod mistrovství světa vozů formule 1.
20.-26.7. Praha - Tenisový turnaj žen.
20.-25.7. Oklahoma City (USA) - Mistrovství světa ve vodním slalomu.
21.-30.7. Hongkong (Čína) - Mistrovství světa v šermu.
26.7. Loket - Velká cena České republiky, závod MS v motokrosu.
26.7. Budapešť (Maďarsko) - Velká cena Maďarska, závod mistrovství světa vozů formule 1.

Srpen 2026

Oštěpař Jakub Vadlejch
Oštěpař Jakub VadlejchFoto: Reuters

30.7.-2.8. Finsko - Finská rallye, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích.
30.7.-2.8. Varese (Itálie) - Mistrovství Evropy ve veslování.
31.7.-16.8. Paříž (Francie) - Mistrovství Evropy v plaveckých sportech.
3.-9.8. Istanbul (Turecko) - Mistrovství Evropy v moderním pětiboji.
9.8. Silverstone (Británie) - Velká cena Británie, závod mistrovství světa silničních motocyklů.
10.-16.8. Birmingham (Británie) - Mistrovství Evropy v atletice.
12.-16.8. Stare Jablonki (Polsko) - Mistrovství Evropy v plážovém volejbalu.
14.-16.8. Zlín (ČR) - Barum Czech rallye Zlín, závod mistrovství Evropy a mistrovství České republiky v automobilových soutěžích.
21.8.-6.9. ČR;Turecko;Ázerbájdžán;Švédsko - Mistrovství Evropy volejbalistek.
21.8. Lausanne (Švýcarsko) - Mítink atletické Diamantové ligy.
22.8.-13.9. Španělsko - Cyklistický etapový závod Vuelta.
23.8. Chorzów (Polsko) - Mítink atletické Diamantové ligy.
23.8. Zandvoort (Nizozemsko) - Velká cena Nizozemska, závod mistrovství světa vozů formule 1.
24.-30.8. Amsterodam (Nizozemsko) - Mistrovství světa ve veslování.
26.-30.8. Val di Sole (Itálie) - Mistrovství světa horských kol.
26.-30.8. Poznaň (Polsko) - Mistrovství světa v rychlostní kanoistice.
27.8. Curych (Švýcarsko) - Mítink atletické Diamantové ligy.
27.-30.8. Paraguay - Paraguayská rallye, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích.

Září 2026

Světový šampionát v silniční cyklistice zamíří do kanadského Montrealu
Světový šampionát v silniční cyklistice zamíří do kanadského MontrealuFoto: Reuters

30.8.-13.9. New York (USA) - Tenisový grandslamový turnaj US Open.
30.8. Alcaňiz (Španělsko) - Velká cena Aragonie, závod mistrovství světa silničních motocyklů.
4.-13.9. Berlín (Německo) - Mistrovství světa basketbalistek.
4.-5.9. Brusel (Belgie) - Finále atletické Diamantové ligy.
6.9. Monza (Itálie) - Velká cena Itálie, závod mistrovství světa vozů formule 1.
9.-26.9. Bulharsko;Itálie;Finsko;Rumunsko - Mistrovství Evropy volejbalistů.
10.-13.9. Chile - Chilská rallye, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích.
11.-13.9. Budapešť (Maďarsko) - World Athletics Ultimate Championship pro nejužší skupinu špičkových atletů.
13.9. Madrid (Španělsko) - Velká cena Španělska, závod mistrovství světa vozů formule 1.
13.9. Karlovy Vary - Závody mistrovství světa v triatlonu.
13.9. Misano (Itálie) - Velká cena San Marina, závod mistrovství světa silničních motocyklů.
20.9. Spielberg (Rakousko) - Velká cena Rakouska, závod mistrovství světa silničních motocyklů.
20.-27.9. Montreal (Kanada) - Mistrovství světa v silniční cyklistice.
23.-27.9. Ivrea (Itálie) - Mistrovství Evropy ve vodním slalomu.
26.9. Baku (Ázerbájdžán) - Velká cena Ázerbájdžánu, závod mistrovství světa vozů formule 1.

Říjen 2026

Velká Pardubická
Velká Pardubická Foto: Reuters

1.-4.10. Itálie - Italská rallye, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích.
4.10. Pardubice - Zlatá přilba, závod na ploché dráze.
4.10. Motegi (Japonsko) - Velká cena Japonska, závod mistrovství světa silničních motocyklů.
4.-11.10. Baku (Ázerbájdžán) - Mistrovství světa v judu.
11.10. Pardubice - Překážkový dostih Velká pardubická.
11.10. Mandalika (Indonésie) - Velká cena Indonésie, závod mistrovství světa silničních motocyklů.
11.10. Singapur (Singapur) - Velká cena Singapuru, závod mistrovství světa vozů formule 1.
11.-18.10. Lublaň (Slovinsko) - Mistrovství Evropy ve stolním tenisu.
14.10.-18.10. Šanghaj (Čína) - Mistrovství světa v dráhové cyklistice.
17.-25.10. Rotterdam (Nizozemsko) - Mistrovství světa ve sportovní gymnastice.
24.10.-1.11. Mánama (Bahrajn) - Mistrovství světa v zápase.
25.10. Phillip Island (Austrálie) - Velká cena Austrálie, závod mistrovství světa silničních motocyklů.
25.10. Austin (USA) - Velká cena USA, závod mistrovství světa vozů formule 1.

Listopad 2026

České hokejistky se o světové medaile utkají v dánském Herningu
České hokejistky se o světové medaile utkají v dánském HerninguFoto: Reuters

27.10.-8.11. Ning-po (Čína) - Mistrovství světa ve vzpírání.
1.11. Sepang (Malajsie) - Velká cena Malajsie, závod mistrovství světa silničních motocyklů.
1.11. Mexiko (Mexiko) - Velká cena Mexika, závod mistrovství světa vozů formule 1.
1.-15.11. Dauhá (Katar) - Mistrovství světa v sportovní střelbě.
6.-16.11. Herning (Dánsko) - Mistrovství světa hokejistek.
7.-14.11. Rijád (Saúdská Arábie) - Tenisový Turnaj mistryň.
8.11. Sao Paulo (Brazílie) - Velká cena Brazílie, závod mistrovství světa vozů formule 1.
11.-14.11. Saúdská Arábie - Saúdská rallye, závěrečný podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích.
15.-22.11. Turín (Itálie) - Tenisový Turnaj mistrů.
15.11. Portimao (Portugalsko) - Velká cena Portugalska, závod mistrovství světa silničních motocyklů.
21.11. Las Vegas (USA) - Velká cena Las Vegas, závod mistrovství světa vozů formule 1.
22.11. Valencie (Španělsko) - Velká cena Valencie, závěrečný závod mistrovství světa silničních motocyklů.
29.11. Losail (Katar) - Velká cena Kataru, závod mistrovství světa vozů formule 1.

Prosinec 2026

Světový šampionát F1 tradičně končí sezonu v Abú Zabí
Světový šampionát F1 tradičně končí sezonu v Abú ZabíFoto: Reuters

1.-6.12. Peking (Čína) - Mistrovství světa v plavání v krátkém bazénu.
3.-20.12. Polsko;Rumunsko;ČR;Slovensko;Turecko - Mistrovství Evropy házenkářek.
6.12. Abú Zabí (SAE) - Velká cena Abú Zabí, závěrečný závod mistrovství světa vozů formule 1.

