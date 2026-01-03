Zibanejad pod širým nebem předvedl fantastický výkon a napodobil Pastrňákovu show

Švédský útočník Mika Zibanejad fantastickým výkonem rozhodl Winter Classic na Floridě. Zkušený centr, který nechybí ve švédské nominaci na olympijské hry v Miláně, se pod otevřeným nebem blýskl pěti body za hattrick a dvě asistence a byl hlavním strůjcem výhry newyorských Rangers 5:1.
Zibanejad se stal teprve třetím střelcem hattricku v zápase pod širým nebem. Navázal na Davida Pastrňáka, který se třikrát prosadil v roce 2021 na jezeře Tahoe, a na Tylera Toffoliho, který dal tři branky ve venkovním zápase o rok dříve.
Dalším důležitým mužem jednoznačné newyorské výhry byl Artěmij Panarin, který vstřelil dvě branky a jednou asistoval. Rangers hlavně díky dvěma útočníkům z první formace ovládli šestý zápas pod širým nebem v klubové historii a ve venkovních duelech zůstávají stoprocentní.
Výsledky NHL:
St. Louis - Vegas 4:3, Florida - NY Rangers 1:5, Anaheim - Minnesota 2:5, Vancouver - Seattle 3:4 po sam. nájezdech.
