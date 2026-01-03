Přeskočit na obsah
3. 1. Radmila
Sport

Zibanejad pod širým nebem předvedl fantastický výkon a napodobil Pastrňákovu show

ČTK

Švédský útočník Mika Zibanejad fantastickým výkonem rozhodl Winter Classic na Floridě. Zkušený centr, který nechybí ve švédské nominaci na olympijské hry v Miláně, se pod otevřeným nebem blýskl pěti body za hattrick a dvě asistence a byl hlavním strůjcem výhry newyorských Rangers 5:1.

NHL Winter Classic Hockey
Fanoušci New Yorku slaví vítězství ve Winter ClassicFoto: CTK
Zibanejad se stal teprve třetím střelcem hattricku v zápase pod širým nebem. Navázal na Davida Pastrňáka, který se třikrát prosadil v roce 2021 na jezeře Tahoe, a na Tylera Toffoliho, který dal tři branky ve venkovním zápase o rok dříve.

Dalším důležitým mužem jednoznačné newyorské výhry byl Artěmij Panarin, který vstřelil dvě branky a jednou asistoval. Rangers hlavně díky dvěma útočníkům z první formace ovládli šestý zápas pod širým nebem v klubové historii a ve venkovních duelech zůstávají stoprocentní.

Výsledky NHL:

St. Louis - Vegas 4:3, Florida - NY Rangers 1:5, Anaheim - Minnesota 2:5, Vancouver - Seattle 3:4 po sam. nájezdech.

Nejnovější
Mysleli, že voda z kohoutku je zdravá. Vědci ale ukazují jiný pohled a radí, co s tím

Mikroskopické kousky plastu se v alarmujícím množství dostávají hluboko do lidského těla. Jednou z hlavních cest je pitná voda. Nový výzkum čínských vědců ale naznačuje, že existuje až překvapivě jednoduchý způsob, jak jejich množství výrazně snížit. Řešení je přitom překvapivě jednoduché: stačí vodu přivést do varu a obyčejně přecedit.

