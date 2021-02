Zemřel Otakar Černý. Legendárnímu novináři bylo 77 let

Novinář a publicista Otakar Černý zemřel ve věku 77 let. O úmrtí dlouholetého šéfa sportovní redakce České televize informoval na svém Twitteru jeho kolega Robert Záruba.

Černý se začal novinařině věnovat až v pozdějším věku, absolvent učitelství matematiky a fyziky na pedagogické fakultě nejprve dvacet let působil jako pedagog na učilišti ve svém rodném Kladně.

Do České televize nastoupil v roce 1969, až do listopadu 1989 ovšem pracoval jen jako externí člen redakce sportu - milované profesi se nemohl naplno věnovat z kádrových důvodů, protože během základní vojenské služby podepsal rezoluci na podporu Alexandra Dubčeka a proti vstupu spojeneckých vojsk. V roce 1971 vyhrál konkurz do ČST, ovšem odmítl vstoupit do KSČ, a proto i nadále působil jako externista.

Muž, který rád posouval hranice, nic neměl za nemožné a pomohl objevit mnoho velkých věcí: nápaditý jazyk sportovní reportáže,krátké otázky, televizní debaty, sportovní kanál a Jardu Jágra.

Po revoluci se proslavil nejen jako sportovní novinář, ale také jako moderátor politických diskusí Debata a Co týden dal, kde proslul mimo jiné otázkou "A co na to občan?".

Od roku 2002 působil jako šéfredaktor redakce sportu a podílel se mimo jiné na spuštění samostatného sportovního kanálu ČT sport. Osm let také působil v Komisi rozhodčích Fotbalové asociace České republiky.



