Zemřel Otakar Černý. Legendárnímu novináři bylo 77 let

Novinář a publicista Otakar Černý zemřel ve věku 77 let. O úmrtí dlouholetého šéfa sportovní redakce České televize informoval na svém Twitteru jeho kolega Robert Záruba.

Černý se začal novinařině věnovat až v pozdějším věku, absolvent učitelství matematiky a fyziky na pedagogické fakultě nejprve dvacet let působil jako pedagog na učilišti ve svém rodném Kladně.

Do České televize nastoupil v roce 1969, až do listopadu 1989 ovšem pracoval jen jako externí člen redakce sportu - milované profesi se nemohl naplno věnovat z kádrových důvodů, protože během základní vojenské služby podepsal rezoluci na podporu Alexandra Dubčeka a proti vstupu spojeneckých vojsk. V roce 1971 vyhrál konkurz do ČST, ovšem odmítl vstoupit do KSČ, a proto i nadále působil jako externista.

Muž, který rád posouval hranice, nic neměl za nemožné a pomohl objevit mnoho velkých věcí: nápaditý jazyk sportovní reportáže,krátké otázky, televizní debaty, sportovní kanál a Jardu Jágra.

Emeritní/navždy šéfredaktor naší redakce, Otakar Černý v noci zemřel. Hodně síly rodině — Robert Záruba (@robertzaruba) February 16, 2021

Po revoluci se proslavil nejen jako sportovní novinář, ale také jako moderátor politických diskusí Debata a Co týden dal, kde proslul mimo jiné otázkou "A co na to občan?".

"Byl jsem nepopsaný list a politický panic, ničemu jsem nerozuměl. V té době byla figura prostého občana, kterou jsem hrál, pro diváka velmi přijatelná," řekl před několika lety v Právu Otakar Černý, který Co týden dal a později Debatu moderoval až do roku 1997. Dobře si byl přitom vědom, že jeho způsob vedení pořadu nebyl vždy všem při chuti. "Zároveň jsem byl ale pro spoustu lidí terčem, už proto, že nejsem školený hlasatel, neumím mluvit spisovně a s hereckou dikcí," přiznával.

Po krátkém intermezzu, kdy působil jako komentátor v denním tisku a dva roky byl mluvčím ministra zdravotnictví, se v roce 2002 vrátil do České televize. Tehdejší generální ředitel Jiří Balvín ho jmenoval šéfredaktorem redakce sportu a v této funkci Otakar Černý vydržel až do roku 2013, kdy v 70 letech odešel do důchodu. Během jeho působení televize například spustila sportovní kanál ČT4 (nyní ČT sport), který Černý považoval za jeden ze svých největších úspěchů.

"To je moje dítě. Ředitel (Jiří) Janeček měl tehdy možnost rozhodnout se pro dětský program, ale určil sportovní. V září 2005 nám to zadali a my jsme to ve čtyřech lidech do olympiády v Turíně připravili, za šest měsíců," řekl Černý v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes v dubnu 2013, kdy už se chystal do penze. "Dneska je to jiná televize, jiná dynamika, jiná filozofie a já už jsem se nechtěl měnit," přiblížil později své důvody k odchodu z ČT, se kterou ale nepřestal spolupracovat ani později.

Osm let také působil v Komisi rozhodčích Fotbalové asociace České republiky.



Video: Takto Otakar Černý v létě 2017 mluvil o korupci v českém fotbale: