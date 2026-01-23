Zemřel Ota Zaremba, legenda československého vzpírání. Bylo mu 68 let

Ve věku 68 let dnes zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. O úmrtí mistra světa a bývalého světového rekordmana informoval na sociálních sítích Český svaz vzpírání.
"Patřil k absolutním legendám československého vzpírání a navždy zůstane součástí jeho historie," uvedl svaz.
Zaremba po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším sportovcům. Zlatá medaile z Moskvy mu vynesla na konci roku rovněž ocenění Sportovec roku.
Soutěže pod pěti kruhy byly tehdy zároveň světovým šampionátem, Zaremba si tedy v Moskvě připsal i tituly mistra světa v dvojboji a trhu, v nadhozu přidal stříbro. Druhý skončil ve své silnější disciplíně trhu i na MS o rok dříve v Soluni, kde byl ve dvojboji čtvrtý. Vedle tří mistrovství světa startoval i na čtyřech evropských šampionátech, kde jeho maximem byl bronz v trhu ve Vitórii v roce 1984.
Kushnerova vize nové Gazy plné mrakodrapů je naivní, hodnotí experti
Moderní města plná elegantních mrakodrapů, čisté pobřeží lákající turisty a nejmodernější přístav vyčnívající do Středozemního moře - tak by v očích Jareda Kushnera, amerického poradce pro Blízký východ a zetě prezidenta Donalda Trumpa, mohlo vypadat izraelskou armádou nyní zdevastované Pásmo Gazy.
Rozpusťte přechodnou prezidentskou radu, vyhrožuje Rubio Haiti
Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že Haiti musí do 7. února rozpustit takzvanou přechodnou prezidentskou radu a v telefonátu zároveň podpořil premiéra Alixe Didiera Filse-Aimého. Uvedl to mluvčí amerického ministerstva zahraničí Tommy Pigott.
Španělská justice zamítla žalobu žen na Iglesiase, nespadá do její jurisdikce
Žalobci u speciálního madridského soudu odložili předběžné vyšetřování zpěváka Julia Iglesiase obviněného ze sexuálního napadení s poukazem na to, že soud nemá pravomoc se činy zabývat. Příslušné skutky totiž byly spáchány v zahraničí a žalující ženy navíc nežijí ve Španělsku. Píšou o tom agentury AFP a Reuters.
ŽIVĚV Abú Dhabí skončilo první kolo jednání USA, Ukrajiny a Ruska. Rozhovory pokračují v sobotu
V Abú Dhabí v pátek večer po několika hodinách skončilo první kolo třístranných rozhovorů mezi delegacemi Spojených států, Ukrajiny a Ruska. Jednání mají druhým a posledním dnem pokračovat v sobotu.
ŽIVĚBabiš pojede kvůli letounům pro Ukrajinu na vojenskou základnu v Čáslavi
Premiér Andrej Babiš (ANO) pojede příští týden na základnu taktického letectva v Čáslavi kvůli názorům vojáků na letouny L-159. Záležitost s poptávkou z Ukrajiny nicméně považuje za uzavřenou. Do Čáslavi se podle svých slov jede jenom podívat, aby se něco dozvěděl. "A samozřejmě i můžu to spojit nebo spojím s debatou o F-35," uzavřel s odkazem na nákup amerických letounů.