Zemana postihla cévní mozková příhoda. V nemocnici je s papežem Františkem

Fotbalového trenéra Zdeňka Zemana podle italských médií postihla cévní mozková příhoda. Agentura ANSA uvedla, že bývalý kouč Lazia či AS Řím je na jednotce intenzivní péče římské nemocnice Gemelli, v níž je v současnosti hospitalizován i papež František. Podle zdrojů agentury je sedmasedmdesátiletý pražský rodák při vědomí a "spolupracuje".

Zeman, jenž působí v Itálii od emigrace v roce 1968, se před rokem podrobil operaci srdce. Krátce nato odstoupil z funkce kouče třetiligové Pescary, což je dosud jeho poslední trenérské angažmá. Předtím v prosinci roku 2023 prodělal mírnou formu cévní mozkové příhody.

Synovec bývalého hráče a trenéra Juventusu Čestmíra Vycpálka si v Itálii získal jméno poté, co s Foggií v roce 1991 postoupil do první ligy. V roce 2012 pomohl do Serie A také Pescaře. Za sebou má angažmá v Laziu a AS Řím nebo Neapoli, vedl i Fenerbahce či Crvenou zvezdu Bělehrad. Je znám svým atraktivním ofenzivním stylem a bojem proti dopingu ve fotbale.