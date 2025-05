Že si trofej nezasloužíme? Že jsme mizerní? Asi dost lidí naštveme, říká kouč Spurs

Trenér fotbalistů Tottenhamu Ange Postecoglou předpokládá, že finále Evropské ligy s Manchesterem United naštve řadu lidí. Oba týmy patří v této sezoně anglické ligy k nejhorším, přesto si jeden z nich díky celkovému triumfu vyslouží účast v Lize mistrů v příští sezoně.

Postecoglou na tiskové konferenci po postupu přes Bodö/Glimt řekl, že nerozumí tomu, proč by mělo záležet na tom, jak si finalisté vedou v Premier League.

Manchester je v anglické lize patnáctý, londýnský celek je dokonce o bod za ním. Výhra v Evropské lize pro oba představuje jediný způsob, jak si v příští sezoně zahrát evropské poháry a zároveň napravit dojem z jinak rozporuplného ročníku. Automatickou účast v Lize mistrů zkritizoval například bývalý věhlasný trenér Arséne Wenger, podle nějž by si vítěz měl vysloužit opětovný start v Evropské lize. Rozhodující duel v Bilbau se odehraje ve středu 21. května.

"Finále hodně lidí naštve, že jo! Debata teď zuří. Momentálně se spekuluje, že ani jeden z týmů nedostane trofej, ale proběhne jen týmové focení, protože si víc nezasloužíme," prohlásil sarkasticky Postecoglou.

Řekl, že takové diskuze nechápe. "Koho zajímá, jestli se v lize trápíme? Proč je to důležité? Jestli je snadné se do finále dostat, proč se to nepovedlo někomu, kdo je v lize mezi třemi nejlepšími? Jsou to dvě odlišné věci. S naší ligovou formou to nemá nic společného," uvedl devětapadesátiletý rodák z Řecka, který má i australské občanství.

"Víme, že naše ligová forma není dobrá, že jsme měli potíže. Spousta toho pramení ze situace, v níž jsme se ocitli. Ale proč by to mělo snižovat úspěch z dosažení finále? Je mi úplně jedno, kdo se trápí a kdo ne. Myslím si, že jak my, tak United jsme si finále zasloužili," řekl někdejší trenér australské reprezentace nebo Celticu Glasgow.

Tottenham porazil v semifinále Bodö/Glimt v obou utkáních. Po domácím triumfu 3:1 zvítězil ve čtvrteční odvetě na hřišti norského šampiona 2:0. "Miluju vítězství. Toho se držím celou kariéru. Strašně se mi líbilo, že hráči jasně pochopili, co je v odvetě potřeba. Klíčové pro nás bylo, že jsme soupeři nedovolili, aby se dostal do rytmu," uvedl Postecoglou, v jehož kádru působí od ledna i brankář Antonín Kinský, ale nefiguruje na pohárové soupisce.