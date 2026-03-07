Zdráhalová byla šest setin od medaile. Sáblíková jela, i když není fit

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová vstoupila do mistrovství světa ve víceboji v Heerenveenu čtvrtým časem na trati 500 metrů. Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková, která v Nizozemsku ukončí aktivní kariéru, byla osmnáctá. Po první ze čtyř disciplín vede Japonka Miho Takagiová.
Zdráhalová zajela čas 38,78 a za nejrychlejší Takagiovou, která také uzavře v Heerenveenu kariéru, zaostala o sekundu a tři setiny. Od třetí Naděždy Morozovové z Kazachstánu ji ale dělilo jen šest setin. Sáblíková, která není stále zdravotně fit po nemoci na olympiádě v Miláně, zajela na své první pětistovce v sezoně čas 40,02.
Do programu MS ve víceboji se dnes zapojí i dvojnásobný olympijský medailista z Milána Metoděj Jílek. Zdráhalovou se Sáblíkovou čekají ještě starty na trati 3000 metrů.
Co se Američanům povedlo a Rusům ne? Expert odhaluje pozadí Trumpovy akce
„Američané dokázali, že jsou schopní se zbavit jakékoliv hlavy státu, která jim stojí v cestě. Rusové se o to pokusili v případě Zelenského a neuspěli. Američané to dokázali ve Venezuele a v Íránu. A to si každý na světě uvědomuje,“ říká polský expert na mezinárodní vztahy Slawomir Debski, který byl v Praze na pozvání Pražského centra transatlantických studií CEVRO univerzity.
ŽIVĚ "Zvážíme nové cíle." Trump hrozí Íránu velmi silným útokem za "špatné chování"
Izraelská armáda týden po začátku války zahájila novou vlnu rozsáhlých útoků na íránskou infrastrukturu v Teheránu. Írán podle izraelské armády provedl v noci další raketový protiútok na Izrael. Íránské vedení dalo najevo, že chce zastavit útoky na sousední země. Olej do ohně přilil Donald Trump svým novým prohlášením.
Unie chce restartovat evropský průmysl. Nová pravidla by ale mohla ohrozit Dukovany
Evropská komise představila Industrial Accelerator Act – návrh zákona, který má do roku 2035 zvýšit podíl průmyslu na evropském HDP ze současných 14 na 20 procent. Ambiciózní plán na oživení evropské výroby ale okamžitě vyvolal spory. Kritiku budí zejména pravidla pro původ technologií a jejich možný dopad na strategické projekty, včetně výstavby nových bloků Dukovan.
ŽIVĚ Demokracie v USA je terčem každodenních útoků, prohlásil Obama. Bílý dům to popírá
Demokracie ve Spojených státech je terčem každodenních útoků, prohlásil bývalý americký prezident Barack Obama na pietním shromáždění k připomínce černošského pastora a bojovníka za občanská práva Jesseho Jacksona. Bílý dům označil jeho projev za ostudný. Obama se podle něj do dějin zapíše tím, jak Spojené státy poškodil.
Parádní jízda Ledecké. Češka dosáhla na druhý nejlepší výsledek v sezoně
Ester Ledecká skončila osmá ve druhém sjezdu lyžařek Světového poháru ve Val di Fassa a zaznamenala v disciplíně druhý nejlepší výsledek v sezoně.