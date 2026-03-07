Přeskočit na obsah
Benative
7. 3. Tomáš
Zdráhalová byla šest setin od medaile. Sáblíková jela, i když není fit

ČTK

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová vstoupila do mistrovství světa ve víceboji v Heerenveenu čtvrtým časem na trati 500 metrů. Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková, která v Nizozemsku ukončí aktivní kariéru, byla osmnáctá. Po první ze čtyř disciplín vede Japonka Miho Takagiová.

Nikola Zdráhalová
Nikola ZdráhalováFoto: Reuters
Zdráhalová zajela čas 38,78 a za nejrychlejší Takagiovou, která také uzavře v Heerenveenu kariéru, zaostala o sekundu a tři setiny. Od třetí Naděždy Morozovové z Kazachstánu ji ale dělilo jen šest setin. Sáblíková, která není stále zdravotně fit po nemoci na olympiádě v Miláně, zajela na své první pětistovce v sezoně čas 40,02.

Do programu MS ve víceboji se dnes zapojí i dvojnásobný olympijský medailista z Milána Metoděj Jílek. Zdráhalovou se Sáblíkovou čekají ještě starty na trati 3000 metrů.

