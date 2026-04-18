Zděšení ve Vítkovicích. Baník znovu selhal, od pádu na samé dno ho spasila Karviná

Fotbalisté Ostravy prohráli ve 30. kole nejvyšší soutěže s Bohemians 0:2. Domácí Jurečka neproměnil penaltu, Baník v lize prohrál počtvrté za sebou. Šanci poslat Ostravu na dno ligové tabulky nevyužila Dukla, která doma prohrála s Karvinou 1:2. V dalších utkáních porazil Zlín Teplice 3:2 a Liberec remizoval s Mladou Boleslaví 0:0.
30. kolo první fotbalové ligy:
Dukla Praha - MFK Karviná 1:2 (0:2)
Branky: 63. Kreiker - 39. Ezeh, 42. A. Traoré. Rozhodčí: Pechanec - Vlček, Volf - Kvítek (video). ŽK: Pekhart - Skyba, Lawali, Neuman. Diváci: 3079.
Dukla: Bačkovský - Kozma, Hašek, M. Traoré, Šehovič (65. Purzitidis) - Tijani (46. Žitný), Velasquez (65. Pekhart) - Penxa (46. Mikuš), Gilbert (46. Kreiker), Čermák - Milla. Trenér: Šustr.
Karviná: Neuman - Chytrý, Skyba (46. Křišťan), Camara, Fleišman (67. Milič) - A. Traoré, Prebsl (67. Kačor) - Fiala, Lawali, Ayaosi (67. Condé) - Ezeh (81. Boháč). Trenér: Jarolím.
FC Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav 0:0
Rozhodčí: Rouček - Machač, Cichra - J. Beneš (video). ŽK: Kayondo, Soliu - Kabongo. Diváci: 3160.
Liberec: Koubek - Koželuh (82. J. Mikula), Drakpe, N'Guessan, Kayondo - Stránský, Icha - Hodouš (73. Rus), Lexa (73. Mahmic), Soliu (65. Mašek) - Krollis. Trenér: Kováč.
M. Boleslav: Floder - Matoušek, Králik, Karafiát, Hybš - Kozel (87. Zíka), Macek - Šubert (75. Kolářík), Ševčík (61. Langhamer), John (87. Mareš) - Kabongo (75. Krulich). Trenér: Majer.
FC Zlín - FK Teplice 3:2 (3:1)
Branky: 3. Černín, 37. Nombil, 44. Poznar - 9. D. Mareček, 50. Bílek z pen. Rozhodčí: Nehasil - Váňa, Kotalík - Adámková (video). ŽK: Bílek, Halinský ČK: 82. Fully (všichni Teplice). Diváci: 2458.
Zlín: Dostál - Kopečný, Černín, Didiba, Pišoja - Nombil (90.+4 Křapka), Cupák - Machalík, Ulbrich (61. Penkevics), Bartošák (74. Bránecký) - Poznar (61. Kanu, 90.+4 Koubek). Trenér: Červenka.
Teplice: Trmal - Jakubko (46. Bílek), Halinský, Fully - Radosta, Kodeš, Náprstek (84. Danihel), Riznič - D. Mareček (46. Auta), Zlatohlávek (61. Kozák) - Pulkrab (46. Svatek). Trenér: Prášil.
Baník Ostrava - Bohemians Praha 1905 0:2 (0:2)
Branky: 19. Ristovski, 44. Matoušek. Rozhodčí: Berka - Zoufalý, Hurych - Starý (video). ŽK: Boula - Hůlka, Čermák, Drchal. Diváci: 8912.
Ostrava: Jedlička - Kričfaluši, Chaluš, Ortíz (71. Pojezný) - Rusnák (46. Bewene), Boula, Musák (46. Šancl), Holzer (57. Sinjavskij) - Gning, Planka - Jurečka (71. Pira). Trenér: Smetana.
Bohemians: Frühwald - Hůlka, Lischka, Kadlec - Kareem, Smrž, Čermák, Ristovski (78. Hrubý), Havel (83. Kovařík) - Matoušek (64. Hilál), Drchal (78. Mikuda). Trenér: Veselý.
1.
Slavia
28
20
8
0
60:20
68
2.
Sparta
28
18
6
4
57:30
60
3.
Jablonec nad Nisou
28
15
6
7
39:28
51
4.
Plzeň
28
14
8
6
49:33
50
5.
Liberec
29
11
10
8
41:29
43
6.
Hradec Králové
28
12
7
9
40:33
43
7.
Olomouc
28
11
7
10
31:31
40
8.
Karviná
29
12
3
14
43:48
39
9.
Pardubice
28
9
8
11
35:45
35
10.
Zlín
29
9
7
13
36:45
34
11.
Bohemians 1905
29
9
6
14
24:35
33
12.
Mladá Boleslav
29
7
11
11
41:52
32
13.
Teplice
29
6
11
12
29:37
29
14.
Slovácko
28
5
8
15
24:41
23
15.
Ostrava
29
5
7
17
25:44
22
16.
Dukla
29
3
11
15
18:41
20
