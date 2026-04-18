Přeskočit na obsah
Benative
18. 4. Valérie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Sport

Zděšení ve Vítkovicích. Baník znovu selhal, od pádu na samé dno ho spasila Karviná

ČTK

Fotbalisté Ostravy prohráli ve 30. kole nejvyšší soutěže s Bohemians 0:2. Domácí Jurečka neproměnil penaltu, Baník v lize prohrál počtvrté za sebou. Šanci poslat Ostravu na dno ligové tabulky nevyužila Dukla, která doma prohrála s Karvinou 1:2. V dalších utkáních porazil Zlín Teplice 3:2 a Liberec remizoval s Mladou Boleslaví 0:0.

neuvedeno
Václav Drchal z Bohemians a Matěj Chaluš z Ostravy (zleva)Foto: CTK
30. kolo první fotbalové ligy:

Dukla Praha - MFK Karviná 1:2 (0:2)

Branky: 63. Kreiker - 39. Ezeh, 42. A. Traoré. Rozhodčí: Pechanec - Vlček, Volf - Kvítek (video). ŽK: Pekhart - Skyba, Lawali, Neuman. Diváci: 3079.

Dukla: Bačkovský - Kozma, Hašek, M. Traoré, Šehovič (65. Purzitidis) - Tijani (46. Žitný), Velasquez (65. Pekhart) - Penxa (46. Mikuš), Gilbert (46. Kreiker), Čermák - Milla. Trenér: Šustr.

Karviná: Neuman - Chytrý, Skyba (46. Křišťan), Camara, Fleišman (67. Milič) - A. Traoré, Prebsl (67. Kačor) - Fiala, Lawali, Ayaosi (67. Condé) - Ezeh (81. Boháč). Trenér: Jarolím.

FC Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav 0:0

Rozhodčí: Rouček - Machač, Cichra - J. Beneš (video). ŽK: Kayondo, Soliu - Kabongo. Diváci: 3160.

Liberec: Koubek - Koželuh (82. J. Mikula), Drakpe, N'Guessan, Kayondo - Stránský, Icha - Hodouš (73. Rus), Lexa (73. Mahmic), Soliu (65. Mašek) - Krollis. Trenér: Kováč.

M. Boleslav: Floder - Matoušek, Králik, Karafiát, Hybš - Kozel (87. Zíka), Macek - Šubert (75. Kolářík), Ševčík (61. Langhamer), John (87. Mareš) - Kabongo (75. Krulich). Trenér: Majer.

FC Zlín - FK Teplice 3:2 (3:1)

Branky: 3. Černín, 37. Nombil, 44. Poznar - 9. D. Mareček, 50. Bílek z pen. Rozhodčí: Nehasil - Váňa, Kotalík - Adámková (video). ŽK: Bílek, Halinský ČK: 82. Fully (všichni Teplice). Diváci: 2458.

Zlín: Dostál - Kopečný, Černín, Didiba, Pišoja - Nombil (90.+4 Křapka), Cupák - Machalík, Ulbrich (61. Penkevics), Bartošák (74. Bránecký) - Poznar (61. Kanu, 90.+4 Koubek). Trenér: Červenka.

Teplice: Trmal - Jakubko (46. Bílek), Halinský, Fully - Radosta, Kodeš, Náprstek (84. Danihel), Riznič - D. Mareček (46. Auta), Zlatohlávek (61. Kozák) - Pulkrab (46. Svatek). Trenér: Prášil.

Baník Ostrava - Bohemians Praha 1905 0:2 (0:2)

Branky: 19. Ristovski, 44. Matoušek. Rozhodčí: Berka - Zoufalý, Hurych - Starý (video). ŽK: Boula - Hůlka, Čermák, Drchal. Diváci: 8912.

Ostrava: Jedlička - Kričfaluši, Chaluš, Ortíz (71. Pojezný) - Rusnák (46. Bewene), Boula, Musák (46. Šancl), Holzer (57. Sinjavskij) - Gning, Planka - Jurečka (71. Pira). Trenér: Smetana.

Bohemians: Frühwald - Hůlka, Lischka, Kadlec - Kareem, Smrž, Čermák, Ristovski (78. Hrubý), Havel (83. Kovařík) - Matoušek (64. Hilál), Drchal (78. Mikuda). Trenér: Veselý.

1.

Slavia

28

20

8

0

60:20

68

2.

Sparta

28

18

6

4

57:30

60

3.

Jablonec nad Nisou

28

15

6

7

39:28

51

4.

Plzeň

28

14

8

6

49:33

50

5.

Liberec

29

11

10

8

41:29

43

6.

Hradec Králové

28

12

7

9

40:33

43

7.

Olomouc

28

11

7

10

31:31

40

8.

Karviná

29

12

3

14

43:48

39

9.

Pardubice

28

9

8

11

35:45

35

10.

Zlín

29

9

7

13

36:45

34

11.

Bohemians 1905

29

9

6

14

24:35

33

12.

Mladá Boleslav

29

7

11

11

41:52

32

13.

Teplice

29

6

11

12

29:37

29

14.

Slovácko

28

5

8

15

24:41

23

15.

Ostrava

29

5

7

17

25:44

22

16.

Dukla

29

3

11

15

18:41

20

Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
Kingdom Come: Deliverance 2 se v loňské anketě BAFTA mezi hráči umístila na sedmé příčce mezi nejvlivnějšími videohrami světa.

Česká hra získala prestižní cenu BAFTA za nejlepší příběh, porazila i francouzský hit

Počítačová hra Kingdom Come: Deliverance 2 českého studia Warhorse získala cenu BAFTA v kategorii nejlepší příběh. V konkurenci pěti dalších nominovaných děl porazila i úspěšnou francouzskou hru Clair Obscur: Expedition 33, která v letošním ročníku získala cenu za nejlepší hru roku. Výsledky Britská akademie filmového a televizního umění (BAFTA) zveřejnila na svém webu.

U zkoušek na SŠ se rozhodně nerozhoduje o tom, jaký bude zbytek vašeho života, shodují se lektorka Štěpánka Tkáčová a zástupce ředitele gymnázia School for Future Martin Konečný.

Neúspěch u přijímaček není tragédie. Jak jednat s dítětem, které se nedostalo na vysněnou školu?

Mnozí mladí lidé zažili u prvního kola přijímaček na střední školy první velké životní zklamání, když se nikam nedostali. V rozhovoru s Martinem Konečným, zástupcem ředitele gymnázia School for Future, a lektorkou Štěpánkou Tkáčovou jsme probrali, jak s nimi v takové těžké chvíli komunikovat, aby neztratili motivaci do studia, a co dělat, aby neúspěch nenarušil samotnou osobnost mladých lidí.

