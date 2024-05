Zasloužená pocta pro Dostála. Je nejlepším gólmanem, s Červenkou je v All Star týmu

Český reprezentant Lukáš Dostál byl zvolen nejlepším brankářem MS v Praze a dostal se i do All Star týmu spolu s útočníkem Romanem Červenkou. Osmatřicetiletý kapitán nových mistrů světa je mezi nejlepší šesticí podruhé. Povedlo se mu to i předloni při zisku bronzu na šampionátu v Tampere a Helsinkách.

Nejlepším útočníkem i nejužitečnějším hráčem se stal švýcarský útočník s českými kořeny Kevin Fiala, jenž je také v All Star týmu. Stejně tak i další Švýcar Roman Josi, nejlepší obránce turnaje. Nejlepší šestku doplnili švédský zadák Erik Karlsson a kanadský útočník Dylan Cozens. Nejlepší hráči MS na jednotlivých postech (podle direktoriátu turnaje): Brankář: Lukáš Dostál (Česko). Obránce: Roman Josi. Útočník: Kevin Fiala (oba Švýcarsko). Nejužitečnější hráč turnaje (podle akreditovaných novinářů): Kevin Fiala (Švýcarsko). All Star tým (podle akreditovaných novinářů): Lukáš Dostál (Česko) - Roman Josi (Švýcarsko), Erik Karlsson (Švédsko) - Kevin Fiala (Švýcarsko), Dylan Cozens (Kanada), Roman Červenka (Česko).