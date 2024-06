Portugalci byli rozladění, viděl Provod. Věřil v zázrak, ale "motorky" se brání těžce

Záložník Lukáš Provod bral gól do sítě Portugalska v úvodním utkání českých fotbalistů na mistrovství Evropy v Německu jako zadostiučinění poté, co předchozí turnaj zmeškal kvůli zranění.

V rozhovoru s novináři řekl, že na výstavní branku, jíž poslal národní tým do vedení, bude vzpomínat celý život stejně jako na setkání s Cristianem Ronaldem. Porážka 1:2 ho hodně bolela. Zároveň přiznal, že šlo o jeho největší zápas v kariéře.

Provod otevřel skóre v 62. minutě povedenou ranou zpoza vápna, která se otřela o tyč.

"Byly to neuvěřitelné emoce. Budu na to vzpomínat celý život. Je to pro mě zadostiučinění poté, co jsem přišel o první Euro. Dát takový gól proti Portugalsku, Ronaldovi na plném stadionu, kde je spousta českých fanoušků… Chtěl bych jim poděkovat. Neuvěřitelné pocity," uvedl Provod, který před třemi lety přišel o Euro kvůli přetrženým zkříženým vazům v kolenu.

Hlavou mu v tu chvíli bleskla spousta věcí. "Snažil jsem se hned soustředit na zápas. Věřil jsem, že když budeme bránit, jako jsme bránili do té doby, Portugalcům to hodně znepříjemníme. Po gólu to bylo chvíli i vidět, byli rozladění, nečekali to. Bohužel to nestačilo," litoval 27letý hráč Slavie.

Z dálky se v reprezentačním dresu trefil i v březnu 2021 v kvalifikaci o mistrovství světa proti Belgii, kterou tehdy vedl současný trenér Portugalska.

"Myslím si, že si mě nepamatuje a že si mě ani pamatovat nebude. Možná by si mě pamatoval víc, kdybychom remizovali, nebo vyhráli. Neříkal mi nic," podotkl Provod.

Portugalci nakonec nepříznivý vývoj obrátili, o výhře rozhodli ve druhé minutě nastavení.

"Porážka bolí neuvěřitelně, protože jsme neodvedli špatný výkon. Věděli jsme, že to bude bolet a budeme hodně bránit, přesouvat se a padat do střel, ale klobouk dolů před celým týmem, obranou a Jindrou Staňkem, který chytil několik gólů. Mrzí nás, že potom dostaneme takové dva ušmudlané, nebo smolné góly. Bolí to hodně," konstatoval Provod.

Smolařem utkání se stal Robin Hranáč. Český stoper si dal nejprve vlastní gól a v nastavení mu proklouzl míč mezi nohama k zakončujícímu Franciscovi Conceicaovi.

"To se stane. Ani za jeden gól nemůže. Byla to smůla, že se to takhle sešlo. Celá obrana odehrála skvělý zápas. Bránit ty motorky a mašiny, které Portugalci mají vepředu, je neuvěřitelné a hrozně náročné," mínil Provod.

Tým z Pyrenejského poloostrova si podle něj výhru zasloužil. "Portugalsko tlačilo, bylo celý zápas lepší, mělo střely, šance, Jindra (Staněk) něco chytil. Celý zápas jsem věřil v zázrak," připustil plzeňský rodák.

Užil si, že mohl nastoupit proti 39tému kapitánovi Portugalců Ronaldovi.

"Je to fenomén, legenda. Mám pro ně jen slova chvály. Sleduju ho odmalička. Myslím si, že pro spoustu kluků v kabině je vzor, i pro mě. Pro mě je splněný sen, že jsem si proti němu mohl zahrát a že jsem proti němu mohl stát v tunelu. Mám hroznou radost, že jsem to mohl zažít," řekl Provod.

Vychutnal si i atmosféru před 38 421 diváky.

"Celý stadion vyprodaný, spousta českých fanoušků. Už když jsme šli na rozcvičku, měli jsme hroznou radost z toho, že jsme viděli skoro plný sektor fanoušků, potom se naplnil úplně. Všichni jsme tu měli rodiny. Pro mě osobně to byl největší zápas, který jsem kdy hrál. Byl to svátek pro celý český fotbal. Jenom škoda, že to nebylo s tou třešničkou," uvedl bývalý hráč Českých Budějovic.

V sobotu se výběr trenéra Ivana Haška utká v Hamburku s nováčkem turnaje Gruzií, která dnes podlehla Turecku 1:3.

"Gruzie mě překvapila tím, jakým stylem hrála. Hráli výborně, byl to zajímavý zápas, hodně útočný. Oba zbývající zápasy budou těžké, není tady slabý tým. Viděli jsme všechny zápasy na hotelu, Angličani měli problémy se Srbskem. Všechny týmy mají kvalitu a budou rozhodovat maličkosti. Věřím, že soudržnost a charakter nám pomůžou k tomu, abychom se ze skupiny dostali dál," mínil Provod.