Zákrok exslávisty Dioufa spustil melu. Senegalci na protest odešli, přesto slaví

Fotbalisté Senegalu vyhráli podruhé mistrovství Afriky, i když v závěru normální hrací doby finále odešli na protest ze hřiště. Domácí Maroko nakonec porazili 1:0 po prodloužení, gól vstřelil v 94. minutě Pape Gueye. Bronz získala Nigérie, jež už v sobotu po bezbrankovém duelu s Marokem zvládla lépe penaltový rozstřel.
Senegal na Africkém poháru národů navázal na titul z roku 2021. Na šampionátu vyhrál šestý ze sedmi zápasů a popáté neinkasoval. Čtvrtý tým z mistrovství světa Maroko čeká na druhé vítězství na kontinentálním šampionátu už 50 let.
Dramatické scény byly k vidění v nastaveném čase řádné hrací doby. Rozhodčí po kontrole u videa nařídil pokutový kop pro Maroko za zákrok bývalého slávisty a současného hráče West Hamu El Hadjiho Malicka Dioufa na Brahima Díaze. Senegalci proti tomu vehementně protestovali a jejich trenér Pape Bouna Thiaw je odvedl ze hřiště.
Kapitán Sadio Mané nicméně tým přesvědčil k návratu a po čtrnácti minutách od odpískání a celkově ve 24. minutě nastaveného času se s pěti góly nejlepší střelec turnaje Díaz postavil k zahrání penalty. Ofenzivní záložník Realu Madrid se pokusil o panenkovský dloubák, ale senegalský brankář Édouard Mendy zůstal stát a jeho polovyskou střelu chytil bez problémů do koše.
Krátce po zahájení oficiálního prodloužení vstřelil jediný gól zápasu Gueye. Záložník Villarrealu se trefil do horního rohu branky a postaral se ve čtvrtém finále o první senegalský gól: na svůj předchozí titul dosáhli "Lvi z Terangy" v penaltovém rozstřelu po bezbrankovém utkání. Maroko bylo krátce nato blízko vyrovnání, ale Najíf Adžuird hlavičkoval do břevna.
V duelu o bronz v Casablance čekalo přes 38.000 diváků na gól marně. Prodloužení se nehrálo a rozhodnout musel rozstřel, ve kterém na egyptské straně selhali hned v úvodu hvězdný Mohamed Salah a Omar Marmúš. Útočníkům Liverpoolu a Manchesteru City chytil střely Stanley Nwabali.
Rozhodující penaltu proměnil útočník Atalanty Ademola Lookman a Nigerijci získali po stříbru z minulého šampionátu podeváté v historii bronz. Sedminásobní šampioni z Egypta jako nejúspěšnější země Afrického poháru národů zůstali podruhé za sebou bez medaile.
Taxathlon: soutěž, která formuje budoucnost účetnictví
Taxathlon mění pohled na účetnictví. Spojuje univerzity, praxi a budoucí odborníky.
Hokejové juniorky vyválčily bronz na MS. V thrilleru o 3. místo udolaly Švédsko
České hokejistky v zápase o bronz na mistrovství světa hráček do 18 let v Kanadě porazily 4:3 Švédsko a získaly třetí rok po sobě medaili. Svěřenkyně trenéra Dušana Andrašovského navázaly na historické stříbro z roku 2024 a bronz z loňska, kdy v zápase o třetí místo zdolaly také Tre kronor.
"Je to Šulc, nebo Messi?" Kometa z Lyonu uhranula Francii geniálním sólem
Pavel Šulc devátým gólem ve francouzské fotbalové lize přispěl Lyonu k domácímu vítězství nad Brestem 2:1. V 41. minutě zakončil individuální akci trefou z velkého úhlu do pravého horního rohu. V tabulce kanonýrů Šulcovi patří čtvrté místo. Olympique se posunul na čtvrté místo, které znamená postup do předkola Ligy mistrů.
Nejméně sedm mrtvých a sto zraněných. Ve Španělsku se srazily rychlovlaky
Při železničním neštěstí na jihu Španělska zemřelo nejméně sedm lidí. Zhruba 100 pasažérů je zraněných, z toho 25 těžce, uvedly španělské úřady.
Darmovzal je v Praze. Ve venezuelském vězení strávil rok a čtyři měsíce
V Praze v neděli večer přistálo letadlo s Čechem Janem Darmovzalem, kterého rok a čtyři měsíce věznil ve Venezuele režim autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Na svobodu se dostal poté, co Spojené státy na začátku ledna z Caracasu unesly Madura a jeho ženu do USA. V letadle z Venezuely jsou podle ministra zahraničí Petra Macinky další tři propuštění lidé.