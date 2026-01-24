Zahraniční ligy: West Ham se Součkem v sestavě porazil Sunderland

Výsledky sobotních zápasů předních evropských fotbalových lig.
Premier League
Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem ve 23. kole anglické ligy porazili Sunderland 3:1. Jarrod Bowen rozhodl z penalty a s bilancí 63 gólů a 40 asistencí se stal nejproduktivnějším hráčem klubu v Premier League. Překonal bývalého spoluhráče Michaila Antonia.
West Ham poprvé od listopadu uspěl ve dvou ligových zápasech po sobě a přiblížil se příčkám zaručujícím záchranu na rozdíl dvou bodů. Sedmnáctý Nottingham má však k dobru nedělní zápas na hřišti Brentfordu.
Londýnský celek triumfoval díky povedenému prvnímu poločasu, v němž Sunderlandu nasázel tři branky. Skóre otevřel Summerville, o zvýšení se postarali nejlepší týmový střelec Bowen sedmou trefou v sezoně a Fernandes.
Hosté po přestávce zmírnili porážku hlavičkou Brobbeyho. Sunderland venku nezvítězil už posedmé v řadě a v neúplné tabulce mu patří devátá pozice s dvoubodovou ztrátou na pohárové příčky.
Anglická fotbalová liga - 23. kolo: West Ham - Sunderland 3:1 (14. Summerville, 28. Bowen z pen., 43. Fernandes - 66. Brobbey),
16:00 Burnley - Tottenham, Fulham - Brighton, Manchester City - Wolverhampton,
18:30 Bournemouth - Liverpool.
Tabulka:
1.
Arsenal
22
15
5
2
40:14
50
2.
Manchester City
22
13
4
5
45:21
43
3.
Aston Villa
22
13
4
5
33:25
43
4.
Liverpool
22
10
6
6
33:29
36
5.
Manchester United
22
9
8
5
38:32
35
6.
Chelsea
22
9
7
6
36:24
34
7.
Brentford
22
10
3
9
35:30
33
8.
Newcastle
22
9
6
7
32:27
33
9.
Sunderland
23
8
9
6
24:26
33
10.
Everton
22
9
5
8
24:25
32
11.
Fulham
22
9
4
9
30:31
31
12.
Brighton
22
7
9
6
32:29
30
13.
Crystal Palace
22
7
7
8
23:25
28
14.
Tottenham
22
7
6
9
31:29
27
15.
Bournemouth
22
6
9
7
35:41
27
16.
Leeds
22
6
7
9
30:37
25
17.
Nottingham
22
6
4
12
21:34
22
18.
West Ham
23
5
5
13
27:45
20
19.
Burnley
22
3
5
14
23:42
14
20.
Wolverhampton
22
1
5
16
15:41
8
Skvělá smíšená štafeta. Výbornou střelbou Češi vydřeli před svými fanoušky bronz
České kvarteto Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář vybojovalo na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě třetí místo ve smíšené štafetě. Závod vyhráli biatlonisté Itálie před Francií. Češi získali v domácím prostředí medaili potřetí v týmovém závodu po bronzu v roce 2013 a stříbru o dva roky později.
Sněm ANO: Babiš se rozčiloval s novináři, Brabec vtipkoval a delegáti "poslušně" volili
Aktuálně.cz přináší pohled do jednacího sálu i zákulisí sobotního sněmu hnutí ANO, kde byl předseda hnutí a premiér Andrej Babiš opět zvolený šéfem ANO. Politik, který před 15 lety tvrdil, že není vhodný typ na politiku, vládne Česku a svému hnutí tak, že neexistuje nikdo, kdo by v ANO řekl veřejně něco jiného než Babiš. Ostatně i na sněmu mluvili všichni - bez diskuse - stejnou řečí.
Trump vyhrožuje Kanadě kvůli dohodě s Čínou, premiéra Carneyho označil za guvernéra
Americký prezident Donald Trump v sobotu v příspěvku na své sociální pohrozil Kanadě zavedením cel ve výši 100 procent, pokud uzavře obchodní dohodu s Čínou. Zároveň americký prezident označil kanadského premiéra Marka Carneyho za "guvernéra".
ŽIVĚSkončil druhý den rozhovorů o míru na Ukrajině. Pokračovat můžeme příští týden, řekl Zelenskyj
Druhý den třístranných rozhovorů delegací USA, Ukrajiny a Ruska o ukončení války na Ukrajině podle zdrojů agentur Reuters a AFP v sobotu skončil. Rozhovory o americkém plánu na zastavení bojů se od pátku konají v Abú Dhabí. Mluvčí vlády Spojených arabských emirátů, které jednání hostily, označil atmosféru rozhovorů za konstruktivní a pozitivní.
ŽIVĚBabiš na sněmu o letadlech: Pavel už vede kampaň, Řehka by udělal lépe, kdyby mlčel
Premiér Andrej Babiš podle očekávání opět obhájil post předsedy hnutí ANO. Ve volbě na sněmu neměl protikandidáta, obdržel zhruba 94 procent hlasů. Dění na domácí politické scéně sledujeme v online reportáži.