Sport

Zahraniční ligy: West Ham se Součkem v sestavě porazil Sunderland

Sport,ČTK

Výsledky sobotních zápasů předních evropských fotbalových lig.

Mateus Fernandes a Tomáš Souček slaví gól West Hamu
Mateus Fernandes a Tomáš Souček slaví gól West HamuFoto: REUTERS
Premier League

Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem ve 23. kole anglické ligy porazili Sunderland 3:1. Jarrod Bowen rozhodl z penalty a s bilancí 63 gólů a 40 asistencí se stal nejproduktivnějším hráčem klubu v Premier League. Překonal bývalého spoluhráče Michaila Antonia.

West Ham poprvé od listopadu uspěl ve dvou ligových zápasech po sobě a přiblížil se příčkám zaručujícím záchranu na rozdíl dvou bodů. Sedmnáctý Nottingham má však k dobru nedělní zápas na hřišti Brentfordu.

Londýnský celek triumfoval díky povedenému prvnímu poločasu, v němž Sunderlandu nasázel tři branky. Skóre otevřel Summerville, o zvýšení se postarali nejlepší týmový střelec Bowen sedmou trefou v sezoně a Fernandes.

Hosté po přestávce zmírnili porážku hlavičkou Brobbeyho. Sunderland venku nezvítězil už posedmé v řadě a v neúplné tabulce mu patří devátá pozice s dvoubodovou ztrátou na pohárové příčky.

Anglická fotbalová liga - 23. kolo: West Ham - Sunderland 3:1 (14. Summerville, 28. Bowen z pen., 43. Fernandes - 66. Brobbey),

16:00 Burnley - Tottenham, Fulham - Brighton, Manchester City - Wolverhampton,

18:30 Bournemouth - Liverpool.

Tabulka:

1.

Arsenal

22

15

5

2

40:14

50

2.

Manchester City

22

13

4

5

45:21

43

3.

Aston Villa

22

13

4

5

33:25

43

4.

Liverpool

22

10

6

6

33:29

36

5.

Manchester United

22

9

8

5

38:32

35

6.

Chelsea

22

9

7

6

36:24

34

7.

Brentford

22

10

3

9

35:30

33

8.

Newcastle

22

9

6

7

32:27

33

9.

Sunderland

23

8

9

6

24:26

33

10.

Everton

22

9

5

8

24:25

32

11.

Fulham

22

9

4

9

30:31

31

12.

Brighton

22

7

9

6

32:29

30

13.

Crystal Palace

22

7

7

8

23:25

28

14.

Tottenham

22

7

6

9

31:29

27

15.

Bournemouth

22

6

9

7

35:41

27

16.

Leeds

22

6

7

9

30:37

25

17.

Nottingham

22

6

4

12

21:34

22

18.

West Ham

23

5

5

13

27:45

20

19.

Burnley

22

3

5

14

23:42

14

20.

Wolverhampton

22

1

5

16

15:41

8

