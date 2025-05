Zahraniční ligy: Souček pomohl gólem skolit United a blíží se ke střeleckému rekordu

Tomáš Souček se gólem podílel na vítězství fotbalistů West Hamu 2:0 nad domácím Manchesterem United. Třicetiletý záložník dal devátou ligovou branku v sezoně, celkově to byla jeho 36. trefa v Premier League a k vyrovnání českého rekordu Patrika Bergera mu chybí už jen dvě.

Tomáš Souček střílí gól do sítě Manchesteru United | Foto: Reuters

Souček otevřel v Manchesteru skóre ve 26. minutě. Kudus našel jeho nohu prudkým přízemním centrem a český reprezentační kapitán se z bezprostřední blízkosti před odkrytou brankou nemýlil. Gól oslavil symbolickým pochováním čerstvě narozeného syna Daniela. Vítězství "Kladivářů" v 57. minutě stvrdil Bowen. West Ham vystřídal United, kteří už sedm zápasů čekají na ligovou výhru, na 15. místě tabulky.

Antonín Kinský se po třech měsících vrátil do branky Tottenhamu a nezabránil domácí porážce 0:2 s Crystal Palace.

Český gólman se postavil mezi tři tyče poprvé od 9. února, kdy nastoupil k zápasu Anglického poháru při prohře 1:2 s Aston Villou. Dnes poprvé inkasoval na konci prvního dějství poté, co obránce Muňoz nahrál před odkrytou branku Ezemu. Stejný hráč brzy po změně stran zvýšil. Hosté zůstali po první ligové výhře od 5. dubna na 12. místě. Tottenham klesl na 17. příčku, za ním už je jen trojice sestupujících týmů.

Fotbalisté Newcastlu doma porazili Chelsea 2:0, soupeři uštědřili první porážku po šesti kolech a v tabulce anglické ligy se posunuli na třetí místo. "Straky" se přiblížily postupu do Ligy mistrů, londýnskému týmu se vzdálily na tříbodový rozdíl.

Chelsea hrála od 35. minuty bez vyloučeného Nicolase Jacksona, který loktem udeřil do hlavy obránce Burna a po přezkumu videorozhodčího byl vyloučen. Hostům to zkomplikovalo šance na návrat do zápasu. Už od druhé minuty totiž prohrávali po gólu záložníka Tonaliho, který se prosadil u vzdálenější tyče po Murphyho přihrávce.

Navzdory oslabení Chelsea ve druhém poločase dominovala, přesto vyšla naprázdno a v nastavení výsledek zpečetil kapitán Guimaraes. Newcastle se posunul o bod před Manchester City, který v sobotu hrál bez branek se Southamptonem. Chelsea ještě dnes může z pátého místa, které jako poslední zaručuje Ligu mistrů, sesadit Nottingham.

Anglická fotbalová liga - 36. kolo:

Newcastle - Chelsea 2:0 (2. Tonali, 90.+1 Guimaraes), Manchester United - West Ham 0:2 (26. Souček, 57. Bowen), Nottingham - Leicester 2:2 (25. Gibbs-White, 56. Wood - 16. Coady, 81. Buonanotte), Tottenham - Crystal Palace 0:2 (45. a 48. Eze).

1. Liverpool 35 25 7 3 81:35 82 2. Arsenal 35 18 13 4 64:31 67 3. Newcastle 36 20 6 10 68:45 66 4. Manchester City 36 19 8 9 67:43 65 5. Chelsea 36 18 9 9 62:43 63 6. Aston Villa 36 18 9 9 56:49 63 7. Nottingham 36 18 8 10 56:44 62 8. Brentford 36 16 7 13 63:53 55 9. Brighton 36 14 13 9 59:56 55 10. Bournemouth 36 14 11 11 55:43 53 11. Fulham 36 14 9 13 51:50 51 12. Crystal Palace 36 12 13 11 46:48 49 13. Everton 36 9 15 12 39:44 42 14. Wolverhampton 36 12 5 19 51:64 41 15. West Ham 36 10 10 16 42:59 40 16. Manchester United 36 10 9 17 42:53 39 17. Tottenham 36 11 5 20 63:59 38 18. Ipswich 36 4 10 22 35:77 22 19. Leicester 36 5 7 24 31:78 22 20. Southampton 36 2 6 28 25:82 12

Bundesliga

Dortmund v německé fotbalové lize zvítězil na hřišti Leverkusenu 4:2 a pokazil končícímu trenérovi Xabimu Alonsovi domácí rozlučku. Patrik Schick za domácí Bayer nastoupil až v 59. minutě. Borussia zvítězila počtvrté za sebou a na pátém místě ji stále dělí bod od Freiburgu a účasti v Lize mistrů.

Už jistý vicemistr z Leverkusenu šel sice po půlhodině do vedení zásluhou Frimponga, ale Dortmund dvěma góly během deseti minut ještě do přestávky otočil skóre. Prosadili se Brandt a Ryerson.

Po pauze ještě navýšili Adeyemi a Guirassy, jenž završil metu 20 branek v sezoně a v tabulce střelců se osamostatnil od Schicka na druhém místě. Na prvního Kanea z Bayernu ztrácí pět branek. V závěrečném nastavení ještě zmírnil porážku Leverkusenu střídající Hofmann.

Německá fotbalová liga - 33. kolo:

Leverkusen - Dortmund 2:4 (31. Frimpong, 90.+2 Hofmann - 33. Brandt, 43. Ryerson, 74. Adeyemi, 77. Guirassy).