Zahraniční ligy: Král s Espaňolem obral Atlético. Ve Francii už má PSG titul na dosah

Atlético Madrid ve 29. kole španělské fotbalové ligy hrálo na hřišti Espaňolu Barcelona 1:1 a v honbě za titulem ztratilo další body. V dresu domácích odehrál český reprezentant Alex Král 62 minut.

Český záložník Espaňolu Alex Král (v pozadí vpravo) sleduje, co vymyslí Antoine Grizemann z Atlétika Madrid | Foto: Reuters

Espaňol doma neprohrál osm zápasů v řadě a zdolal tam i mistrovský Real. Atlético před středečním pohárovým zápasem s Barcelonou pošetřilo několik hráčů, nejlepší střelec týmu Argentinec Alvaréz přišel až na poslední půlhodinu.

V tu dobu hosté už vedli díky Azpilicuetově halfvoleji. Pětatřicetiletý veterán napřáhl za hranicí šestnáctky a dal první gól ve španělské lize po příchodu z Chelsea v roce 2023.

Po změně stran ale francouzský obránce Lenglet chytil protihráče v šestnáctce za dres a kapitán domácích Puado poslal míč z penalty nechytatelně přímo do šibenice

Vzájemný zápas tak skončil už počtvrté v řadě remízou a Atlétiku se soupeři v boji o titul začínají vzdalovat.

Fotbalisté Realu Madrid porazili nováčka Leganés 3:2, přestože po prvním poločase prohrávali. Obhájce titulu se tak bodově dotáhl na Barcelonu, která má ale nedělní zápas s Gironou k dobru.

Real už nad Leganés dvakrát v této sezoně vyhrál v lize i v poháru, pokaždé mu dal tři góly. První velkou šanci Mbappého ještě srbský gólman Dmitrovič vyrazil, ale proti penaltě, pro kterou si došel Turek Güler a Mbappé ji proměnil, byl bezmocný.

Pak ale v rozpětí osmi minut Diego García a Raba dvěma trefami šokovali 73 tisíc diváků na San Bernabéu. Obě branky připravil Rodríguez, který kdysi začínal v "béčku" Realu.

Hned po změně stran se Angličan Bellingham dostal k míči odraženému od břevna a vyrovnal. Při další střele Maročana Díaze zachránila hosty tyč, o výhře rozhodl až čtvrthodiny před koncem po nakrátko rozehraném přímém kopu Mbappé svým 22. gólem v La Lize.

San Sebastian ovládl souboj dvou nejslabších útoků soutěže a porazil poslední Valladolid 2:1. San Sebastian hraje už v úterý semifinále poháru na hřišti Realu Madrid, ale trenér Alguacil žádné klíčové hráče nešetřil. A ten nejlepší Oyarzabal, který před týdnem dvěma góly pomohl Španělům do semifinále Ligy národů, otevřel skóre.

Po něm se trefil i Sergio Gómez a byl to jeho první gól v soutěži od loňského přestupu z Manchesteru City. V nastavení už jen snížil Latasa a hostům se možnost záchrany zase o kus vzdálila.

Vallecano zvítězilo poprvé po pěti kolech, na hřišti Alavése vyhrálo 2:0. Už ve 2. minutě přesně hlavičkoval Senegalec Ciss. Domácí měli šanci srovnat z penalty, ale Jordánův dloubák do středu branky argentinský brankář Batalla vystihl. Ve druhém poločase navýšil náskok po skvělé individuální akci Díaz.

Španělská fotbalová liga - 29. kolo:

Espaňol Barcelona - Atlético Madrid 1:1 (71. Puado z pen. - 38. Azpilicueta), San Sebastian - Valladolid 2:1 (23. Oyarzabal, 68. Gómez - 90.+4 Latasa), Alavés - Vallecano 0:2 (2. Ciss, 58. Díaz), Real Madrid - Leganés 3:2 (32. z pen. a 76. Mbappé, 47. Bellingham - 34. D. García, 41. Raba).

1. FC Barcelona 28 20 3 5 78:27 63 2. Real Madrid 29 19 6 4 62:29 63 3. Atlético Madrid 29 16 9 4 47:23 57 4. Bilbao 28 14 10 4 46:24 52 5. Villarreal 27 12 8 7 49:38 44 6. Betis Sevilla 28 12 8 8 38:35 44 7. Vallecano 29 10 10 9 33:31 40 8. Mallorca 28 11 7 10 28:34 40 9. Celta Vigo 28 11 6 11 41:41 39 10. San Sebastian 29 11 5 13 27:31 38 11. Getafe 28 9 9 10 25:23 36 12. FC Sevilla 28 9 9 10 32:37 36 13. Girona 28 9 7 12 36:41 34 14. Pamplona 28 7 12 9 33:42 33 15. Espaňol Barcelona 28 7 8 13 27:40 29 16. Valencie 28 6 10 12 31:46 28 17. Alavés 29 6 9 14 32:44 27 18. Leganés 29 6 9 14 28:46 27 19. Las Palmas 28 6 7 15 32:47 25 20. Valladolid 29 4 4 21 19:65 16

Bayern vyhrál jen těsně

Fotbalisté Bayernu Mnichov zdolali ve 27. kole bundesligy nováčka St. Pauli 3:2 díky zlepšení po přestávce a dál vedou tabulku o šest bodů před obhájcem titulu z Leverkusenu.

Bayernu zařídil vedení nejlepší bundesligový střelec Angličan Kane svým 22. gólem v sezoně, ale obrana, z níž vypadli dlouhodobě zranění Francouz Upamecano a Kanaďan Davies, po deseti minutách neuhlídala Saada a tuniský útočník srovnal.

Příznivci bavorského klubu si v té chvíli nepochybně vzpomněli na poslední domácí zápas, v němž jejich tým prohrál s Bochumí, přestože vedl o už dva góly. Po změně stran je dvěma góly uklidnil Sané. Hosté potvrdili, že se jim venku hraje lépe než doma, a v nastavení ještě zápas zdramatizovali kontaktním gólem.

Třetí Eintracht Frankfurt po dvou domácích porážkách zvítězil nad oslabeným Stuttgartem 1:0. Hned v úvodu měl gól na kopačce domácí Knauff, udělal kličku i brankáři, ale obránce Mittelstädt skluzem odvrátil míč mířící do prázdné branky.

Od 57. minuty hráli hosté v deseti, neboť Belgičan Dakhil dostal červenou kartu za faul na unikajícího Francouze Ekitikého, který už by šel sám na brankáře. Početní převahu využil Götze a zblízka poslal do sítě míč, který se odrazil od tyče.

Hoffenheim nevyhrál doma osm zápasů za sebou, což je aktuálně nejdelší série v bundeslize, a s Augsburgem, který prožívá nejlepší sezonu v historii, byl rád za remízu 1:1

V sestavě domácích byli z českých hráčů jen krajní obránci Pavel Kadeřábek a David Jurásek. Adam Hložek je po operaci kotníku a Robin Hranáč se nevešel ani na lavičku.

Po bezbrankovém poločase vyběhl v dresu hostů na hřiště konžský útočník Essende a hned svůj první dotek s míčem proměnil po dvaceti sekundách v gól.

Dvacet minut před koncem vyrovnal Chorvat Kramarič z penalty nařízené za ruku jednoho z obránců. Obloučkem doprostřed branky ukončil neprůstřelnost augsburského brankáře Dahmena, která trvala 683 minut.

Nováček z Kielu prohrál doma s Brémami 0:3. Útočník hostů Ducksch neměl se svým bývalým klubem slitování a z přímého kopu z ostrého úhlu zakroutil míč pod břevno. Po změně stran nejhorší obrana v lize kapitulovala ještě dvakrát.

V bundeslize se ještě nezachránil žádný tým, který měl v této fázi jen 17 bodů. Situace pro Kiel je ještě o to horší, že nejbližší soupeř Heidenheim už podruhé za sebou vyhrál, tentokrát nečekaně ve Wolfsburgu 1:0 díky penaltě, kterou proměnil Pieringer.

Borussia Mönchengladbach po dvou domácích porážkách uspěla a zvítězila nad Lipskem 1:0. Tomáš Čvančara po delší době dostal na hrotu šanci od začátku, protože kanonýr Kleindienst pykal za vyloučení v minulém kole.

Český útočník se neprosadil, ale zastoupil ho Francouz Pléa, hrající dvoustý zápas v dresu Borussie.

Německá fotbalová liga - 27. kolo:

Bayern Mnichov - St. Pauli 3:2 (53. a 71. Sané, 17. Kane - 27. Saad, 90.+3 Ritzka), Hoffenheim - Augsburg 1:1 (70. Kramarič z pen.- 46. Essende), Kiel - Brémy 0:3 (25. Ducksch, 59. Agu, 90.+4 Grüll), Mönchengladbach - Lipsko 1:0 (56. Pléa), Wolfsburg - Heidenheim 0:1 (16. Pieringer z pen.), Frankfurt - Stuttgart 1:0 (71. Götze).

1. Bayern Mnichov 27 20 5 2 78:26 65 2. Leverkusen 27 17 8 2 62:34 59 3. Frankfurt 27 14 6 7 55:40 48 4. Mohuč 26 13 6 7 44:28 45 5. Mönchengladbach 27 13 4 10 44:40 43 6. Lipsko 27 11 9 7 41:34 42 7. Freiburg 26 12 6 8 36:38 42 8. Augsburg 27 10 9 8 30:36 39 9. Wolfsburg 27 10 8 9 49:41 38 10. Stuttgart 27 10 7 10 47:44 37 11. Brémy 27 10 6 11 43:53 36 12. Dortmund 26 10 5 11 45:41 35 13. Hoffenheim 27 6 9 12 33:49 27 14. Union Berlín 26 7 6 13 23:39 27 15. St. Pauli 27 7 4 16 22:33 25 16. Heidenheim 27 6 4 17 32:52 22 17. Bochum 27 5 5 17 28:55 20 18. Kiel 27 4 5 18 38:67 17

Boloňa šlape

Fotbalisté Boloně vyhráli v italské lize pátý zápas za sebou. Předposlední Benátky ve 30. kole porazili 1:0 a upevnili si čtvrté místo v tabulce.

V Boloni rozhodl brzy po změně stran bývalý reprezentační útočník Orsolini parádním volejem. Vstřelil už jedenáctý gól v soutěži, což je víc, než dal za celou minulou sezonu.

Benátky po čtyřech remízách v řadě vyšly poprvé naprázdno a uvízly v sestupovém pásmu. V týmu nováčka Serie A odehrál Daniel Fila 72 minut.

Juventus Turín vyhrál nad Janovem 1:0. Favorit prohrál dva poslední zápasy s celkovým skóre 0:7, což stálo místo trenéra Mottu. Poprvé "Starou dámu" vedl bývalý chorvatský obránce Tudor a premiéru mu už v první půlhodině usnadnil Yildiz. Devatenáctiletý turecký supertalent se kličkami zbavil tří janovských obránců a zkušeně překonal brankáře.

AS Řím zaznamenal dokonce už sedmou výhru a po nepovedeném startu do sezony a změně trenéra je už šestý. Když v listopadu přišel kouč Ranieri, byl klub jen čtyři body na pásmem sestupu, teď už míří do pohárové Evropy.

V Lecce tři body zajistil deset minut před koncem Ukrajinec Dovbyk. Ve své první sezoně v Serii A má na kontě už 11 branek.

Další nováček Como ve třech předchozích zápasech pokaždé vedl, ale nakonec získal dohromady jen jediný bod. Ani proti sestupem ohroženému Empoli neudržel náskok, který mu zajistil střídající Řek Duvikas, když už po pěti minutách na hřišti zakončil povedenou kombinaci na jeden dotek střelou zblízka do prázdné branky. Byl to jeho první gól od únorového přestupu z Celty Vigo.

Kouamé z Pobřeží slonoviny ale stihl vyrovnat a hosté remízu udrželi, i když dohrávali v deseti bez vyloučeného Fazziniho.

Italská fotbalová liga - 30. kolo:

Como - Empoli 1:1 (61. Duvikas - 75. Kouamé), Benátky - Boloňa 0:1 (49. Orsolini), Juventus Turín - FC Janov 1:0 (25. Yildiz), Lecce - AS Řím 0:1 (80. Dovbyk).

1. Inter Milán 29 19 7 3 65:27 64 2. Neapol 29 18 7 4 45:23 61 3. Bergamo 29 17 7 5 63:28 58 4. Boloňa 30 15 11 4 50:34 56 5. Juventus Turín 30 14 13 3 46:28 55 6. AS Řím 30 15 7 8 45:30 52 7. Lazio Řím 29 15 6 8 50:41 51 8. Fiorentina 29 14 6 9 46:30 48 9. AC Milán 29 13 8 8 44:33 47 10. Udine 29 11 7 11 35:39 40 11. FC Turín 29 9 11 9 34:34 38 12. FC Janov 30 8 11 11 28:38 35 13. Como 30 7 9 14 36:47 30 14. Hellas Verona 29 9 2 18 29:58 29 15. Cagliari 29 6 8 15 28:44 26 16. Parma 29 5 10 14 35:49 25 17. Lecce 30 6 7 17 21:49 25 18. Empoli 30 4 11 15 24:47 23 19. Benátky 30 3 11 16 23:43 20 20. Monza 29 2 9 18 24:49 15

PSG má titul na dosah

Paris St. Germain se přiblížil na dosah k mistrovskému titulu ve francouzské fotbalové lize. Po výhře v St. Etienne 6:1 má sedm kol před koncem náskok 21 bodů na druhé Monaco a o 33 branek lepší skóre. Dosud druhý Olympique Marseille přišel o teoretickou šanci dnešní prohrou v Remeši 1:3.

Je tak téměř jisté, že pařížský tým bude mít po nedávném postupu přes Liverpool v Lize mistrů další důvod k oslavám, neboť získá čtvrtý titul v řadě a třináctý celkově. Soutěží prochází bez porážky, body ztratil jen za pět nerozhodných výsledků.

V St. Etienne si připsal osmé ligové vítězství po sobě, ale zpočátku to neměl snadné. Domácí totiž poslal do vedení Belgičan Stassin.

Ještě do přestávky vyrovnal Portugalec Ramos z pokutového kopu a po změně stran se utkání změnilo v exhibici. Dvěma góly k ní přispěl Doué, další přidali Gruzínec Kvaracchelija, Portugalec Neves a Mbaye.

Monaco po obratu ve druhém poločase porazilo Nice 2:1. Domácí mohli jít do vedení už ve 4. minutě, ale Dán Biereth neproměnil penaltu nařízenou za sražení švýcarského útočníka Embola. Další šanci měl Japonec Minamimo, ale jeho střelu zastavilo břevno. Gól padl na druhé straně a dal ho přesnou hlavičkou Boga z Pobřeží slonoviny.

Po změně stran Biereth své zaváhání alespoň částečně napravil vyrovnávací brankou. Byl to jeho 12. ligový gól od loňského přestupu ze Sturmu Graz. Embolo pak strhl vedení na stranu domácích. Hosté dohrávali v deseti bez vyloučeného Brazilce Danteho.

Olympique Marseille utrpěl už třetí porážku v řadě. Hlavní postavou vítězů byl v Remeši Japonec Nakamura, který nejprve vstřelil devátý ligový gól v sezoně a pak připravil druhý. Hosté až v závěru jen zmírnili prohru a za PSG zaostávají už o nedostižných 22 bodů.

Francouzská fotbalová liga - 27. kolo:

St. Etienne - Paris St. Germain 1:6 (9. Stassin - 53. a 67. Doué, 43. Ramos z pen., 50. Kvaracchelija, 62. Neves, 90. Mbaye), Monaco - Nice 2:1 (55. Biereth, 73. Embolo - 41. Boga), Remeš - Marseille 3:1 (29. Nakamura, 51. Diakhon, 68. Edoa - 78. Rongier).