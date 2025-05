Zahraniční ligy: Hložek se znovu trefil. Slovan má sedmý titul po sobě

Český fotbalista Adam Hložek skóroval podruhé za sebou v německé lize a osmým gólem v sezoně pomohl Hoffenheimu k remíze 4:4 v Mönchengladbachu.

Bundesliga

Hoffenheim si mohl výhrou pojistit záchranu, ale v Mönchengladbachu prohrával 0:2.

V divoké přestřelce Hložek v 73. minutě krásnou křížnou střelou vyrovnal na 3:3 a Tabakovič po třetí Kramaričově asistenci v zápase poslal hosty do vedení

V nastavení se však trefil ještě domácí Kleindienst. V obraně Hoffenheimu odehrál celý zápas Pavel Kadeřábek.

Útočník Borussie Tomáš Čvančara nastoupil od 70. minuty. Jeho tým se remízou nejspíš připravil o šanci vybojovat si účast v Konferenční lize.

Bayern Mnichov remizoval v Lipsku 3:3, když inkasoval v závěru nastavení, a musel ještě odložit mistrovské oslavy.

Bayern mohl výhrou už dnes vylepšit svou rekordní bilanci o 34. titul, ale v Lipsku dlouho prohrával 0:2.

Dier, Olise a Sané se pak během dvaceti minut postarali o obrat, Poulsen však v posledních vteřinách zápasu hostům radost pokazil.

"Po tom vyrovnávacím gólu je to trochu legrační. Cítím se úplně jako mistr, ale pořád ještě šampioni nejsme. I tak se můžeme radovat. Ukázali jsme, co dokážeme. Večer si ujasníme myšlenky a příště už to rozhodneme," prohlásil útočník Thomas Müller v televizním rozhovoru.

Pětatřicetiletý kanonýr po sezoně Bayern, kde strávil celou dosavadní kariéru, opustí. "S loučením doma bude spousta práce. Nebude to jenom o fotbale. Chceme se stát mistry, oficiálně. Všechno ostatní si užiju tak jako tak," doplnil.

Druhý Leverkusen, který loni sesadil Bayern z trůnu po jedenácti letech, může v neděli na hřišti Freiburgu snížit manko na šest bodů. Dvě kola před koncem bude mít mnichovský tým i tak titul prakticky jistý, protože má o 30 gólů lepší skóre.

Na hřišti může Bayern ligový triumf stvrdit za týden proti Mönchengladbachu, kdy už by na trávníku neměl chybět ani nejlepší střelec soutěže Kane, který kvůli trestu za žluté karty sledoval utkání v Lipsku jen z tribuny. Kapitán anglické reprezentace se v 31 letech dočká první trofeje v kariéře.

Dortmund deklasoval Wolfsburg 4:0 a v neúplné tabulce se posunul na čtvrté místo zaručující účast v Lize mistrů. Po dvou gólech dali Adeyemi a Guirassy, který má na kontě už 19 branek a v pořadí střelců se dotáhl na druhého Patrika Schicka z Leverkusenu. Borussia vyhrála popáté z posledních šesti ligových zápasů.

Německá fotbalová liga - 32. kolo:

Mönchengladbach - Hoffenheim 4:4 (5. Chiarodia, 32. Reitz, 64. Honorat, 90.+1 Kleindienst - 43. Chaves, 54. Bülter, 73. Hložek, 81. Tabakovič), Lipsko - Bayern Mnichov 3:3 (11. Šeško, 39. Klostermann, 90.+4 Poulsen - 62. Dier, 63. Olise, 83. Sané), St. Pauli - Stuttgart 0:1 (88. Woltemade), Union Berlín - Brémy 2:2 (37. Hollerbach, 85. Bénes - 2. a 15. Stage), Dortmund - Wolfsburg 4:0 (3. a 59. Guirassy, 69. a 73. Adeyemi).

1. Bayern Mnichov 32 23 7 2 93:32 76 2. Leverkusen 31 19 10 2 66:35 67 3. Frankfurt 31 16 7 8 62:42 55 4. Dortmund 32 15 6 11 65:50 51 5. Freiburg 31 15 6 10 44:47 51 6. Lipsko 32 13 11 8 51:45 50 7. Mohuč 31 13 8 10 48:39 47 8. Brémy 32 13 8 11 50:56 47 9. Mönchengladbach 32 13 6 13 55:54 45 10. Stuttgart 32 12 8 12 57:51 44 11. Augsburg 31 11 10 10 33:42 43 12. Wolfsburg 32 10 9 13 53:52 39 13. Union Berlín 32 9 10 13 33:47 37 14. St. Pauli 32 8 7 17 26:37 31 15. Hoffenheim 32 7 10 15 45:63 31 16. Heidenheim 32 7 5 20 33:60 26 17. Kiel 31 5 7 19 45:74 22 18. Bochum 32 5 7 20 30:63 22

Premier League

Arsenal podlehl v anglické fotbalové lize Bournemouthu 1:2. Skóre utkání otevřel ve 34. minutě záložník Declan Rice, který gólem ozdobil 100. zápas v dresu "Kanonýrů".

V 67. minutě vyrovnal na 1:1 po autovém vhazování hlavičkou obránce Dean Huijsen. Čtvrt hodiny před koncem rozhodl tečí po rohovém kopu Evanilson.

Bournemouth porazil Arsenal i podruhé v sezoně, na jeho hřišti zvítězil vůbec poprvé. Po pátém utkání bez porážky se dostal v tabulce na osmé místo.

Vystřídal na něm Fulham, který podlehl 0:1 Aston Ville, jež dál bojuje o účast v Lize mistrů. Souboj sousedů v tabulce rozhodl Youri Tielemans, který ve 12. minutě skóroval hlavou po rohovém kopu.

Aston Villa zvítězila nad Fulhamem v Premier League popáté za sebou. Necelé dva týdny po porážce s Manchesterem City svěřenci Unaie Emeryho navázali na předchozí sérii pěti ligových vítězství a na sedmém místě mají 60 bodů stejně jako pátá Chelsea, která má k dobru nedělní utkání proti už jistému mistrovi Liverpoolu.

"Nejsme favority, protože před námi jsou další týmy, ale můžeme o tom dál snít a bojovat, abychom se do Ligy mistrů znovu dostali. Cílem je být v pohárové Evropě, a tomu jsme po dnešku blízko," řekl Emery.

Po jedenácti zápasech, v nichž získal jen bod, dokázal zvítězit Leicester. Už jistý sestupující porazil v souboji nejhorších týmů soutěže Southampton 2:0.

První gól dal osmatřicetiletý útočník Jamie Vardy, který minulý týden oznámil, že z Leicesteru po 13 letech odejde. Pro někdejšího nejlepšího střelce Premier League to byla 199. branka v dresu City. Na zaokrouhlení bilance má ještě tři zápasy.

Ayew přidal před koncem prvního poločasu druhý gól Leicesteru, který na domácím stadionu skóroval po téměř pěti měsících.

Southampton po 28. porážce v sezoně zůstal na 11 bodech a stále může vyrovnat negativní rekord Derby, které v ročníku 2008/09 zakončilo soutěž se shodným počtem bodů.

Everton přišel v předposledním utkání v Goodison Parku, který po sezoně opustí, o dvoubrankové vedení a remizoval se sestupujícím Ipswichem 2:2.

Anglická fotbalová liga - 35. kolo:

Aston Villa - Fulham 1:0 (12. Tielemans), Everton - Ipswich 2:2 (26. Beto, 35. McNeil - 41. Enciso, 79. Hirst), Leicester - Southampton 2:0 (17. Vardy, 44. Ayew), Arsenal - Bournemouth 1:2 (34. Rice - 67. Huijsen, 75. Evanilson).

1. Liverpool 34 25 7 2 80:32 82 2. Arsenal 35 18 13 4 64:31 67 3. Manchester City 35 19 7 9 67:43 64 4. Newcastle 34 19 5 10 65:44 62 5. Chelsea 34 17 9 8 59:40 60 6. Nottingham 34 18 6 10 53:41 60 7. Aston Villa 35 17 9 9 55:49 60 8. Bournemouth 35 14 11 10 55:42 53 9. Fulham 35 14 9 12 50:47 51 10. Brighton 34 13 12 9 56:55 51 11. Brentford 34 14 7 13 58:50 49 12. Crystal Palace 34 11 12 11 43:47 45 13. Wolverhampton 35 12 5 18 51:62 41 14. Everton 35 8 15 12 36:43 39 15. Manchester United 34 10 9 15 39:47 39 16. Tottenham 34 11 4 19 62:56 37 17. West Ham 34 9 9 16 39:58 36 18. Ipswich 35 4 10 21 35:76 22 19. Leicester 35 5 6 24 29:76 21 20. Southampton 35 2 5 28 25:82 11

Slovensko

Slovan Bratislava je posedmé za sebou mistrem slovenské ligy. V přímém souboji o první místo doma se Žilinou dlouho prohrával, ale nakonec zvítězil 4:3 a dvě kola před koncem rozhodl. Šestý titul v jeho dresu získal český obránce Jurij Medveděv, který se v sestavě Slovanu objevil naposledy v únoru.

Slovan prohrával 1:3, ale ještě v prvním poločase snížil Róbert Mak. Pak dvěma góly David Strelec zkompletoval hattrick a skóre otočil. V tabulce střelců si polepšil na 18 branek a ztrácí dva zásahy na spoluhráče Tigrana Barseghjana, který vede.

Svěřenci Vladimíra Weisse si opět zajistili účast v kvalifikaci Ligy mistrů, z níž se loni poprvé probojovali do hlavní soutěže.

Serie A

Vedoucí Neapol v italské lize zvítězila v Lecce 1:0 a vyhrála počtvrté v řadě. Jediný gól zápasu dal útočník Giacomo Raspadori, který ve 24. minutě z přímého kopu na hranici pokutového území střelou kolem zdi k pravé tyči překonal brankáře Falconeho.

Neapol bodovala v devátém ligovém utkání za sebou a dál vede o tři body před Interem Milán.

Obhájce zvítězil nad Veronou 1:0 a uspěl po dvou porážkách stejným poměrem s AS Řím a Boloňou, které ho stály první místo v tabulce. Zápas rozhodl už v 9. minutě z penalty nařízené za ruku albánský útočník Kristjan Asllani, který se v Serii A trefil po 14 měsících.

Fotbalisté Udine se po více než dvou měsících dočkali v lize vítězství, v Cagliari vyhráli 2:1. V 67. minutě rozhodl dánský stoper Thomas Kristensen, jenž dal po rohovém kopu první gól od předloňského příchodu z Aarhusu.

Udine, které z předchozích sedmi zápasů vytěžilo pouze dva body, se v tabulce dotáhlo na jedenáctý FC Turín. Cagliari prohrálo potřetí z posledních čtyř zápasů a může přijít o 14. místo.

Český záložník Jakub Jankto první příležitost v sezoně stále nedostal, celé utkání proti svému bývalému týmu strávil na lavičce domácích.

Como v souboji nováčků zvítězilo v Parmě 1:0 a připsalo si pátou výhru v řadě. Jediný gól dal v 79. minutě Brazilec Gabriel Strefezza krátce poté, co ho trenér Cesc Fábregas poslal na hřiště.

Italská fotbalová liga - 35. kolo:

Cagliari - Udine 1:2 (35. Zortea - 27. Zarraga, 67. Kristensen), Parma - Como 0:1 (79. Strefezza), Lecce - Neapol 0:1 (24. Raspadori), Inter Milán - Hellas Verona 1:0 (9. Asllani z pen.).

1. Neapol 35 23 8 4 55:25 77 2. Inter Milán 35 22 8 5 73:33 74 3. Bergamo 34 19 8 7 67:31 65 4. Juventus Turín 34 16 14 4 51:31 62 5. Boloňa 34 16 13 5 52:37 61 6. AS Řím 34 17 9 8 49:32 60 7. Lazio Řím 34 17 9 8 57:45 60 8. Fiorentina 34 17 8 9 53:34 59 9. AC Milán 34 15 9 10 53:38 54 10. Como 35 12 9 14 45:48 45 11. FC Turín 35 10 14 11 39:40 44 12. Udine 35 12 8 15 38:49 44 13. FC Janov 34 9 12 13 29:41 39 14. Cagliari 35 8 9 18 36:51 33 15. Parma 35 6 14 15 40:54 32 16. Hellas Verona 35 9 5 21 30:63 32 17. Lecce 35 6 9 20 24:57 27 18. Benátky 35 4 14 17 28:49 26 19. Empoli 34 4 13 17 27:54 25 20. Monza 34 2 9 23 25:59 15

La Liga

Vedoucí Barcelona otočila ve španělské lize zápas na hřišti posledního Valladolidu a zvítězila 2:1. Čtvrtou výhru v soutěži za sebou jí zařídil v 60. minutě Fermín López.

Barcelona povede tabulku i po 34. kole, obhájce titulu Real Madrid může v nedělním zápase proti Celtě Vigo její náskok jen snížit na čtyři body. V dalším kole se oba španělští giganti utkají v Barceloně.

Valladolid šel v šesté minutě překvapivě do vedení zásluhou Ivána Sáncheze, který skóroval poprvé od září.

Po přestávce vyrovnal Brazilec Raphinha, jenž dal 16. ligový gól a celkově 31. branku v sezoně. Krátce nato rozhodl López. Valladolid prohrál poosmé za sebou. Z posledních 15 utkání získal jen bod.

K vítězství Barcelony přispěl i německý brankář Marc-André Ter Stegen, který se vrátil po osmiměsíční pauze zaviněné zraněním kolena.

Fotbalisté Atlética Madrid jen remizovali 0:0 na hřišti Alavésu, který získal cenný bod v boji o záchranu, a na Barcelonu ztrácejí na třetím místě již 12 bodů.

Atlético potvrdilo, že se mu v poslední době na stadionu Alavésu nedaří, minulé dva zápasy tam svěřenci Diega Simeoneho prohráli a nedali ani gól. Tentokrát předvedli první nebezpečnou akci až v 64. minutě. Po nedávné porážce v Las Palmas utrpěli další bodovou ztrátu s outsiderem, který usiluje o udržení v soutěži.

Pro madridský tým mohlo být dnes ještě hůře, když v závěru prvního poločasu dostal argentinský mistr světa Julián Álvarez za faul na krajana Facunda Garcése na polovině hřiště červenou kartu. Po kontrole u videa ji ale rozhodčí zrušil a udělil mu pouze žlutou.

Villarreal si výhrou 4:2 nad Pamplonou pojistil páté místo, které znamená postup do Ligy mistrů. Dvěma brankami se prosadil Ayoze Pérez, který je se 16 góly nejlepším klubovým střelcem. Pamplona prohrála po pěti zápasech a v tabulce je desátá.

Španělská fotbalová liga - 34. kolo:

Alavés - Atlético Madrid 0:0, Villarreal - Pamplona 4:2 (2. a 40. Pérez, 33. Barry, 71. Pépé - 65. Rubén García, 81. Oroz z pen.), Las Palmas - Valencie 2:3 (45.+2 Ramírez z pen., 83. McBurnie - 22. a 58. Duro, 75. vlastní Suárez), Valladolid - FC Barcelona 1:2 (6. Sánchez - 54. Raphinha, 60. López).

1. FC Barcelona 34 25 4 5 91:33 79 2. Real Madrid 33 22 6 5 66:31 72 3. Atlético Madrid 34 19 10 5 56:27 67 4. Bilbao 33 16 12 5 50:26 60 5. Villarreal 34 16 10 8 60:47 58 6. Betis Sevilla 33 15 9 9 50:41 54 7. Celta Vigo 33 13 7 13 50:49 46 8. Vallecano 34 11 11 12 36:42 44 9. Mallorca 33 12 8 13 31:38 44 10. Pamplona 34 10 14 10 42:50 44 11. San Sebastian 33 12 6 15 32:37 42 12. Valencie 34 10 12 12 40:51 42 13. Getafe 34 10 9 15 31:31 39 14. Espaňol Barcelona 33 10 9 14 35:42 39 15. FC Sevilla 33 9 10 14 35:44 37 16. Alavés 34 8 11 15 35:46 35 17. Girona 33 9 8 16 40:52 35 18. Las Palmas 34 8 8 18 40:56 32 19. Leganés 33 6 12 15 30:49 30 20. Valladolid 34 4 4 26 25:83 16

Ligue 1

Francouzská fotbalová liga - 32. kolo:

Štrasburk - Paris St. Germain 2:1 (20. vlastní Hernández, 45.+3 Lemaréchal - 46. Barcola), Toulouse - Rennes 2:1 (28. Gboho, 82. Dönnum - 65. Kalimuendo), St. Etienne - Monako 1:3 (65. Davitašvili - 2. Akliouche, 68. Musrátí, 78. Balogun).