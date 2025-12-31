Přeskočit na obsah
Benative
31. 12. Silvestr
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Žádná úcta k vládci. Běloruský vůdce spadl na led jako pytel brambor

Sport

Běloruský veteránský hokejový zápas přinesl moment, který obletěl sociální sítě. Tamní vůdce skončil na zemi po nečekané kolizi.

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko zpodobněný jak hokejista
Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko zpodobněný jak hokejistaFoto: Profimedia
Reklama

Mezi svátky se v Minsku odehrál zápas veteránů, na který budou diváci vzpomínat nejen kvůli výsledku, ale hlavně kvůli jednomu nečekanému momentu.

Alexandr Lukašenko, neomezený běloruský vládce a prominentní účastník utkání, upadl natvrdo na led. Stalo se tak poté, co do něj nechtěně narazil bývalý hráč KHL Jaroslav Čupris

Bývalý reprezentant projížděl po hřišti s očima upřenýma na hru. Lukašenka před sebou zaznamenal až na poslední chvíli, což mělo za následek náraz, po kterém běloruský vůdce klouzal po ledě jako pytel brambor.

Hned po dopadu se Čupris otočil, přispěchal s omluvou a pomohl svému spoluhráči zpátky na nohy. „Až na natažené svaly se cítím dobře,“ řekl po zápase 71letý Lukašenko, který se tvrdým střetem nenechal vyvést z míry.

Reklama
Reklama

Prezidentský tým, v jehož dresu první muž země nastoupil, nakonec se soupeři z Brestu remizoval 5:5.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ruský prezident Vladimir Putin, 30. prosince 2025.
Ruský prezident Vladimir Putin, 30. prosince 2025.
Ruský prezident Vladimir Putin, 30. prosince 2025.

ŽIVĚ„Věřím v naše vítězství,“ prohlásil Putin v jednom z nejkratších novoročních projevů

Ruský prezident Vladimir Putin v novoročním projevu uvedl, že Rusko věří ve svou armádu a její vítězství v bojích proti Ukrajině. Informovala o tom dnes ruská státní agentura TASS, podle níž projev šéfa Kremlu trval tři minuty a 20 sekund, což z něj činí jednu z nejkratších Putinových novoročních zdravic. Projev vzhledem k časovým pásmům Ruska odvysílaly nejprve televize na Dálném východě.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama