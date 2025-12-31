Žádná úcta k vládci. Běloruský vůdce spadl na led jako pytel brambor

Běloruský veteránský hokejový zápas přinesl moment, který obletěl sociální sítě. Tamní vůdce skončil na zemi po nečekané kolizi.
Mezi svátky se v Minsku odehrál zápas veteránů, na který budou diváci vzpomínat nejen kvůli výsledku, ale hlavně kvůli jednomu nečekanému momentu.
Alexandr Lukašenko, neomezený běloruský vládce a prominentní účastník utkání, upadl natvrdo na led. Stalo se tak poté, co do něj nechtěně narazil bývalý hráč KHL Jaroslav Čupris
Bývalý reprezentant projížděl po hřišti s očima upřenýma na hru. Lukašenka před sebou zaznamenal až na poslední chvíli, což mělo za následek náraz, po kterém běloruský vůdce klouzal po ledě jako pytel brambor.
Hned po dopadu se Čupris otočil, přispěchal s omluvou a pomohl svému spoluhráči zpátky na nohy. „Až na natažené svaly se cítím dobře,“ řekl po zápase 71letý Lukašenko, který se tvrdým střetem nenechal vyvést z míry.
Prezidentský tým, v jehož dresu první muž země nastoupil, nakonec se soupeři z Brestu remizoval 5:5.
Novák byl šestý v závodě Tour de Ski a zajel nejlepší výsledek v sezoně
Lyžař Michal Novák byl ve třetí etapě Tour de Ski šestý v závodě na pět kilometrů, který se uskutečnil ve speciálním formátu s hromadným startem po skupinách, a zajel nejlepší výsledek v sezoně.
ŽIVĚ„Věřím v naše vítězství,“ prohlásil Putin v jednom z nejkratších novoročních projevů
Ruský prezident Vladimir Putin v novoročním projevu uvedl, že Rusko věří ve svou armádu a její vítězství v bojích proti Ukrajině. Informovala o tom dnes ruská státní agentura TASS, podle níž projev šéfa Kremlu trval tři minuty a 20 sekund, což z něj činí jednu z nejkratších Putinových novoročních zdravic. Projev vzhledem k časovým pásmům Ruska odvysílaly nejprve televize na Dálném východě.
Korupční skandál na Ukrajině pokračuje. Zákonodárci měli přijímat úplatky za hlasy
Korupční skandál v posledních týdnech otřásá celou Ukrajinou. Protikorupční úřady nyní dokonce odhalily zločineckou skupinu zahrnující zákonodárce – ti dostávali hotovost výměnou za hlasy v parlamentu. Jen několik dní před koncem roku to uvedl Národní protikorupční úřad (NABU).
Jsem slušný, do ničeho nejdu, říká Řepka. Teď pokukuje po kariéře fotbalového trenéra
Bývalý český fotbalový reprezentant Tomáš Řepka si po 14 letech zahrál za Spartu pražské Silvestrovské derby proti Slavii.