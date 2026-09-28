Zachráním desítky lidí, řekl si Kinský a šel chytat. On že je arogantní? nechápe otec

Bývalý fotbalový reprezentant Antonín Kinský je spokojený, jak se vyvíjí brankářská kariéra jeho stejnojmenného syna. V Tottenhamu zvládá obrovský tlak a v Anglii se z něj stal úplně jiný gólman, říká jednapadesátiletý Kinský senior.
Účastník mistrovství Evropy 2004 a mistr ligy s Libercem (2002) se výrazně podílel na vývoji synovy kariéry. Teď může být spokojený. "Radost mi dělá velkou, ale také to jsou obrovské nervy. Každý rodič ví, že sledovat své dítě z tribuny není žádná legrace. Tonda je úplně jiný než já. V třiadvaceti je na tom jako já v jednatřiceti," uvedl Kinský starší.
Dědic rodinného brankářského řemesla je od nové sezony jedničkou Tottenhamu a na srazu reprezentace čeká na první mezistátní start. "Ne každému se to poštěstí, ne každý je takhle cílevědomý a pracovitý. Ne každý je tak nastavený hlavou. Čekal jsem to. Jsem přesvědčený o kvalitách, které má. Ale nečekal jsem, že to bude už takhle brzo. To musím smeknout," řekl otec.
Syn zamířil do Anglie v lednu 2025 ze Slavie. "Doufám, že příběh teprve začíná. Že to obrovské teprve bude. Myslím, že je důležité nezapomínat, že je mu teprve třiadvacet, celé to má před sebou. V jeho věku nemůže člověk říct, že toho má za sebou spoustu."
Kinský se stal stabilní jedničkou "Kohoutů" po letním odchodu konkurenta Guglielma Vicaria do Juventusu. "Je důležité, že se dostal do brány. Něco jsme od přestupu do Anglie očekávali. Něco se splnilo, něco probíhalo hůř. Když se podíváte na fotky, když tam přišel a teď, tak je úplně jiný gólman. Kompletně. Je obrovský rozdíl v tom, v jakém módu přišel ze Slavie. Z mého pohledu udělal neskutečný krok dopředu a progres," uvedl bývalý gólman Dukly, Liberce a Saturnu Ramenskoje.
Když sám chytal, nechápal, proč je jeho otec tak nervózní a během zápasu se v hledišti třeba třikrát přemístí. Teď už to ví. "Já klukovi říkám, jak jsem nervózní, a on mi tvrdí, že si to užívá. Myslím, že to je základ. Zvládá tlak, který je v tom klubu obrovský. Nečte noviny, komentáře, prakticky nepůsobí na sociálních sítích, jen výjimečně. Má kolem sebe bublinu, která ho drží od tlaku. On si ho nepřipouští. Vždy to vezme z lepší stránky," řekl otec.
Jako příklad uvedl poslední zápas minulé sezony s Evertonem, kdy se Tottenham s Kinským v brance v Premier League zachraňoval. "Kdyby tým spadl, skončí spousta zaměstnanců. Řekl mi, že buď si tlak připustí a v tu chvíli nedokáže udělat na hřišti maximum. Nebo to vezme tak, že jde těm lidem pomoct, což taky udělal. Líbí se mi, že uvažuje jinak. Jeho přemýšlení ho dostalo tam, kde je. Někdo v Česku bere, že je to nadprůměrné sebevědomí, možná namyšlenost. Kdo zná Tondu líp, může se tomu jen zasmát," poukázal pražský rodák.
V březnu zažil syn nevydařený debut v Lize mistrů. V úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid dvakrát chyboval a trenér Igor Tudor ho v 17. minutě za stavu 3:0 vystřídal. Londýnský celek nakonec prohrál 2:5. I s tak kritickým momentem se Kinský dokázal vyrovnat.
"Cením si brankářů, kteří toho hodně prošli a pak se mu osobně ozvali. V kariéře si to prožil úplně každý, někdo ve sledovanějším zápase, někdo v méně sledovaném. To je úděl brankáře. Když jsme se o tom bavili spolu, řekl jsem mu, že se to stane a v dalším zápase už ne. Můžeš se opřít o výkonnost na tréninku, o to, jak se cítíš a vypadáš. Takhle on uvažuje. Chyby se dějí i v každém kole u špičkových gólmanů Premier League. Ne každý na to má," uvedl Kinský starší.
Syn je v kádru reprezentace ve vyrovnané trojici s Matějem Kovářem a Lukášem Horníčkem. Sobotní premiéru v Lize národů s Chorvatskem (1:2) odchytal Horníček. Čeká se, koho nový kouč Santi Denia pošle do úterního duelu s Anglií. "Syn je na začátku. Uvidíme. Je to příjemný pocit. Jak se rozhodne trenér, to netuším," řekl otec s úsměvem.
Korupce ve vedení francouzské automobilky. Bývalý ředitel se skrývá v Libanonu
Bývalému šéfovi automobilky Renault Carlosi Ghosnovi a francouzské exministryni Rachidě Datiové hrozí až čtyři roky odnětí svobody za korupci. Tento trest žádá v procesu, který se koná v Paříži, francouzská Národní finanční prokuratura (PNF). Ghosn je souzen v nepřítomnosti, jelikož pobývá v Libanonu. Datiová vinu odmítá.
Cenu Václava Havla získala íránská právnička Nasrín Sotudíová. Režim ji opakovaně věznil
Letošní Cenu Václava Havla za lidská práva získala v pondělí íránská advokátka Nasrín Sotudíová. Dlouhodobě hájí politické aktivisty, novináře, menšiny i děti ohrožené popravou a vystupuje proti trestu smrti a povinnému zahalování žen. Íránské úřady ji kvůli její činnosti opakovaně věznily.
Okupanti odešli, ropa zůstala. Ekologické dědictví po nezvaných hostech
Šumava nese ekologickou zátěž, kterou po desetiletích vojenského provozu zanechala armáda. Podobný problém před více než třiceti lety řešila i další česká města, včetně Vysokého Mýta, kde se až po odchodu sovětských vojáků ukázalo, co vše po nich zůstalo.
ŽIVĚ Šéfka unijní diplomacie varuje před ruskými hybridními útoky. Rusové ostřelovali Dnipro
Ruský útok na Dnipro si v pondělí vyžádal nejméně tři mrtvé a 12 zraněných, zasaženo bylo také obchodní centrum, informoval šéf Dněpropetrovské oblasti. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová mezitím varovala země EU před dalšími ruskými hybridními útoky. Soul žádá Kyjev o omluvu za zveřejnění citlivých informací o severokorejských zajatcích.
Svatého Václava uctívají i Italové. Kvůli českým legionářům ho slaví u Gardy
Česká hymna zní v podání italského mužského sboru uprostřed severoitalských hor překvapivě jemně. Na místě, kde před více než sto lety bojovali čeští legionáři, dnes stojí vedle sebe čeští legionáři, italští Alpini a vojáci. Proč se k jejich příběhu na vzdálených březích jezera Lago di Garda stále vracejí?