Zacha pomohl v NHL gólem k výhře Bostonu, Dobeš vychytal další výhru

Pavel Zacha přispěl v NHL jedním gólem k výhře hokejistů Bostonu 6:3 nad Philadelphií. Jakub Dobeš zastavil 26 střel, dovedl Montreal k výhře 7:3 nad Coloradem a byl zvolen druhou hvězdou utkání. Karel Vejmelka inkasoval třikrát v posledních dvou minutách, během kterých Carolina otočila v utkání s Utahem skóre z 2:4 na konečných 5:4.
Lukáš Dostal obdržel z 25 střel jen jeden gól, ale nezabránil porážce Anaheimu 0:2 ve Vancouveru. Tomáš Hertl přihrál na jednu branku Vegas při prohře 4:5 po nájezdech s Dallasem.
Zacha zvýšil v jedenácté minutě na 2:0. Český útočník se dostal až před gólmana a rychlý protiútok zakončil střelou pod horní tyč. Hlavními strůjci výhry Bostonu byli Casey Mittelstadt a Fraser Minten, kteří dosáhli shodné bilance gólu a dvou přihrávek.
David Pastrňák nasbíral v utkání tři kladné body za účast na ledě při vstřelené a inkasované brance, ale nepřipsal si gól ani přihrávku. Neprodloužil tak svou sérii osmi zápasů s bodem. Do branky Philadelphie nastoupil od třetí třetiny Daniel Vladař a ze šesti střel neinkasoval.
Dobeš vychytal ve všech pěti lednových startech výhru. Při vyhlašování hvězd jej předčil pouze Nick Suzuki, po jehož dvou gólech odskočil Montreal soupeři v první třetině z 1:1 na 3:1. Na straně poražených vyšel naprázdno Martin Nečas.
Carolina se za stavu 2:4 odhodlala ke hře bez brankáře a v 59. minutě během 32 sekund vyrovnala. Zápas rozhodl v čase 59:30 z dorážky Jordan Staal. Na obratu se gólově podíleli i Andrej Svečnikov a Shayne Gostisbehere, kteří v utkání skórovali dvakrát a navrch si připsali i přihrávku. Vejmelka kryl 28 střel.
Ve Vancouveru padl první gól ve až v 51. minutě. Dostála, který byl zvolen třetí hvězdou zápasu, překonal z přečíslení dva na jednoho Drew O'Connor. Výhru domácích pojistil při hře Anaheimu bez brankáře střelou přes celé hřiště Teodors Blugers. Gólman vítězů Nikita Tolopilo zastavil všech 32 střel, ale čisté konto si nepřipsal, protože na začátku prostřední třetiny přenechal své místo kvůli ošetření Kevinu Lankinenovi.
Vegas vyrovnalo ve třetí třetině z 1:4 na 4:4. Prodloužení si vynutilo v čase 59:11, když po vyhraném vhazování Hertla skóroval Mitch Marner. Bonusový bod zařídili Dallasu v nájezdech Jason Robertson a Mikko Rantanen. Dva góly vítězů vstřelil v základní hrací době Mavrik Bourque.
NHL:
Boston - Philadelphia 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)
Branky: 10. Arvidsson, 11. Zacha, 23. Minten, 37. Mittelstadt, 38. Jeannot, 57. Chusnutdinov - 24. Konecny, 40. Grebenkin, 59. Mičkov. Střely na branku: 27:36. Daniel Vladař nastoupil za Philadelphii od třetí třetiny a ze šesti střel neinkasoval. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Mittelstadit, 2. Minten, 3. Swayman (všichni Boston).
Buffalo - Los Angeles 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Branky: 8., 27. a 59. Tuch, 12. Samuelsson - 28. Kempe. Střely na branku: 32:38. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Tuch, 2. Lyon, 3. Quinn (všichni Buffalo).
Montreal - Colorado 7:3 (3:1, 2:1, 2:1)
Branky: 6. a 8. Suzuki, 1. Dobson, 37. J. Evans, 38. Dach, 46. Carrier, 50. Slafkovský - 5. Nelson, 39. Kiviranta, 45. Colton. Střely na branku: 28:29. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celé utkání, inkasoval tři branky z 29 střel a úspěšnost zásahů měl 89,7 procenta. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Suzuki, 2. Dobeš, 3. Slafkovský (všichni Montreal).
Tampa Bay - Winnipeg 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Branky: 15. James, 22. Raddysh, 36. Gourde, 59. Kučerov - 33. Connor. Střely na branku: 37:23. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Raddysh, 2. Vasilevskij, 3. Gourde (všichni Tampa Bay).
New Jersey - Nashville 3:2 v prodl. (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)
Branky: 31. Hamilton, 51. Bratt, 61. Hischier - 6. McCarron, 42. F. Forsberg. Střely na branku: 35:29. Diváci: 15.788. Hvězdy zápasu: 1. Hischier, 2. Markström, 3. Bratt (všichni New Jersey).
NY Rangers - NY Islanders 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Branky: 43. Zibanejad - 38. Soucy, 39. Schaefer. Střely na branku: 21:21. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Schaefer, 2. Sorokin (oba NY Islanders), 3. Zibanejad (NY Rangers).
Pittsburgh - Chicago 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)
Branky: 12. a 54. Dewar, 26. Kindel, 36. Činachov, 37. Mantha, 40. Shea - 10. Murphy, 55. Bedard. Střely na branku: 44:20. Diváci: 16.715. Hvězdy zápasu: 1. Mantha, 2. Dewar, 3. Kindel (všichni Pittsburgh).
Carolina - Utah 5:4 (1:0, 1:3, 3:1)
Branky: 4. a 59. A. Svečnikov, 38. a 59. Gostisbehere, 60. J. Staal - 25. a 29. Yamamoto, 38. Peterka, 48. Carcone. Střely na branku: 33:25. Karel Vejmelka odchytal za Utah celé utkání, inkasoval pět branek z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 84,8 procenta. Diváci: 18.302. Hvězdy zápasu: 1. Gostisbehere, 2. A. Svečnikov, 3. J. Staal (všichni Carolina).
Detroit - Washington 3:4 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 2:2 - 0:0)
Branky: 59. a 60. DeBrincat, 30. Chiarot - 7. a rozhodující sam. nájezd Dowd, 50. D. Strome, 54. Chisholm. Střely na branku: 21:23. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane, 2. DeBrincat (oba Detroit), 3. D. Strome (Washington).
St. Louis - Florida 5:4 (3:2, 1:2, 1:0)
Branky: 5. Neighbours, 8. Kyrou, 15. Berggren, 21. Sundqvist, 60. Snuggerud - 37. a 39. M. Tkachuk, 4. Greer, 10. Reinhart. Střely na branku: 31:20. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Kyrou, 2. Snuggerud, 3. Faulk (všichni St. Louis).
Minnesota - Calgary 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Branky: 3. Jurov, 11. Hinostroza, 58. Boldy, 58. Kaprizov - 46. Frost. Střely na branku: 24:30. Diváci: 17.278. Hvězdy zápasu: 1. Middleton, 2. F. Gustavsson, 3. Spurgeon (všichni Minnesota).
Edmonton - San Jose 4:3 v prodl. (0:3, 0:0, 3:0 - 1:0)
Branky: 42. Draisaitl, 57. McDavid, 60. Bouchard, 62. Hyman - 1. Graf, 2. Guadette, 12. Misa. Střely na branku: 32:20. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. Bouchard, 3. Hyman (všichni Edmonton).
Vancouver - Anaheim 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Branky: 51. O´Connor, 60. Blugers (Hronek). Střely na branku: 26:33. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 57:47 minuty, inkasoval jeden gól z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 96 procenta. Diváci: 18.774. Hvězdy zápasu: 1. Tolopilo, 2. O´Connor (oba Vancouver), 3. Dostál (Anaheim).
Vegas - Dallas 4:5 po sam. nájezdech (0:1, 1:3, 3:0 - 0:0)
Branky: 25. Kolesar, 45. R. Smith, 54. Barbašev, 60. Marner (Hertl) - 29. a 35. Bourque, 2. Duchene, 37. Johnston, rozhodující sam. nájezd J. Robertson. Střely na branku: 21:27. Diváci: 17.888. Hvězdy zápasu: 1. Bourque (Dallas), 2. Marner, 3. Kolesar (oba Vegas).
Seattle - Toronto 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Branky: 27. a 49. Wright, 2. Beniers, 27. Montour, 58. McCann - 16. N. Robertson, 47., Rielly. Střely na branku: 22:31. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Wright, 2. Montour, 3. Daccord (všichni Seattle).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Tampa Bay
52
34
4
14
183:131
72
2.
Detroit
55
32
6
17
171:166
70
3.
Buffalo
53
31
5
17
183:160
67
4.
Montreal
54
30
7
17
187:180
67
5.
Boston
55
32
3
20
186:171
67
6.
Florida
53
28
3
22
164:174
59
7.
Ottawa
53
25
7
21
179:176
57
8.
Toronto
54
24
9
21
176:188
57
Metropolitní divize:
1.
Carolina
53
33
5
15
185:154
71
2.
Pittsburgh
52
27
11
14
175:154
65
3.
NY Islanders
54
30
5
19
157:149
65
4.
Washington
55
26
7
22
175:167
59
5.
New Jersey
54
28
2
24
144:165
58
6.
Columbus
52
25
7
20
163:172
57
7.
Philadelphia
53
24
9
20
160:173
57
8.
NY Rangers
55
22
6
27
146:172
50
Západní konference:
Centrální divize:
1.
Colorado
52
35
9
8
203:134
79
2.
Minnesota
55
31
10
14
179:158
72
3.
Dallas
54
31
9
14
181:151
71
4.
Utah
54
28
4
22
171:151
60
5.
Nashville
53
24
6
23
152:180
54
6.
Chicago
54
21
9
24
146:174
51
7.
Winnipeg
53
21
7
25
154:165
49
8.
St. Louis
54
20
9
25
135:187
49
Pacifická divize:
1.
Vegas
53
25
14
14
177:169
64
2.
Edmonton
55
28
8
19
190:178
64
3.
Seattle
53
25
9
19
153:157
59
4.
Anaheim
54
28
3
23
177:190
59
5.
San Jose
52
27
4
21
164:180
58
6.
Los Angeles
52
22
13
17
138:148
57
7.
Calgary
53
21
6
26
133:160
48
8.
Vancouver
54
18
5
31
143:196
41
