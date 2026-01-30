Přeskočit na obsah
30. 1.
Sport

Zacha pomohl v NHL gólem k výhře Bostonu, Dobeš vychytal další výhru

ČTK

Pavel Zacha přispěl v NHL jedním gólem k výhře hokejistů Bostonu 6:3 nad Philadelphií. Jakub Dobeš zastavil 26 střel, dovedl Montreal k výhře 7:3 nad Coloradem a byl zvolen druhou hvězdou utkání. Karel Vejmelka inkasoval třikrát v posledních dvou minutách, během kterých Carolina otočila v utkání s Utahem skóre z 2:4 na konečných 5:4.

NHL: Philadelphia Flyers at Boston Bruins
Pavel Zacha při oslavě góluFoto: REUTERS
Lukáš Dostal obdržel z 25 střel jen jeden gól, ale nezabránil porážce Anaheimu 0:2 ve Vancouveru. Tomáš Hertl přihrál na jednu branku Vegas při prohře 4:5 po nájezdech s Dallasem.

Zacha zvýšil v jedenácté minutě na 2:0. Český útočník se dostal až před gólmana a rychlý protiútok zakončil střelou pod horní tyč. Hlavními strůjci výhry Bostonu byli Casey Mittelstadt a Fraser Minten, kteří dosáhli shodné bilance gólu a dvou přihrávek.

David Pastrňák nasbíral v utkání tři kladné body za účast na ledě při vstřelené a inkasované brance, ale nepřipsal si gól ani přihrávku. Neprodloužil tak svou sérii osmi zápasů s bodem. Do branky Philadelphie nastoupil od třetí třetiny Daniel Vladař a ze šesti střel neinkasoval.

Dobeš vychytal ve všech pěti lednových startech výhru. Při vyhlašování hvězd jej předčil pouze Nick Suzuki, po jehož dvou gólech odskočil Montreal soupeři v první třetině z 1:1 na 3:1. Na straně poražených vyšel naprázdno Martin Nečas.

Carolina se za stavu 2:4 odhodlala ke hře bez brankáře a v 59. minutě během 32 sekund vyrovnala. Zápas rozhodl v čase 59:30 z dorážky Jordan Staal. Na obratu se gólově podíleli i Andrej Svečnikov a Shayne Gostisbehere, kteří v utkání skórovali dvakrát a navrch si připsali i přihrávku. Vejmelka kryl 28 střel.

Ve Vancouveru padl první gól ve až v 51. minutě. Dostála, který byl zvolen třetí hvězdou zápasu, překonal z přečíslení dva na jednoho Drew O'Connor. Výhru domácích pojistil při hře Anaheimu bez brankáře střelou přes celé hřiště Teodors Blugers. Gólman vítězů Nikita Tolopilo zastavil všech 32 střel, ale čisté konto si nepřipsal, protože na začátku prostřední třetiny přenechal své místo kvůli ošetření Kevinu Lankinenovi.

Vegas vyrovnalo ve třetí třetině z 1:4 na 4:4. Prodloužení si vynutilo v čase 59:11, když po vyhraném vhazování Hertla skóroval Mitch Marner. Bonusový bod zařídili Dallasu v nájezdech Jason Robertson a Mikko Rantanen. Dva góly vítězů vstřelil v základní hrací době Mavrik Bourque.

NHL:

Boston - Philadelphia 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)

Branky: 10. Arvidsson, 11. Zacha, 23. Minten, 37. Mittelstadt, 38. Jeannot, 57. Chusnutdinov - 24. Konecny, 40. Grebenkin, 59. Mičkov. Střely na branku: 27:36. Daniel Vladař nastoupil za Philadelphii od třetí třetiny a ze šesti střel neinkasoval. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Mittelstadit, 2. Minten, 3. Swayman (všichni Boston).

Buffalo - Los Angeles 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky: 8., 27. a 59. Tuch, 12. Samuelsson - 28. Kempe. Střely na branku: 32:38. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Tuch, 2. Lyon, 3. Quinn (všichni Buffalo).

Montreal - Colorado 7:3 (3:1, 2:1, 2:1)

Branky: 6. a 8. Suzuki, 1. Dobson, 37. J. Evans, 38. Dach, 46. Carrier, 50. Slafkovský - 5. Nelson, 39. Kiviranta, 45. Colton. Střely na branku: 28:29. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celé utkání, inkasoval tři branky z 29 střel a úspěšnost zásahů měl 89,7 procenta. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Suzuki, 2. Dobeš, 3. Slafkovský (všichni Montreal).

Tampa Bay - Winnipeg 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky: 15. James, 22. Raddysh, 36. Gourde, 59. Kučerov - 33. Connor. Střely na branku: 37:23. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Raddysh, 2. Vasilevskij, 3. Gourde (všichni Tampa Bay).

New Jersey - Nashville 3:2 v prodl. (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)

Branky: 31. Hamilton, 51. Bratt, 61. Hischier - 6. McCarron, 42. F. Forsberg. Střely na branku: 35:29. Diváci: 15.788. Hvězdy zápasu: 1. Hischier, 2. Markström, 3. Bratt (všichni New Jersey).

NY Rangers - NY Islanders 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Branky: 43. Zibanejad - 38. Soucy, 39. Schaefer. Střely na branku: 21:21. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Schaefer, 2. Sorokin (oba NY Islanders), 3. Zibanejad (NY Rangers).

Pittsburgh - Chicago 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)

Branky: 12. a 54. Dewar, 26. Kindel, 36. Činachov, 37. Mantha, 40. Shea - 10. Murphy, 55. Bedard. Střely na branku: 44:20. Diváci: 16.715. Hvězdy zápasu: 1. Mantha, 2. Dewar, 3. Kindel (všichni Pittsburgh).

Carolina - Utah 5:4 (1:0, 1:3, 3:1)

Branky: 4. a 59. A. Svečnikov, 38. a 59. Gostisbehere, 60. J. Staal - 25. a 29. Yamamoto, 38. Peterka, 48. Carcone. Střely na branku: 33:25. Karel Vejmelka odchytal za Utah celé utkání, inkasoval pět branek z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 84,8 procenta. Diváci: 18.302. Hvězdy zápasu: 1. Gostisbehere, 2. A. Svečnikov, 3. J. Staal (všichni Carolina).

Detroit - Washington 3:4 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 2:2 - 0:0)

Branky: 59. a 60. DeBrincat, 30. Chiarot - 7. a rozhodující sam. nájezd Dowd, 50. D. Strome, 54. Chisholm. Střely na branku: 21:23. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane, 2. DeBrincat (oba Detroit), 3. D. Strome (Washington).

St. Louis - Florida 5:4 (3:2, 1:2, 1:0)

Branky: 5. Neighbours, 8. Kyrou, 15. Berggren, 21. Sundqvist, 60. Snuggerud - 37. a 39. M. Tkachuk, 4. Greer, 10. Reinhart. Střely na branku: 31:20. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Kyrou, 2. Snuggerud, 3. Faulk (všichni St. Louis).

Minnesota - Calgary 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Branky: 3. Jurov, 11. Hinostroza, 58. Boldy, 58. Kaprizov - 46. Frost. Střely na branku: 24:30. Diváci: 17.278. Hvězdy zápasu: 1. Middleton, 2. F. Gustavsson, 3. Spurgeon (všichni Minnesota).

Edmonton - San Jose 4:3 v prodl. (0:3, 0:0, 3:0 - 1:0)

Branky: 42. Draisaitl, 57. McDavid, 60. Bouchard, 62. Hyman - 1. Graf, 2. Guadette, 12. Misa. Střely na branku: 32:20. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. Bouchard, 3. Hyman (všichni Edmonton).

Vancouver - Anaheim 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky: 51. O´Connor, 60. Blugers (Hronek). Střely na branku: 26:33. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 57:47 minuty, inkasoval jeden gól z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 96 procenta. Diváci: 18.774. Hvězdy zápasu: 1. Tolopilo, 2. O´Connor (oba Vancouver), 3. Dostál (Anaheim).

Vegas - Dallas 4:5 po sam. nájezdech (0:1, 1:3, 3:0 - 0:0)

Branky: 25. Kolesar, 45. R. Smith, 54. Barbašev, 60. Marner (Hertl) - 29. a 35. Bourque, 2. Duchene, 37. Johnston, rozhodující sam. nájezd J. Robertson. Střely na branku: 21:27. Diváci: 17.888. Hvězdy zápasu: 1. Bourque (Dallas), 2. Marner, 3. Kolesar (oba Vegas).

Seattle - Toronto 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Branky: 27. a 49. Wright, 2. Beniers, 27. Montour, 58. McCann - 16. N. Robertson, 47., Rielly. Střely na branku: 22:31. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Wright, 2. Montour, 3. Daccord (všichni Seattle).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1.

Tampa Bay

52

34

4

14

183:131

72

2.

Detroit

55

32

6

17

171:166

70

3.

Buffalo

53

31

5

17

183:160

67

4.

Montreal

54

30

7

17

187:180

67

5.

Boston

55

32

3

20

186:171

67

6.

Florida

53

28

3

22

164:174

59

7.

Ottawa

53

25

7

21

179:176

57

8.

Toronto

54

24

9

21

176:188

57

Metropolitní divize:

1.

Carolina

53

33

5

15

185:154

71

2.

Pittsburgh

52

27

11

14

175:154

65

3.

NY Islanders

54

30

5

19

157:149

65

4.

Washington

55

26

7

22

175:167

59

5.

New Jersey

54

28

2

24

144:165

58

6.

Columbus

52

25

7

20

163:172

57

7.

Philadelphia

53

24

9

20

160:173

57

8.

NY Rangers

55

22

6

27

146:172

50

Západní konference:

Centrální divize:

1.

Colorado

52

35

9

8

203:134

79

2.

Minnesota

55

31

10

14

179:158

72

3.

Dallas

54

31

9

14

181:151

71

4.

Utah

54

28

4

22

171:151

60

5.

Nashville

53

24

6

23

152:180

54

6.

Chicago

54

21

9

24

146:174

51

7.

Winnipeg

53

21

7

25

154:165

49

8.

St. Louis

54

20

9

25

135:187

49

Pacifická divize:

1.

Vegas

53

25

14

14

177:169

64

2.

Edmonton

55

28

8

19

190:178

64

3.

Seattle

53

25

9

19

153:157

59

4.

Anaheim

54

28

3

23

177:190

59

5.

San Jose

52

27

4

21

164:180

58

6.

Los Angeles

52

22

13

17

138:148

57

7.

Calgary

53

21

6

26

133:160

48

8.

Vancouver

54

18

5

31

143:196

41

