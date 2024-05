Zacha po premiéře: Párkrát jsem nevěděl, kam mám jet. Ale užíval jsem si to

Útočník Pavel Zacha si odbyl premiéru v české hokejové reprezentaci a v závěrečném utkání v základní skupině A na mistrovství světa v Praze proti Kanadě si ji v atmosféře vyprodané O2 areny vychutnal.

V rozhovoru po porážce 3:4 v prodloužení hráč Bostonu řekl, že po vyrovnání ze stavu 1:3 v závěru má český tým před čtvrtečním čtvrtfinále na čem stavět.

Věří, že se během zápasu zlepšovala i spolupráce jeho a klubového parťáka Davida Pastrňáka s kapitánem Romanem Červenku, který je doplnil na levé křídle.

"Já jsem si to užíval už od rozbruslení, když jsem to tam viděl. Mám tady rodinu, fanoušci byli dneska výborní, takže myslím, že jsem si měl co užít," řekl Zacha.

Účastník tří mistrovství světa osmnáctek a stejného počtu světových šampionátu dvacítek oblékl dres národního týmu po několika omluvenkách ve 27 letech. V paměti mu utkví z premiéry nejvíce Červenkovo vyrovnání minutu a 49 sekund před koncem třetí třetiny.

"Viděl jsem všechny ty fanoušky, jak tam skáčou. Vyrovnat takhle před koncem bylo super. A už od rozcvičky jsem viděl, že je tam ta velká česká podpora. Viděl jsem pár videí, jak to vypadalo, byl jsem natěšený. Naživo je to vždycky lepší, já jsem si to užíval celý zápas," uvedl Zacha.

Smazání dvoubrankového manka s Kanadou během 75 sekund v závěru třetí třetiny si cenil.

"Máme na čem stavět do dalšího zápasu, takhle srovnat, dát tam pár gólů, i v šest na pět, to je důležité. Teď už se musíme soustředit jen na čtvrtek," prohlásil Zacha.

Na ledě strávil 19 minut a 34 sekund a byl třetím nejvytíženějším českým útočníkem za Pastrňákem (21:53) a Červenkou (19:50). Po příletu z Bostonu se postupně cítil v průběhu zápasu lépe.

"Já si myslím, že to udělali pro mě jednoduché jak trenéři, tak hráči. Všichni mě přivítali výborně, měli jsme dobré mítinky s trenéry… Hodně mi to ulehčili. Po tom letu je to samozřejmě těžké, ale nemohl to pro mě tým udělat jednodušší," konstatoval.

Zvykal si hlavně na systém hry. "Myslím, že ze začátku jsem se s tím trošku srovnával. Občas v obranném pásmu, máme jiný systém než v Bostonu, párkrát jsem nevěděl, kam mám jet, ale jinak dobré. Myslím, že postupem zápasu jsem se cítil líp a líp. Ve třetí třetině jsem se cítil nejlíp za celý zápas. Teď máme dva dny do dalšího zápasu," podotkl.

S Červenkou si zahrál poprvé.

"Myslím, že v průběhu zápasu se spolupráce taky zlepšovala. Myslím, že první dvě třetiny jsme neměli tolik šancí, ale ve třetí jsme zabrali a hráli jsme asi nejlíp z celého zápasu. To napovídá tomu, že ve čtvrtek to snad bude ještě lepší zápas. Hrálo se mi s nimi výborně, jsou to výborní hráči oba dva. Takže dobrý zápas," uvedl.

Mrzelo jej, že po finiši nakonec český tým zápas ztratil v prodloužení při vlastní přesilovce.

"Chtěli jsme vyhrát nad Kanadou, byla to škoda. Zblokovaná střela a hned se to odrazí k hráči, co vystřelil. To se stane, ale myslím, že máme na čem stavět do dalšího zápasu. Celý turnaj kluci hráli výborně. Ukázalo se to i v zápase s Kanadou. Důležitý zápas bude teď ve čtvrtek, ukáže se, jak na tom jsme. Musíme vyhrát," prohlásil.

Jestli bude čtvrtfinálovým soupeřem Německo, nebo Spojené státy americké, to nepovažoval za důležité.

"Já si myslím, že se musíme připravit stejně na každý tým. Je to čtvrtfinále, takže pro nás je to nejdůležitější zápas turnaje a musíme se na to připravit," uvedl Zacha a těšil se, až se pořádně prospí. "Musím ještě udělat nějakou saunu, abych se vypotil, a bude to dobré," dodal.