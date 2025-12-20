Přeskočit na obsah
Benative
20. 12. Dagmar
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Zabystřan po senzaci v super-G nedosáhl ve sjezdu na body

ČTK

Den po senzačním vítězství v superobřím slalomu lyžař Jan Zabystřan ve sjezdu Světového poháru ve Val Gardeně nebodoval a obsadil až 43. místo. Vyhrál Švýcar Franjo von Allmen.

Jan Zabystřan
Jan Zabystřan Foto: REUTERS
Reklama

Sedmadvacetiletý Zabystřan v pátek jako první český sjezdař v historii ovládl závod Světového poháru poté, co vyhrál o 22 setin sekundy před nejlepším lyžařem současnosti Marcem Odermattem ze Švýcarska.

V dnešním sjezdu však Zabystřan skončil daleko za nejlepšími. S časem 2:01,52 ho od bodované třicítky dělilo šest desetin. Za Von Allmenem český reprezentant zaostal o téměř tři sekundy.

Čtyřiadvacetiletý Von Allmen si pro třetí výhru v kariéře dojel s náskokem tří desetin před Odermattem. Třetí příčku obsadil domácí Ital Florian Schieder, který na vítěze ztratil 98 setin.

V čele průběžného pořadí seriálu je se ziskem 765 bodů Odermatt s náskokem 463 bodů před Henrikem Kristoffersenem z Norska. Zabystřanovi patří se 128 body 19. pozice. Hodnocení sjezdu Odermatt vede o 50 bodů před Von Allmenem.

Reklama
Reklama

SP ve sjezdovém lyžování ve Val Gardeně (Itálie):

Muži - sjezd: 1. Von Allmen 1:58,67, 2. Odermatt (oba Švýc.) -0,30, 3. Schieder (It.) -0,98, 4. N. Alphand (Fr.) -1,00, 5. Miggiano (Švýc.) -1,04, 6. Paris (It.) -1,11, ...43. Zabystřan (ČR) -2,85.

Průběžné pořadí sjezdu (po 3 z 9 závodů): 1. Odermatt 280, 2. Von Allmen 230, 3. Paris (It.) 140, 4. Schieder 118, 5. N. Alphand 95, 6. Allégre (Fr.) 85, ....43. Zabystřan 5.

Průběžné pořadí SP (po 13 z 38 závodů): 1. Odermatt 765, 2. Kristoffersen (Nor.) 302, 3. Kriechmayr (Rak.) 283, 4. Haugan (Nor.) 281, 5. Von Allmen 259, 6. Meillard (Švýc.) 258, ...19. Zabystřan 128.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
EU Leaders attend a migration breakfast prior to EU Summit
EU Leaders attend a migration breakfast prior to EU Summit
EU Leaders attend a migration breakfast prior to EU Summit

Prohra von der Leyenové a Merze. Summit v Bruselu má nečekaného vítěze

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve čtvrtek řekla, že z bruselského summitu neodejde bez vyřešení dalšího financování Ukrajiny. Po 16hodinovém jednání přišel dramatický závěr: Ukrajina sice dostane 90 miliard eur, ovšem nepůjdou ze zmrazených ruských aktiv, jak někteří evropští lídři navrhovali.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama