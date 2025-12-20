Zabystřan po senzaci v super-G nedosáhl ve sjezdu na body

Den po senzačním vítězství v superobřím slalomu lyžař Jan Zabystřan ve sjezdu Světového poháru ve Val Gardeně nebodoval a obsadil až 43. místo. Vyhrál Švýcar Franjo von Allmen.
Sedmadvacetiletý Zabystřan v pátek jako první český sjezdař v historii ovládl závod Světového poháru poté, co vyhrál o 22 setin sekundy před nejlepším lyžařem současnosti Marcem Odermattem ze Švýcarska.
V dnešním sjezdu však Zabystřan skončil daleko za nejlepšími. S časem 2:01,52 ho od bodované třicítky dělilo šest desetin. Za Von Allmenem český reprezentant zaostal o téměř tři sekundy.
Čtyřiadvacetiletý Von Allmen si pro třetí výhru v kariéře dojel s náskokem tří desetin před Odermattem. Třetí příčku obsadil domácí Ital Florian Schieder, který na vítěze ztratil 98 setin.
V čele průběžného pořadí seriálu je se ziskem 765 bodů Odermatt s náskokem 463 bodů před Henrikem Kristoffersenem z Norska. Zabystřanovi patří se 128 body 19. pozice. Hodnocení sjezdu Odermatt vede o 50 bodů před Von Allmenem.
SP ve sjezdovém lyžování ve Val Gardeně (Itálie):
Muži - sjezd: 1. Von Allmen 1:58,67, 2. Odermatt (oba Švýc.) -0,30, 3. Schieder (It.) -0,98, 4. N. Alphand (Fr.) -1,00, 5. Miggiano (Švýc.) -1,04, 6. Paris (It.) -1,11, ...43. Zabystřan (ČR) -2,85.
Průběžné pořadí sjezdu (po 3 z 9 závodů): 1. Odermatt 280, 2. Von Allmen 230, 3. Paris (It.) 140, 4. Schieder 118, 5. N. Alphand 95, 6. Allégre (Fr.) 85, ....43. Zabystřan 5.
Průběžné pořadí SP (po 13 z 38 závodů): 1. Odermatt 765, 2. Kristoffersen (Nor.) 302, 3. Kriechmayr (Rak.) 283, 4. Haugan (Nor.) 281, 5. Von Allmen 259, 6. Meillard (Švýc.) 258, ...19. Zabystřan 128.
