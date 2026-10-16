Za hranicí formalit. Kouč emotivně hodnotil Schicka a vysvětlil, proč ho rychle stáhl

Útočník Patrik Schick jako první fotbalista v historii Evropské ligy vstřelil dva góly v prvním poločase v roli střídajícího hráče. Oba dal z penalt a přispěl jimi ke čtvrteční výhře Leverkusenu 4:0 na stadionu Lechu Poznaň. V evropských pohárech tím Schick napodobil počin legendy Manchesteru United Ryana Giggse z února 2003.
Třicetiletý český kanonýr chtěl na hřišti zůstat, aby zkompletoval hattrick, rozhodnutí trenéra Carlese Martíneze, jenž ho z preventivních důvodů předčasně stáhl, ale respektoval. Řekl to v rozhovoru pro klubovou televizi.
Schick v 18. minutě nahradil zraněného Martina Terriera a potom v 29. a 41. minutě proměnil dva pokutové kopy. „Bohužel se Martin zranil, což mě kvůli němu opravdu mrzí. Takhle jsme to samozřejmě neplánovali a není to vůbec ideální, zvlášť v takovém počasí. Když je člověku zima a musí jít na hřiště bez rozcvičky, není to zrovna ideální, ale zvládl jsem to,“ prohlásil Schick.
Něco podobného se v evropských pohárech povedlo jen Giggsovi, který to dokázal o úroveň výše, tedy v Lize mistrů. Velšský záložník coby střídající hráč dal ještě v úvodním dějství dvě branky do sítě turínského Juventusu, než po změně stran stejně jako Schick vystřídal.
Opora Leverkusenu zaznamenala poslední hattrick počátkem května v bundeslize. „O poločase jsem trenérovi řekl, že se cítím dobře a že si nemusí dělat starosti. On ale nechtěl nic riskovat. Sice bych rád přidal i třetí gól, ale i tak je všechno v pořádku,“ komentoval Schick skutečnost, že v 76. minutě hřiště opustil.
Martínez měl pro něj na tiskové konferenci jen slova chvály. „Po každém zápase bych o něm mohl říct neuvěřitelné věci. Je jedním z lídrů. V létě jsem i uvažoval, že by mohl být jedním z kapitánů díky tomu, co odvádí každý den. Je to profesionál. Hodně se s ním bavím, co od něj potřebujeme, o všech pravidlech, podílí se na chodu týmu,“ konstatoval dvaačtyřicetiletý Španěl, jenž se Bayeru ujal před touto sezonou.
„S ohledem na jeho talent musíme dobře útočit a nacházet prostory, protože když dostaneme míč do vápna, Patrik si ho vždycky najde. Dnes dal dva góly z penalt, neměl žádné nervy. Říkal mi, ať ho nechám na hřišti do konce zápasu, že může dát hattrick. Tomu rozumím, ale plán byl takový, že odehraje méně minut. To sice nechtěl, ale bylo to mé rozhodnutí. Potřebovali jsme pošetřit jeho síly, protože je důležitý a v neděli hrajeme s Freiburgem,“ řekl Martínez.
Schick, jenž po neúspěšném letním mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru, vyšel střelecky naprázdno pouze v jediném z dosavadních osmi soutěžních zápasů v ročníku. Dal už osm branek. V bundesligovém duelu s Freiburgem by navíc mohl stanovit další rekord. Pokud by se sparťanský odchovanec proti lídrovi tabulky gólově prosadil, stal by se vůbec prvním hráčem Leverkusenu, který by skóroval v každém z prvních šesti kol bundesligové sezony. Překonal by Dimitara Berbatova (2005/06) i Stefana Kiesslinga (2009/10).
„Po fyzické i psychické stránce se cítím dobře, uvolněně. Také dobře trénuji. To všechno mi teď pomáhá pravidelně střílet góly, takže všechno jde dobře. Chci ze sebe vydat maximum, dokud jsem v takovém rozpoložení a formě. Chci toho co nejlépe využít, těžit z toho může i celý tým,“ uvedl Schick.
Bayer je po úvodních dvou kolech ligové fáze Evropské ligy stoprocentní, v září doma zdolal Celje 2:0. „Je to samozřejmě velmi důležité pro tabulku, ale také pro naše sebevědomí a herní pohodu. Vyhráli jsme čtyři zápasy v řadě, což nám dodává elán. Určitě nám to pomůže i v bundeslize,“ prohlásil někdejší hráč Bohemians 1905, Sampdorie Janov, AS Řím či Lipska.
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