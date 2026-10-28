Z kádru vyletěl kvůli špatnému přístupu, teď hladový Adu předvedl nečekaný kousek

Plzeň v dohrávce třetího kola MOL Cupu zvítězila na stadionu druholigové Jihlavy drtivě 6:1, dvakrát skóroval navrátilec do A-týmu Prince Adu.
Plzeň si v poháru částečně zlepšila náladu po výsledkovém trápení z posledních zápasů a až deváté příčce v ligové tabulce. Povedený návrat do A-týmu prožil Adu, který byl na několik zápasů přeřazen do rezervy kvůli špatnému přístupu. Ghanský účastník letního mistrovství světa si připsal dvě branky včetně té vítězné.
„Pracoval pro tým, potom je odměna jasná. Když tvrdě pracujete, individuální kvalita se vám vrátí. Věřím, že v tom bude pokračovat a je dost chytrý na to, abych v tomhle udělal další progres,“ řekl trenér Viktorie Radoslav Kováč.
Jednou se za favorita prosadili Pirgič, Sojka, Toure a v závěru z penalty jiný střídající hráč Višinský. Za druhý celek druhé ligy snížil na průběžných 1:2 ve 14. minutě Moudrý.
Viktoria si připsala nejvyšší výhru v sezoně, šest gólů v soutěžním utkání dala poprvé od loňského září. V osmifinále se Plzeň až na začátku prosince představí ve Zlíně.
Osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu:
FK Mladá Boleslav - Bohemians Praha 1905 3:2 (1:0)
Branky: 22. a 89. Špatenka, 54. Kolářík - 70. Obinaja, 85. Zeman. Rozhodčí: J. Beneš - Machač, Ježek - Ochotnický (video). ČK: 90.+3 Kareem (Bohemians).
M. Boleslav: Vorel - Matoušek, Karafiát, Králik, Hybš - Pech (67. Donát) - Kolářík (90. Zachoval), Špatenka (90.+5 Grygar), Langhamer (74. Kozel), Šubert (67. John) - Klíma (74. Letenay). Trenér: Majer.
Bohemians: Reichl - Havel, Lischka, Kadlec (51. Kovařík) - Kareem, Obinaja (84. Banda), Čermák, Javorček (63. Zeman) - Pilař (63. Matoušek), Květ (63. Černý) - Krobot (63. Almási). Trenér: Veselý.
Jihlava - Viktoria Plzeň 1:6 (1:2)
Branky: 14. Moudrý - 13. a 55. Adu, 11. Pirgič, 57. Sojka, 84. Toure, 88. Višinský z pen.
Sestava Plzně: Ťapaj - Pališčák, Vavro, Prebsl, Doski - Pirgič (55. Višinský), Červ (82. Faal) - Lawal (55. Souaré), Ladra (64. Toure), Sojka - Adu (64. Vydra). Trenér: Kováč.
Prostějov - FC Hradec Králové 1:3 po prodloužení (1:1, 1:1)
Branky: 44. Jalovičor - 10. Mihálik, 97. Slončík, 112. Umar. Rozhodčí: Černý - Malimánek, Dorotík - Orel (video).
Sestava Hradce: Zadražil - Uhrinčať, Petrášek, Mielke - Kučera (119. Čech), Dancák (77. Chvátal), Valenta (46. Trubač), Horák - Umar (114. Abajas), Van Buren (59. Slončík) - Mihálik (59. Čvančara). Trenér: Horejš
1. FC Slovácko - FK Pardubice 1:4 (1:3)
Branky: 6. Fiala - 33. a 78. Mahuta, 7. vlastní Slončík, 14. Smékal. Rozhodčí: Starý - Kříž, Šůma - Zelinka (video).
Slovácko: Halouska - Slončík, Král, Behiratche, Prior - Kostadinov, Trávník (70. Šviderský) - Dolžnikov (63. Marinelli), Hruška (82. Blahút), Juroška (70. Vorlický) - Fiala (82. Havlík). Trenér: Jelínek.
Pardubice: Šerák - Krčík, Noslin, Traoré (60. Boledovič) - Trédl (46. Godwin), Hlavatý (77. Botos), Ouattara (60. Icha), Mahuta - Drchal (46. Samuel), Jelínek - Smékal. Trenér: Trousil.
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