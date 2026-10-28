Přeskočit na obsah
Benative
28. 10.
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Z kádru vyletěl kvůli špatnému přístupu, teď hladový Adu předvedl nečekaný kousek

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Plzeň v dohrávce třetího kola MOL Cupu zvítězila na stadionu druholigové Jihlavy drtivě 6:1, dvakrát skóroval navrátilec do A-týmu Prince Adu.

neuvedeno
Alexandr Sojka a Prince Adu z Plzně se radují ze vstřeleného góluFoto: CTK – Svoboda Jaroslav
Reklama

Plzeň si v poháru částečně zlepšila náladu po výsledkovém trápení z posledních zápasů a až deváté příčce v ligové tabulce. Povedený návrat do A-týmu prožil Adu, který byl na několik zápasů přeřazen do rezervy kvůli špatnému přístupu. Ghanský účastník letního mistrovství světa si připsal dvě branky včetně té vítězné.

„Pracoval pro tým, potom je odměna jasná. Když tvrdě pracujete, individuální kvalita se vám vrátí. Věřím, že v tom bude pokračovat a je dost chytrý na to, abych v tomhle udělal další progres,“ řekl trenér Viktorie Radoslav Kováč.

Jednou se za favorita prosadili Pirgič, Sojka, Toure a v závěru z penalty jiný střídající hráč Višinský. Za druhý celek druhé ligy snížil na průběžných 1:2 ve 14. minutě Moudrý.

Viktoria si připsala nejvyšší výhru v sezoně, šest gólů v soutěžním utkání dala poprvé od loňského září. V osmifinále se Plzeň až na začátku prosince představí ve Zlíně.

Reklama
Reklama

Osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu:

FK Mladá Boleslav - Bohemians Praha 1905 3:2 (1:0)

Branky: 22. a 89. Špatenka, 54. Kolářík - 70. Obinaja, 85. Zeman. Rozhodčí: J. Beneš - Machač, Ježek - Ochotnický (video). ČK: 90.+3 Kareem (Bohemians).

M. Boleslav: Vorel - Matoušek, Karafiát, Králik, Hybš - Pech (67. Donát) - Kolářík (90. Zachoval), Špatenka (90.+5 Grygar), Langhamer (74. Kozel), Šubert (67. John) - Klíma (74. Letenay). Trenér: Majer.

Reklama
Reklama

Bohemians: Reichl - Havel, Lischka, Kadlec (51. Kovařík) - Kareem, Obinaja (84. Banda), Čermák, Javorček (63. Zeman) - Pilař (63. Matoušek), Květ (63. Černý) - Krobot (63. Almási). Trenér: Veselý.

Jihlava - Viktoria Plzeň 1:6 (1:2)

Branky: 14. Moudrý - 13. a 55. Adu, 11. Pirgič, 57. Sojka, 84. Toure, 88. Višinský z pen.

Sestava Plzně: Ťapaj - Pališčák, Vavro, Prebsl, Doski - Pirgič (55. Višinský), Červ (82. Faal) - Lawal (55. Souaré), Ladra (64. Toure), Sojka - Adu (64. Vydra). Trenér: Kováč.

Reklama
Reklama

Prostějov - FC Hradec Králové 1:3 po prodloužení (1:1, 1:1)

Branky: 44. Jalovičor - 10. Mihálik, 97. Slončík, 112. Umar. Rozhodčí: Černý - Malimánek, Dorotík - Orel (video).

Sestava Hradce: Zadražil - Uhrinčať, Petrášek, Mielke - Kučera (119. Čech), Dancák (77. Chvátal), Valenta (46. Trubač), Horák - Umar (114. Abajas), Van Buren (59. Slončík) - Mihálik (59. Čvančara). Trenér: Horejš

1. FC Slovácko - FK Pardubice 1:4 (1:3)

Reklama
Reklama

Branky: 6. Fiala - 33. a 78. Mahuta, 7. vlastní Slončík, 14. Smékal. Rozhodčí: Starý - Kříž, Šůma - Zelinka (video).

Slovácko: Halouska - Slončík, Král, Behiratche, Prior - Kostadinov, Trávník (70. Šviderský) - Dolžnikov (63. Marinelli), Hruška (82. Blahút), Juroška (70. Vorlický) - Fiala (82. Havlík). Trenér: Jelínek.

Pardubice: Šerák - Krčík, Noslin, Traoré (60. Boledovič) - Trédl (46. Godwin), Hlavatý (77. Botos), Ouattara (60. Icha), Mahuta - Drchal (46. Samuel), Jelínek - Smékal. Trenér: Trousil.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Petr Schaffartzik - spolumajitel společnosti K2
Petr Schaffartzik - spolumajitel společnosti K2
Petr Schaffartzik - spolumajitel společnosti K2

Špatná zpráva pro manažery. AI by už dnes uměla rozhodovat lépe než polovina generálních ředitelů

Firmy sice zavádějí umělou inteligenci, ale dál fungují podle 30 let starých procesů. Manažeři, jejichž práce spočívá hlavně ve vyplňování tabulek a hlídání ukazatelů, mohou brzy ztratit džob. „Dobrou firmu poznáte podle toho, že majitel odjede na měsíc a nic se nestane,“ říká Petr Schaffartzik, spolumajitel technologické skupiny K2, která vyvíjí podnikové informační systémy.

French President Emmanuel Macron visits the Middle East
French President Emmanuel Macron visits the Middle East
French President Emmanuel Macron visits the Middle East

„Ať si koupí letenku...“ Evropští spojenci zřejmě při jednání o Ukrajině ostrouhají

Hovořit o třístranné americko-rusko-ukrajinské schůzce v Abú Dhabí je zatím předčasné, Rusko je dosud ve stadiu příprav na jednání o Ukrajině, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov se navíc nechal slyšet, že Evropané zřejmě při vyjednávání nebudou hrát žádnou zásadní roli a na schůzky přizváni nebudou.

Reklama
Sergej Rjabkov
Sergej Rjabkov
Sergej Rjabkov

ŽIVĚ Jednání o Ukrajině v Abú Dhabí? Předčasné, krotí naděje ruský diplomat

Hovořit o třístranné americko-rusko-ukrajinské schůzce v Abú Dhabí je zatím předčasné, Rusko je dosud ve stadiu příprav na jednání o Ukrajině, prohlásil ve středu náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. „Existuje sice předběžná shoda, že se takové setkání v blízké budoucnosti uskuteční. Celkově vzato jsme však stále ve fázi příprav,“ řekl Rjabkov podle státní agentury TASS.

Reklama
Reklama
Reklama