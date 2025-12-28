Z boje o záchranu je drama. Poslední Litvínov nahání zbylé outsidery

Hokejisté posledního Litvínova porazili v 35. kole extraligy doma České Budějovice 4:1, bodovali pošesté za sebou a z toho popáté vyhráli, navíc vždy s plným ziskem. Pokračují tak ve stíhací jízdě za Mladou Boleslaví a Kladnem. Gólem a asistencí se na tom podílel útočník Matěj Maštalířský. Motor venku prohrál podruhé za sebou.
Kouč Jihočechů Ladislav Čihák při problémech s absencemi v ofenzívě nasadil do čtvrtého útoku obránce Kachyňu. V úvodu zahrozil z brejku bekhendovou střelou domácí kapitán Sukeľ. Potom se natlačil před litvínovskou branku Přikryl, ale Tomka nepřekonal. Strmeň kryl bekhendový pokus obránce Šenkeříka, který si vytvořil šanci po individuální akci. V sedmé minutě na českobudějovického gólmana nevyzrál v úniku bekhendovým zakončením ani Pištěk. Za Motor zahrozili Lantoši a Kubík.
Při Pýchově vyloučení se ujali vedení domácí. Ve 14. minutě prostřelil z levého kruhu Strmeně Maštalířský a Vála odvrátil puk až za brankovou čárou, což si sudí Úlehla se Šindelem ověřili u videa. Odpovědět mohl kapitán Motoru Bulíř, ale neměl přesnou mušku. V čase 15:15 už to bylo 2:0. Brož nabil z levého kruhu na pravý Jurčíkovi, který trefil odkrytou část branky.
Tomka vzápětí nepřekonal Lantoši a v 17. minutě trefil Olesen z levého kruhu bližší tyčku. O chvíli později narazil Beránek na mantinel Hlavu a rozhodčí mu po přezkoumání záznamu udělili trest na pět minut a do konce utkání. Pykat šel na dvě minuty i mstitel Sukeľ a na přesilovku se tak domácí mohli nachystat až v pauze.
Po 94 sekundách druhé části se ale v oslabení radovali hosté. Po Cibulkově přihrávce se v úniku trefil Bulíř. Litvínov se neprosadil ani při vyloučení hostů za špatné střídání a ve 27. minutě měl velkou příležitost na vyrovnání Lantoši, ale jeho sólový nájezd zlikvidoval Tomek lapačkou. Jihočechům se nepodařilo vyrovnat z tlaku při Poláškově trestu a neuspěli ani při Czuczmanově vyloučení. Před druhou přestávkou ještě pálil nebezpečně Lantoši.
Motor se tlačil za vyrovnáním, ale ve 46. minutě přibrzdilo jeho snahu Kachyňovo vyloučení. Po skončení oslabení Jihočeši pokračovali v tlaku. V 50. minutě po Lantošiho přihrávce zpoza branky nevyšlo zakončení Bulířovi a neuspěl ani dorážející Ordoš. Při power play hostů skórovali do prázdné branky Ondřej Kaše a Holmström, který se trefil přes celé hřiště od zadního mantinelu.
35. kolo hokejové extraligy:
HC Verva Litvínov - Banes Motor České Budějovice 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 14. Maštalířský (Koblasa, Komuls), 16. Jurčík (Jaroslav Brož, Maštalířský), 58. O. Kaše (Hlava), 59. Holmström (Czuczman, Polášek) - 22. Bulíř (Cibulka, M. Doudera). Rozhodčí: Úlehla, Šindel - Frodl, Hynek. Vyloučení: 5:5, navíc M. Beránek (České Budějovice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 5944 (vyprodáno).
Litvínov: M. Tomek - Czuczman, Schmiemann, Husinecký, Polášek, Komuls, Šenkeřík, Plutnar - O. Kaše, M. Sukeľ, Hlava - Hännikäinen, Bednařík, Pištěk - Maštalířský, Holmström, Jaroslav Brož - Zygmunt, Jurčík, Koblasa - Šprynar. Trenér: Petr.
České Budějovice: Strmeň - Vráblík, Štencel, Cibulka, Vála, Pýcha, M. Doudera - Ordoš, Bulíř, Lantoši - N. Olesen, F. Přikryl, Kubík - M. Beránek, M. Toman, Kašlík - Kachyňa, P. Novák, Humeník. Trenér: Čihák.
HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové 3:5 (1:0, 0:1, 2:4)
Branky a nahrávky: 19. Fasner (Lednický, Hladonik), 52. Abdul (Kňažko), 59. Yetman (Abdul, Hrivík) - 26. Pour (R. Pavlík, Mudrák), 47. Kusý (Marha, Hašek), 55. Pour, 56. Jergl (Perret, Kohout), 60. Kohout. Rozhodčí: Hradil, Vrba - Blažek, Rožánek. Vyloučení: 2:7. Využití: 1:0. Diváci: 6854.
Vítkovice: Hrachovina - Wesley, Demel, Kňažko, Budík, Port, J. Zbořil - Yetman, Nellis, Abdul - Edmonds, Hrivík, M. Kalus - Lednický, Hladonik, Fasner - Řehák, J. Šír, Macias - Hauser. Trenér: Varaďa.
Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Kivistö, Mudrák, Pilař, Pláněk, Kalina, Dlapa - Radil, Bunnaman, R. Pavlík - Jergl, Kohout, Perret - Nenonen, Hašek, Pour - Marha, Kusý. Trenér: T. Martinec.
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 17. Minárik (Lukošik) - 26. Schleiss (V. Lajunen), 53. V. Petman (Merežko, Kvasnička). Rozhodčí: Jeřábek, Sýkora - Zíka, Gerát. Vyloučení: 3:6. Bez využití. Diváci: 5874 (vyprodáno).
Karlovy Vary: Frodl - M. Kočí, Josef Myšák, Jaks, D. Mikyska, D. Moravec, Mamčics, Dello - O. Beránek, Černoch, Šťastný - Bambula, N. Jones, Sapoušek - P. Tomek, Egle, Jiskra - Koffer, Minárik, Lukošik. Trenér: Patera.
Plzeň: N. Malík - Zámorský, Percy, Merežko, Kvasnička, V. Lajunen, Šalda - Holešinský, D. Simon, Schleiss - M. Petman, V. Petman, Teplý - L. Strnad, Filip, Měchura - O. Pšenička, Lev, I. Sedláček. Trenér: Jandač.
