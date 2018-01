před 9 hodinami

Silvestrovský sportovní sociál | Video: Eva Srpová | 01:27

Penaltu dají pouze tři fotbalisté ze čtyř, tenisté mají na podání dokonce dva pokusy, aby se trefili do chtěné části dvorce. Také Sportovní Sociál nevzniká na první dobrou - mrkněte se na to, co se stane, když jsou sportovní události moc i na jinak brilantní moderátorku Evu Srpovou...

autor: Sport | před 9 hodinami

Související



Hlavní zprávy