Nosková - Šwiateková 7:6. Češka v tie-breaku zničila superhvězdu, které tečou nervy

Skylink zpřístupňuje na celou sezónu 2025 přenosy prestižní WTA Tour všem svým zákazníkům.



Poskytovatel internetové a satelitní televize Skylink zařadil v pátek 7. 2. sportovní stanice CANAL+ Sport 2 a CANAL+ Sport 3 do všech balíčků. Všichni zákazníci je najdou v aplikaci internetové televize Skylink Live TV, do které mají i satelitní zákazníci přístup v rámci svého předplatného.



Díky tomu si budou moci zákazníci Skylinku vychutnat návrat Petry Kvitové na tenisové kurty. Zúčastnit by se měla turnajů v Austinu, Indian Wells a Miami.