Wimbledon bude bez Nadala. Španělská legenda zůstane před OH na antuce

Španělský tenista Rafael Nadal nebude startovat ve Wimbledonu, který v minulosti na londýnské trávě dvakrát vyhrál. Bývalá světová jednička se chce co nejlépe připravit na olympijský turnaj v Paříži, jenž se bude hrát na antuce v areálu Rolanda Garrose. Nadal to dnes uvedl na sociálních sítích.

"Domnívám se, že pro mé tělo je nejlepší neměnit povrch a hrát do té doby (olympijských her) stále na antuce. Proto letos vynechám Wimbledon," řekl osmatřicetiletý Nadal. "Jsem smutný, že nebudu moci letos zažít skvělou atmosféru této úžasné akce, kterou budu mít napořád v srdci. Budou mi také chybět britští fanoušci, kteří mě vždy hodně podporovali," dodal wimbledonský šampion z let 2008 a 2010. V Londýně nehrál už loni, kdy vynechal téměř celý rok kvůli zranění kyčle.

Dvaadvacetinásobný grandslamový šampion hraje podle všeho rozlučkovou sezonu kariéry, kterou mu v posledních letech komplikují zdravotní potíže. Na Roland Garros, kde čtrnáctkrát triumfoval, vypadl koncem května už v prvním kole s pozdějším finalistou Alexanderem Zverevem z Německa.

Nadal dnes uvedl, že od vyřazení na French Open trénuje na antuce. Ve středu španělský svaz potvrdil, že jeden z nejlepších tenistů historie vytvoří na olympijských hrách deblový pár s čerstvým pařížským šampionem Carlosem Alcarazem. Nadal se pod pěti kruhy pokusí získat další medaili po zlatu ve dvouhře z Pekingu 2008 a ve čtyřhře z Ria de Janeiro 2016.

Generálku na olympijské hry si Nadal odbude na turnaji v Bastadu, který se bude hrát od 15. července. Olympijský turnaj začne 27. července.