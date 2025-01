Kouče Slovanu Bratislava naštvala kritika z Česka: Ať se každý stará sám o sebe

Na kontě Ligy mistrů má Slovan Bratislava nula bodů a už dávno ztratil naději na postup do další fáze. A nyní ho čeká samotná elita německé bundesligy: po dnešním zápase se Stuttgartem se slovenský tým vypraví do Mnichova. Chmurnou bilanci ale kouč Vladimír Weiss rezolutně odmítá: "Chceme bod, nebo senzaci," říká.

Koncem srpna loňského roku na Tehelném poli probíhaly bouřlivé oslavy historického postupu do hlavní fáze Ligy mistrů. V průběhu podzimu však působení Slovanu Bratislava v elitním klubu dostalo kyselou příchuť a na včerejší tiskové konferenci před zápasem se Stuttgartem se už řešila kritika, která se na slovenského šampiona valí z více stran.

"Není pravda, co se šíří v médiích, že nemáme skautské nebo analytické oddělení. Jsou to fámy. Včera jsem to viděl i někde v České televizi. Každý ať se stará sám o sebe," čertil se kouč Vladimír Weiss na setkání s novináři před dnešním zápasem (od 21.00 na Nova Sport 5 a Voyo).

Jak ale upozornil deník Šport.sk, klub rozpustil skautské oddělení v rámci rozsáhlého zemětřesení v září 2022. Jak tehdy ohlásil majitel Ivan Kmotrík starší, spory mezi managementem a kabinou vedly mimo jiné k tomu, že okamžitě byla ukončena spolupráce se všemi skauty.

Pár dní na to rezignoval i syn majitele a generální ředitel Kmotrík mladší. Ten se do své funkce půl roku na to vrátil, ale oddělení, jehož absence by ve Slavii nebo ve Spartě byla naprosto nemyslitelná, stále chybělo. "Na co je nám pět skautů, vždyť zítra nejdeme kupovat Maradonu. Zatím to bude dělat Vlado (kouč Vladimír Weiss - pozn. aut.)," prohlásil na jaře 2023 Kmotrík senior.

Jeho syn ještě loni v létě v rozhovoru pro Sport.sk tvrdil, že Slovan stále funguje bez skautského a datového oddělení. To, že došlo k obnovení spolupráce se skauty, oznámil až v prosinci. Jen tak, jako by mezi řečí.

Chybějící oddělení do té doby skutečně suploval realizační tým trénera Weisse - asistenti Boris Kitka, Luboš Benkovský, Timotej Vajdík a kouč gólmanů Ján Mucha. Mimochodem, muži z bratislavské lavičky jsou ve fotbalovém zákulisí považováni za špičkové odborníky.

Což byl také jeden z důvodů, proč se Slovan senzačně probil poprvé v historii do Ligy mistrů. Ve slavné soutěži ovšem narazil na své limity. Nejblíže bodu byli Kucka a spol. v utkání s AC Milán, které doma prohráli 2:3. Jinak v dosavadních šesti zápasech základní skupiny inkasoval jednadvacet gólů.

Přesto kouč Vladimír Weiss věří v to, že jeho svěřenci s nulou na kontě neskončí. "Hrajeme proti druhému nejlepšímu týmu loňské sezony bundesligy, to hovoří samo za sebe. Je to poslední šance, protože v závěrečném zápase hrajeme na Bayernu Mnichov. Chceme získat bod, nebo udělat senzaci. Věřím, že se s pomocí lidí dostaneme do tranzu a hráči půjdou za svůj fyzický limit," citoval Weisse deník SME.