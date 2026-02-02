Vždyť s nikým nemluví. NHL se diví, česká hvězda je nečekaně favoritem na "céčko"

Jeho tradičního parťáka, superhvězdného Quinna Hughese, potkala v prosinci výměna do Minnesoty. Hokejový obránce Filip Hronek však ve Vancouveru září i tak. Překvapivější ale je, že se o něm, vyhlášeném nemluvovi, hovoří jako o favoritovi na kapitánské céčko.
„Hronek odpovídal novinářům.“ Co se u jiných hráčů považuje za rutinu, která snad ani nestojí za zmínku, je v případě 28letého českého zadáka událost.
Hronek hovoří s médii výjimečně. Bylo tomu tak v Detroitu, kde kariéru v NHL započal, a zásadně se to nezměnilo ani po trejdu do hokejovějšího Vancouveru.
Proto v poslední době překvapily zvěsti, že právě Hronek by se mohl stát příštím kapitánem Canucks. Podle novináře Ricka Dhaliwala je dokonce hlavním favoritem.
Odchovanec hradeckého hokeje zatím po Hughesově odchodu nově nosí „áčko“, uvnitř kanadského týmu má čím dál váženější postavení.
„V této sezoně je v rámci týmu jednoznačně nejlepším hráčem do pole,“ napsal Thomas Drance z online deníku The Athletic. „Klub si ho velmi cení pro jeho herní kvalitu i pro vůdčí schopnosti mimo led (i když tuto stránku své osobnosti fanouškům ani médiím nikdy neukazuje).“
Aktuální statistiky nejlepšího českého beka současnosti jsou až pozoruhodně dobré. I když Vancouver padl na poslední místo v lize a čeká ho bolestivá přestavba, Hronek září.
S ním na ledě mají Canucks při hře pět na pět skóre 42:32. U zbylých zadáků mužstva byste pozitivní bilanci hledali marně, spíš jsou k vidění přímo hrůzná čísla.
Jinak Hronek v 55 kláních základní části posbíral 32 bodů (5+27) a s icetimem 24:38 jen těsně nepatří do elitní desítky soutěže. Je vytěžovanější než mnohé velké hvězdy jako Rasmus Dahlin nebo Roman Josi.
Že by se ale po Radku Gudasovi měl zrovna on stát druhým českým kapitánem v současné NHL?
„Na veřejnosti se prakticky neprojevuje a za celé působení u Canucks byl po prohře spatřen v kabině jen párkrát,“ vypíchl novinář Drance, proč by Hronek, kterého po utkání jen tak neseženete, byl zvláštním následníkem předešlého kapitána Hughese.
„S nikým nemluví, velmi tichý chlápek,“ zhodnotil českou hvězdu jiný žurnalista Elliotte Friedman.
Poslední dobou je Hronek víc na očích. Trenér Adam Foote a spoluhráči vychvalují jeho vůdčí schopnosti, častěji se projevuje i on sám.
„Zdá se, že ho zkoušejí v roli jakéhosi mluvčího týmu,“ poznamenal Matt Sekeres z podcastu Sekeres & Price. „Nemůže to být náhoda, protože tady strávil roky, aniž by s médii mluvil. Je jasné, že lidem z vedení se líbí, co vidí za zavřenými dveřmi, a teď sledují, jak se projevuje navenek. Ale i když působí lépe, než bych čekal, podle mě by příštím kapitánem být neměl.“
Stejně se v anketě podcastu na sociální síti X vyjádřilo skoro 69 procent hlasujících, jen asi třetina by Hronka ráda viděla s „céčkem“. Jde však o ojedinělý průzkum, v němž chybí srovnání s dalšími kandidáty.
