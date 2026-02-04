Výměna superhvězdy. Panarin po letech opouští newyorské Rangers

Ruský hokejový útočník Artěmij Panarin bude v NHL nově hrát za Los Angeles, které jej získalo z New Yorku Rangers. Opačným směrem putují nadějné křídlo Liam Greentree a podmíněná volba ve třetím kole draftu. Informoval o tom server ESPN.
Čtyřiatřicetiletý Panarin odehrál za Rangers téměř sedm sezon a dlouhodobě byl nejproduktivnějším hráčem slavného klubu. V tomto ročníku zaznamenal v 52 zápasech 59 bodů za 19 gólů a 38 asistencí. Celkem v NHL odehrál 804 utkání a nasbíral 927 bodů (321+606).
Panarinovi, jenž před Rangers nastupoval za Chicago a Columbus, v létě vyprší sedmiletá smlouva na 81,5 milionů dolarů (přes 168 milionů korun). V ní měl držitel Calder Trophy pro nejlepšího nováčka za rok 2016 klauzuli o nevyměnitelnosti, nakonec ale souhlasil s odchodem do Los Angeles. Rangers jsou daleko za postupem do play off.
ŽIVĚ217 útoků na ukrajinskou energetiku, jednání o konci války budou pokračovat ve čtvrtek
V Abú Zabí skončila středeční část jednání ve formátu USA-Ukrajina-Rusko o válce na Ukrajině, píše agentura Reuters s odkazem na zdroj v diplomacii. Podle ní se očekává, že budou rozhovory pokračovat i ve čtvrtek. Jednání se konají v době, kdy Rusko od začátku letošního roku provedlo podle Kyjeva už 217 útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, uvedla premiérka Julija Svyrydenková.
ŽIVĚZ Minnesoty do Itálie? Trump stáhne téměř čtvrtinu federálních imigračních agentů
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa stáhne z Minnesoty 700 federálních imigračních agentů, oznámil ve středu zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan. Vláda jich tam původně vyslala přes tři tisíce. Dvě třetiny tvořili agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Ti budou působit i na zimních olympijských hrách v Itálii. Nakonec však budou jen na diplomatických misích USA.
Argentina požádala Spojené státy o vydání venezuelského exprezidenta Madura
Argentinská justice vyšetřuje sesazeného venezuelského prezidenta Nicoláse Madura ze spáchání zločinů proti lidskosti. Proto požádala Američany o jeho vydání, informovala ve středu agentura AFP. Maduro je zadržován ve Spojených státech, které se ho začátkem ledna zmocnily při vojenské akci v Caracasu.
Tony bojuje s mrazem i raketami. Záběry ukazují, jak se zoo v Kyjevě mění v pevnost
Ukrajinu trápí v posledních týdnech tvrdé mrazy a výpadky dodávek tepla kvůli ruským náletům na energetickou síť. Jedné z nejtěžších zkoušek za dobu své existence čelí i kyjevská zoologická zahrada, která bojuje o životy tisíců zvířat pomocí generátorů a kamen na dřevo. Potýká se i s nedostatkem personálu, který bojuje na frontě.
ŽIVĚBabišova vláda ustála první pokus opozice o vyslovení nedůvěry
Koaliční vláda Andreje Babiše (ANO) odolala ve středu večer ve sněmovně prvnímu opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry. Podnětem k vyvolání schůze bylo vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat Filipa Turka (Motoristé) ministrem životního prostředí. Tento střet pokračoval i dnes, když se předseda Motoristů Petr Macinka ostře do prezidenta pustil.