Další krok ke stavbě největší arény v Česku. FAČR schválil smluvní dokumentaci

Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR schválil smluvní dokumentaci mezi FAČR a Spartou Praha o výstavbě nového stadionu na Strahově. K podpisu má dojít do 31. března. Na tiskové konferenci po dnešním zasedání výkonného výboru o tom informovalo vedení asociace. Nová aréna, která bude zároveň sloužit zápasům reprezentace, by se měla začít stavět do roku 2030.

Sparta se vloni stala vítězem mezinárodní soutěže o využití areálu chátrajícího stadionu Evžena Rošického, jehož vlastníkem je FAČR.

Valná hromada na konci května pověřila výkonný výbor, aby s letenským prvoligovým klubem zahájil jednání o smlouvě.

"Řadu měsíců ve spolupráci se společností Deloitte jsme pracovali na přípravě smluvního zajištění. Jednání bylo mnoho. V některých chvílích jsme se museli potýkat s vyřešením některých náročných záležitostí, protože je to složitá materie pozemkově, finančně, právně, administrativně. Jsem rád, že výkonný výbor smlouvu schválil. Teď proběhne režim na straně Sparty. V dohledné době, předpokládáme do 31. března, by mělo dojít k podpisu. Samozřejmě podpis bude dalším milníkem," řekl předseda FAČR Petr Fousek.

"Je to finální dokumentace, která byla odsouhlasena Spartou a která dnes jen šla na výkonný výbor, aby to bylo schváleno. Se Spartou probíhalo devět měsíců jednání o finální dokumentaci, která má celkově asi 50 stránek. Je tam zachyceno vše, co by mohlo v dalších 30 až 40 letech nastat. Doufáme, že se brzy dočkáme, že se stadion bude otvírat," přiblížil místopředseda FAČR Jiří Šidliák.

Detaily smlouvy plánují asociace a Sparta přiblížit na tiskové konferenci při podpisu. Podle podmínek mezinárodní soutěže by se aréna, která by se stala největší v republice, měla začít stavět do pěti let, tedy do roku 2030. Hotová by měl být nejpozději o pět let později.

Součástí smlouvy s FAČR bude povinnost poskytnout stadion nejméně ke třem zápasům reprezentace za rok. Sparta asociaci coby vlastníkovi pozemku nabídla za možnost vybudovat novou arénu téměř 1,8 miliardy korun.

Stadion Evžena Rošického je v havarijním stavu a od předloňského roku už neslouží ani pro tréninky reprezentačních výběrů. Náklady v řádu jednotek milionů korun ročně na jeho údržbu hradí asociace coby vlastník.

Sparta bude muset v budoucnu opustit Letnou, neboť tamní stadion s kapacitou 18.349 míst pomalu přestává stačit současným požadavkům. Největší fotbalová aréna v Česku dosud stojí v Edenu, domovský "stánek" Slavie pojme 19.370 diváků. Sparta už využívá jinou část strahovského areálu, na ploše bývalého spartakiádního stadionu má své tréninkové centrum.