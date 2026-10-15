Místo pojistky výbuch. Sparta přišla o vítězství nad průměrnými Nory v nastavení

Fotbalisté Sparty doma překvapivě remizovali s nováčkem norské ligy Lilleströmem 1:1 a nenavázali na zářijovou výhru 4:1 ze hřiště Araratu-Armenia v úvodním kole ligové fáze Evropské ligy. Pražané od 56. minuty vedli zásluhou střídajícího Jocima Alcócera, na začátku nastavení ale vyrovnal další příchozí hráč z lavičky Thomas Olsen.
Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho nezvítězili po sérii pěti soutěžních výher a po dvou kolech soutěže mají na kontě čtyři body. Za týden se představí na stadionu Olympiakosu Pireus. Naopak Lilleström si připsal první bod po úvodním nezdaru 1:2 s druholigovým portugalským týmem Torreense.
Priske udělal oproti nedělnímu vítěznému duelu s Pardubicemi pět změn v sestavě. Na hrotu útoku opět nastoupil někdejší hráč Lilleströmu Brunes. V zahajovací jedenáctce Pražanů nechyběli ani jeho krajané Guddal a Mannsverk.
V šesté minutě se brankář hostů Dahlberg pokusil prokličkovat mezi sparťany, o míč přišel a po Suchomelově střele ho zastoupil stoper Kristiansen. V 24. minutě nadějný brejk domácích vyřešil Singhateh jen střelou do Dahlbergovy náruče. Stejně dopadla i hlavička stopera Guddala.
V závěru úvodního dějství gólman Surovčík pokryl přízemní pokus Ibrahimaje. Emoce rozvířil slovinský rozhodčí Matoša, který ukončil první poločas přesně ve chvíli, kdy se před hráči Sparty otevřel volný prostor na jejich útočné polovině. Dnešního kapitána Ševínského přiběhl odstavit od diskuse s hlavním sudím Priske.
V 56. minutě Letenští udeřili. Jejich rychlý brejk Brunes vyřešil nahrávkou na Alcócera, který o přestávce nahradil Singateha, a kostarický křídelník střelou na vzdálenější tyč otevřel skóre. V dresu Sparty zaznamenal od letního příchodu pátou soutěžní trefu.
Brunes ve druhém utkání po sobě asistoval, sérii bez gólu ale historicky nejdražší posila letenského týmu natáhla na 12 soutěžních zápasů. V 75. minutě vypálil Brunes pohotově z otočky, ale Dahlberg vyrazil balon na roh. Na opačné straně Ševínský zblokoval tvrdou ránu Ibrahimaje.
Hosté nakonec po akci dvou střídajících hráčů srovnali stav. V úvodní minutě z pěti nastavených Guddal podklouzl, k míči se dostal Nordh, jenž ho poslal Olsenovi a norský útočník pohotově nedal Surovčíkovi šanci.
2. kolo fotbalové Evropské ligy:
Sparta Praha - Lilleström SK 1:1 (0:0)
Branky: 56. Alcócer - 90.+1 Olsen. Rozhodčí: Matoša - Žunič, Kasapovič - Sagrkovič (video, všichni Slovin.). ŽK: Suchomel, Singhateh, Macek - Nyheim. Diváci: 17.024.
Sparta: Surovčík - Suchomel (61. Hoever), Ševínský, Guddal, Vitályos - Mannsverk (61. Macek) - Jurásek (61. Mercado), Irving (85. Eneme), Sochůrek, Singhateh (46. Alcócer) - Brunes. Trenér: Priske.
Lilleström: Dahlberg - Ranger, Gabrielsen, Kristiansen, Paintsil (73. Elkaer) - Ibrahimaj, Ottosson, Nyheim (70. Melland) - Bassi (65. Kitolano), Gulbrandsen (65. Olsen), Vá (73. Nordh). Trenér: Ödegaard.
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